Как работодателю обеспечить соблюдение требований охраны труда

Работодатели должны обеспечивать безопасные условия и соблюдать требования охраны труда в компании. Разберем, какие мероприятия им нужно проводить, на какие правила ориентироваться и какие документы по охране труда должны быть на предприятии.

Чем регулируются требования по охране труда работников

Согласно ст. 209 и 212 ТК, требования по охране труда (ОТ) устанавливаются:

Законами;

Локальными нормативными актами компаний или предпринимателей. К ним относятся стандарты и инструкции, которые разрабатывают сами организации.

Внутренние требования должны акцентировать внимание на (ст. 209.1 ТК):

Мероприятиях, которые снижают опасность условий труда. Работодатель должен улучшать условия, а в идеале ликвидировать опасные и вредные факторы или хотя бы снижать уровень профрисков;

Минимизации риска, который может нанести вред здоровью сотрудников. Каждый работодатель, будь то крупная компания или ИП, должен проработать меры, которые помогут минимизировать последствия профрисков.

Общие правила организации ОТ

Требования ОТ должны соблюдать все работодатели, даже если в компании трудится всего один сотрудник не на полную ставку. Подробнее об охране труда для микропредприятий и ИП с несколькими сотрудниками.

Каждый работодатель должен:

создавать безопасные условия труда;

подготовить инструкции по ОТ для всех должностей;

регулярно обучать сотрудников и инструктировать их по ОТ;

доводить до работников требования законов и актов, информацию об условиях труда на рабочих местах;

страховать сотрудников от несчастных случаев;

организовывать медицинские осмотры;

выдавать СИЗ всем работникам, для которых это предусмотрено;

расследовать несчастные случаи, фиксировать профзаболевания и микротравмы персонала;

приостанавливать работу, если возникла угроза жизни и здоровью сотрудников.

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Что включает ОТ

В систему охраны труда входят мероприятия, которые можно поделить на пять групп:

1. Правовые. Это законы, инструкции, НПА, которые вводит государство. Сюда же попадают и внутренние правила компании. Например, порядок приема на работу и увольнения, время труда и отдыха;

2. Социально-экономические. К ним относят соцстрахование, компенсационные выплаты при травмах и профзаболеваниях. Сюда же включают льготы для работников вредных и опасных производств;

3. Санитарно-гигиенические. Это мероприятия по дезинфекции помещений, профилактике инфекционных заболеваний в период эпидемий или сезонных всплесков заболеваемости, выдача СИЗ.

Для СИЗ предварительно нужно подтвердить, что они соответствуют нормам. Правила выдачи СИЗ регулирует приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н. Есть также Единые типовые нормы выдачи СИЗ и смывающих средств (п. 1 приказа Минтруда от 29.10.2021 № 767н). До 31 декабря 2024 года включительно вы можете использовать Типовые нормы, которые были изданы до дня вступления в силу закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ, то есть до 1 марта 2022 года (ч. 2 ст. 2 закона 311-ФЗ).

4. Лечебно-профилактические. В этой группе находятся медосмотры и обследования, организация режима труда и отдыха, обустройство медицинских кабинетов на производстве;

5. Реабилитационные. Это экстренные меры: они нужны, если сотрудник получил на работе травму или профзаболевание. Тогда компании обязаны:

доставить человека в медучреждение, чтобы ему оказали первую помощь;

отправить работника на реабилитацию, например, в санаторий;

организовать более легкие условия труда;

компенсировать расходы на обследование, лечение, лекарственные препараты.

Помимо вышеперечисленных мероприятий по ОТ, работодателю также необходимо разработать Положение о системе управления охраной труда (СУОТ).

Разработку положения СУОТ и других документов можно поручить специалистам компании Lexintel. Эксперты помогут вам выполнить все требования законодательства в области ОТ.

Если ваши работники трудятся на территории, подконтрольной другой компании, в обязательном порядке согласуйте с этой организацией мероприятия, которые помогут предупредить и минимизировать вред здоровью ваших работников. Перечень таких мероприятий перечисляет приказ Минтруда от 22.09.2021 № 656н.

Сделать это необходимо до того, как сотрудники приступят к работе на территории другой компании.

Управление охраной труда

Как мы сказали ранее, каждая организация должна заботиться об условиях труда своих сотрудников. То, как это будет организовано на практике и кто станет руководить мероприятиями по ОТ на предприятии, зависит от масштабов компании.

Если в фирме менее 50 человек, то за ОТ, скорее всего, будет отвечать сам руководитель. Если ему не хватает времени, можно передать полномочия главному инженеру или техническому директору. По тем же правилам обычно действуют индивидуальные предприниматели и организации, которые оказывают социально-бытовые услуги.

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Если в организации более 50 человек, понадобится ввести должность специалиста по охране труда или создать службу охраны труда.

Задачи специалиста или службы по ОТ:

создавать и контролировать систему ОТ;

регулярно проверять условия труда;

устранять нарушения, если они выявляются;

обучать сотрудников безопасным методам работы;

проводить инструктажи;

проверять знания требований ОТ у всех работников;

предоставлять контролирующим органам (например, федеральной инспекции труда) нужную информацию и документы.

Специальная оценка условий труда (СОУТ)

Специальную оценку рабочих мест (СОУТ, не путайте с СУОТ) проводят не реже, чем раз в 5 лет. Внеплановая оценка тоже возможна, если на рабочем месте произошел несчастный случай, резко изменились условия труда или надзорные органы выявили нарушения условий труда.

По результатам проверки специалиста по ОТ или сторонних экспертов каждое рабочее место получает определенный класс условий труда: оптимальный, допустимый, вредный или опасный.

От этого класса зависит план мероприятий по охране труда. Например, насколько часто сотрудники должны проходить медицинский осмотр.

Ответственность за нарушение требований ОТ

Если не соблюдать требования по ОТ, компанию или ИП, в которых трудится даже один сотрудник, привлекут к административной ответственности (ст. 5.27.1 КоАП). На работодателя могут наложить штраф до 150 тыс. рублей, а при повторном нарушении — приостановить деятельность.

Если в организации произойдет несчастный случай, из-за которого здоровью работника будет нанесен тяжкий вред или это приведет к смерти сотрудника, то ответственным лицам грозит уголовная ответственность по ст. 143 УК.

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Современные решения для бизнеса Специалисты Lexintel будут рады проконсультировать вас Запись на бесплатную консультацию: +7 (495) 899-01-58 Или оставьте свои контактные данные в форме ниже, мы с вами свяжемся: Отправить

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