Аутсорсинг и аутстаффинг. В чем разница и что выбрать

Понятие аренды персонала возникло еще в 1990 годах, но широкую популярность снискало десятилетием позже — в начале 2000 годов. Разберем, что из себя представляет аутстаффинг и аутсорсинг, в чем их разница и что лучше выбрать.

Аутсорсинг и аутстаффинг — что это

Официального определения понятиям аутстаффинг и аутсорсинг в законодательстве до настоящего времени нет. Некоторые относят их к заемному труду.

Но официально заемный труд с 2016 года в России запрещен. Указанные изменения внесли в ТКзаконом от 05.05.2014 № 116-ФЗ.

До 2016 года, учитывая пробелы в законодательстве, некоторые недобросовестные работодатели выводили своих сотрудников за штат и продолжали пользоваться их трудом.

Например, компания с вредными или опасными условиями труда переводила своих сотрудников в другую организацию, трудоустраивала их там, а затем брала в аренду. При этом никакие надбавки и компенсации за вредные условия труда сотрудникам не выплачивались, так как числились они в компании с обычными условиями труда. Бывший работодатель экономил на выплатах, а сотрудники лишались права на законные компенсации.

Чтобы устранить данную дискриминацию в ТК ввели главу 53.1, которая жестко ограничила использование заемного труда и оставила возможность его применения только в исключительных случаях и при определенных условиях.

Давайте рассмотрим понятия аутстаффинга и аутсорсинга ближе, чтобы разобраться, как в таком случае эти услуги легально оказываются в России.

Аутстаффинг в 2023 году: вкратце о главном

Аутстаффингом можно назвать предоставление в аренду персонала компанией-исполнителем для выполнения работы на территории компании (ИП)-заказчика.

При этом компания-исполнитель, которая передает персонал в аренду, выплачивает доход работникам, а также платит за них НДФЛ и страховые взносы. На эту же компанию ложатся все риски, связанные с проверками контролирующих органов.

Заказчик услуги аутстаффинга ничем не рискует, а лишь закрывает потребности своего бизнеса.

Компания-заказчик принимает арендуемый персонал, обеспечивает его рабочими местами и работой. «Взятые в аренду» сотрудники имеют те же права, что и штатный персонал и вправе рассчитывать на те же выплаты, которые получают сотрудники компании-заказчика. Но производит эти выплаты не заказчик, а компания-исполнитель.

Аутстаффинг по своей сути подпадает под понятие заемного труда, который запрещен в России. Но возможность предоставления персонала в аренду до сих пор существует, хоть и с серьезными ограничениями.

Кто может предоставлять персонал в аренду

Направлять персонал для выполнения работы в другую организацию или ИП может только:

Частное агентство занятости, которое отвечает определенным условиям.

К ним относится: наличие уставного капитала в размере не менее 1 млн руб., отсутствие долгов по обязательным платежам, наличие у руководителя такого агентства высшего образования и стажа работы в области трудоустройства или содействия занятости (не менее 2 лет за последние 3 года). Также у руководителя не должно быть судимости за совершение преступления против личности или в сфере экономики.

При этом такое агентство должно быть резидентом РФ и применять общую систему налогообложения.

Компания Lexintel отвечает всем указанным выше требованиям и оказывает услуги аутстаффинга и аутсорсинга в России более 15 лет. Деятельность компании абсолютно прозрачна в методах работы, финансовых схемах и документообороте. Мы подберем оптимальный вариант аутстаффинга под конкретную модель бизнеса и пожелания заказчика, что позволит снизить риск проверок контролирующих органов, увеличить доходность за счет экономии на обязательных платежах и значительно сократить нагрузку на отдел кадров и бухгалтерию.

Юридические лица и их аффилированные лица, кроме физлиз при соблюдении определенных условий.

Работники с их согласия направляются к юридическому лицу, которое является аффилированным по отношению к направляющей организации, или акционерным обществом, если направляющая организация является стороной акционерного соглашения.

В каких случаях можно взять персонал в аренду

«Арендовать» сотрудников можно только в определенных случаях. К ним относится предоставление персонала:

Физлицу без статуса ИП для оказания помощи по ведению домашнего хозяйства.

Организации или ИП для замещения временно отсутствующего сотрудника, при условии, что за ним закреплено его место работы.

Организации или ИП для проведения работ, которые связаны с временным (не более 9 месяцев) расширением производства или объема оказываемых услуг.

По иным основаниям, предусмотренным законодательством (ТК, законом о занятости населения и т.д.).

Нельзя передавать сотрудников для выполнения работ:

За бастующих работников.

При простое или во время процедуры банкротства, установлении режима неполного дня или рабочей недели (в целях сохранения рабочих мест при угрозе массового увольнения).

За сотрудников организации-заказчика, если они отказались от работы, в том числе и из-за невыплаты зарплаты в течении более чем 15 дней.

По иным основаниям, указанным в п. 13 ст. 18.1 закона от 19.04.1991 № 1032-1.

