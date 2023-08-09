Охрана труда в организации-2023: что важно знать работодателю 

Работодатель по закону обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда в компании. С 1 сентября 2023 года вступают в силу очередные важные поправки, в том числе касающиеся дистанционных медосмотров, обучения, порядка выдачи СИЗ. Поможем подготовиться к изменениям и внедрить новые правила в работу.

Какие изменения ждут в нормативном регулировании охраны труда

С осени 2023 года начнут действовать сразу 2 нормативных акта Минтруда:

приказ от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

приказ от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

Эти документы направлены на повышение безопасности работников, которые используют в своей трудовой деятельности СИЗ и смывающие средства. Теперь при обеспечении ими сотрудников работодатель обязан руководствоваться Едиными типовыми нормами (ЕТН) и учитывать специфику, условия труда, профессиональные риски на конкретном рабочем месте («риск-ориентированный подход»).

Хорошая новость: компания вправе воспользоваться переходным периодом, и до 31 декабря 2024 года отсрочить внедрение ЕТН. Но решение об этом все же придется внести в Положение о СУОТ.

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Еще одно новшество касается проведения медосмотров водителей грузовиков и пассажирских автобусов.

С сентября 2023 года им можно проходить освидетельствование не только лично, но и дистанционно — при помощи специальных устройств, которые передают данные о состоянии здоровья в медцентр.

Например, таким образом будут измерять давление, пульс, дыхание на наличие паров алкоголя. Ответственность за качество проверки возлагается на того, кто ее организовал.

Тем не менее обязательными останутся для водителей очные анализы на наличие алкоголя и наркотиков не менее двух раз в год.

Некоторые изменения наступят и в порядке обучения работников охране труда и курсовом обучении по ГОЧС (постановление Правительства от 30.12.2022 № 2540 вносит поправки в п. 61 и приложение № 4 постановления № 2464).

Компании освобождаются от обязанности вносить «дистанционщиков» в число сотрудников, которые прошли внутреннее обучение по ОТ, при соответствующем уведомлении Минтруда.

Обратите внимание: дистанционными работниками в данном контексте признаются только те, кто постоянно выполняет трудовую функцию на удаленке. Если сотрудник периодически появляется в офисе, в реестр обучения по ОТ он по-прежнему должен быть включен.

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Сводная таблица изменений по охране труда с 1 сентября 2023 года

Что изменится Как подготовиться специалисту по ОТ Ссылка на нормативный акт Правила обеспечения СИЗ и смывающими средствами 1. Внедрение новых правил обеспечения СИЗ: работодатели обязаны вести карточку учета дежурных СИЗ;

разрешен учет СИЗ в электронном формате;

учет дерматологических СИЗ проводится ежемесячно;

рекомендован образец локальных норм выдачи СИЗ сотрудникам. 1. Утвердить перечень дежурных СИЗ. 2. Утвердить перечень работников, ответственных за выдачу и сдачу дежурных СИЗ и ведение личной карточки. 3. Утвердить порядок выдачи и сдачи дежурных СИЗ. Приказы Минтруда от 29.10.2021 № 766н и № 767н. 2. Внедрение единых типовых норм выдачи СИЗ и смывающих средств (на основе риск-ориентированного подхода). 1. Руководствуясь результатами СОУТ, оценки профрисков, составить список работников, которым нужны СИЗ и СОС, провести для них обучение. 2. Определиться, какими нормами до конца 2024 года будет пользоваться компания: типовыми или едиными. 3. При необходимости утвердить новые локальные нормы риск- ориентированной выдачи СИЗ и СОС. Порядок проведения медицинских осмотров. Внедрение дистанционных осмотров 1. Порядок проведения медосмотров некоторых категорий работников, например водителей, машинистов ж/д транспорта, лиц, занятых на подземных работах — в начале и конце дня. 2. Появится новый вид медосмотра в течение рабочего дня — по решению работодателя. 3. Разрешены медосмотры дистанционным способом. 1. Изучить требования мед.учреждений к проведению дистанционных медосмотров. 2. Определить, какие сотрудники могут проходить дистанционный осмотр. Например, запрещено водителям, которые перевозят опасные грузы и пассажиров на дальние расстояния. 3. Приобрести устройства для автоматической передачи сведений о здоровье и подтверждении личности работника при дистанционном медосмотре. 4. Внести изменения или утвердить новое Положение о порядке проведения обязательных медосмотров. 5. Перезаключить договор с медцентром на проведение дистанционных медосмотров Постановление Правительства от 30.05.2023 № 866, закон от 29.12.2022 № 629-ФЗ, приказ Минздрава от 30.05.2023 № 266н Разработана новая форма личной медкнижки — в электронном виде с УКЭП. Составить перечень работников, для которых личная медкнижка является обязательным элементом медосмотра (приложение № 2 приказа Минздрава № 90н). Действующими медкнижками можно пользоваться, пока не закончатся их страницы. Приказ Минздрава от 18.02.2022 № 90н Порядок обучения по охране труда и ГОЧС 1. Внеплановое обучение охране труда обязательно только при наличии соответствующего требования в отраслевых и межотраслевых правилах. 2. Сотрудников, которые выполняют работу дистанционно на постоянной основе, можно исключить из среднесписочной численности при подаче сведений об обучении и проверке знаний в Реестр Минтруда. 3. Курсовое обучение по ГОЧС обязательно только для работников специальных формирований и служб организации. 1. Утвердить приказом перечень работников, которые подлежат внеплановому обучению по охране труда и курсовому обучению ГОЧС. 2. При подаче уведомления о проведении обучения и проверки знаний в реестр Минтруда не учитывать «дистанционщиков». Постановление Правительства от 30.12.2022 № 2540

2023 год оказался насыщенным переменами в сфере нормативного регулирования охраны труда. С начала года, в январе и марте, вступила в силу первая часть изменений. Осенью нас ожидает следующее существенное обновление.

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