Между организацией, которая оказывает услуги аутстаффинга, и ее исполнителями заключается трудовой договор.

При направлении сотрудников к организации-заказчику с такими исполнителями дополнительно заключается соглашение, которое является приложением к трудовому договору.

В каких отраслях чаще всего применяется аутстаффинг

Аутстаффинг наиболее популярен в следующих сферах бизнеса:

Строительство.

Зачастую такой бизнес носит сезонный характер, а потому компании-застройщику, как правило, невыгодно держать сотрудников в штате.

Оптимальным решением будет привлечение работников на услугах аутстаффинга только в те периоды, когда это необходимо. Такой подход позволяет значительно экономить на обязательных платежах.

Клининговые услуги.

Из-за высокой текучести специалистов этот бизнес имеет большую нагрузку на отдел кадров и бухгалтерию, которые вынуждены постоянно заниматься поиском работников, их оформлением и расчетом.

Также в данной сфере часто используют труд иностранных сотрудников, которых нужно правильно оформить, чтобы не вызвать проблемы с контролирующими органами.

Передача вопросов найма иностранных специалистов аутстаффинговой компании позволяет не только сэкономить на обязательных платежах и разгрузить отдел кадров, но и значительно снизить риск возможных доначислений от контролирующих органов за неправильно оформленного иностранца.

Компания Lexintel более 15 лет сотрудничает с мигрантами ближнего и дальнего зарубежья. Мы готовы предоставить оптимальное легальное решение, которое позволит компании «выйти из тени» и работать «в белую», экономя при этом на обязательных платежах в бюджет.

Общепит.

Популярность аутстаффинга в этой сфере бизнеса обуславливается наличием множества обязательных требований для сотрудников, например, медосмотра, наличия медкнижки, особенностями инструктажа и приема на работу. В связи с чем в таком бизнесе часто присутствует высокая текучесть кадров и большая нагрузка на кадровый отдел и бухгалтерию.

Аутстаффинг позволяет передать обязательные «организационные» процессы профессиональному подрядчику.

Производственная деятельность.

В организациях, которые занимаются производственной деятельностью, есть высокие требования к организации процесса охрана труда. Чаще всего организации производственного цикла отдают эти вопросы на решение аутстаффинговой компании.

Аутсорсинг в 2023 году: что нужно знать

Аутсорсинг — это передача части производственных функций сторонней компании или ИП. Он не предусматривает передачу персонала под контроль или руководство организации-заказчика.

Соответственно, аутсорсинг не относится к заемному труду и в настоящий момент никаких ограничений для данного вида деятельности законом не установлено.

К организации или ИП, которые оказывают услуги аутсорсинга, закон не предъявляет специальных требований: по размеру уставного капитала, по системе налогообложения, в части определенных условий для руководителя организации.

Стороны заключают договор гражданско-правового характера об оказании услуг.

На аутсорс в большинстве случаев передают непрофильные для вида деятельности заказчика услуги. Например, ведение бухгалтерского, налогового или кадрового учета, юридическое сопровождение, услуги клининга и так далее. Подходит такой вариант и для сезонного бизнеса, когда нанимать временного работника невыгодно.

Вознаграждение, НДФЛ и страховые взносы за исполнителей оплачивает компания или ИП, которая оказывает услуги аутсорсинга. Заказчику не нужно также тратиться на найм специалистов для временных задач, их обучение и содержание.

Аутсорсинг или аутстаффинг: что выбрать

Аутстаффинг подойдет для следующих ситуаций:

Необходимо разгрузить отдел кадров.

Деятельность компании-заказчика носит сезонный характер, или сотрудники требуются для закрытия временных задач.

Нужно набрать сотрудников без траты времени на их поиск и найм.

Актуально для сфер бизнеса с высокой текучестью кадров, например, клининга или общепита.

Требуется персонал на старте бизнеса.

Подходит для ИП, которые недавно открыли свое дело и не успели определиться с точным количеством необходимых специалистов. Найм временных сотрудников позволит разобраться во всех тонкостях ведения своего дела без лишних затрат на содержание штата.

Аутсорсинг подойдет тем:

Кому нужен персонал на временную или проектную работу.

А также для выполнения непрофильных задач, например, ведения бухгалтерского или налогового учета, юридического сопровождения, клининга.

Чья работа, носит сезонный характер.

Это позволит сэкономить на содержании штатного персонала, который привлекается к работе нерегулярно.

Не знаете, что подходит конкретно вам: аутсорсинг или аутстаффинг? Есть вопросы или нужна помощь в выборе? Обращайтесь в группу компаний Lexintel, и мы подберем индивидуальное решение под ваши задачи и сферу деятельности.

Не знаете, что подходит конкретно вам: аутсорсинг или аутстаффинг? Обращайтесь в группу компаний Lexintel, и мы подберем индивидуальное решение под ваши задачи и сферу деятельности Отправить

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