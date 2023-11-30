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Иностранные работники

Какой договор заключить с иностранным гражданином: трудовой или ГПХ

Испытывая потребность в иностранных работниках, организации или ИП часто задумываются над тем, какой договор лучше заключить: гражданско-правовой или трудовой. Каждый из договоров имеет свои особенности и нюансы. 
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Какой договор заключить с иностранным гражданином: трудовой или ГПХ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разберем каждый из указанных вариантов сотрудничества, определим плюсы и минусы обоих видов договоров и выясним, какой из них можно заключить с иностранцем.

Какой договор можно заключить с иностранным гражданином

Закон не ограничивает работодателей и заказчиков услуг: с иностранным гражданином можно заключить любой из договоров, будь то трудовой или ГПХ. 

Гражданско-правовой договор зачастую кажется более выгодным для работодателя, чем оформление иностранного гражданина в штат. Но нужно учитывать ряд нюансов и рисков. Разберем, чем отличается договор ГПХ от трудового, и в каких случаях стоит оформить сотрудника штат, а в каких заключить с ним договор ГПХ.

Оформление сотрудничества с иностранцем: различия трудового договора и ГПД

Приведем основные отличительные особенности каждого из договоров:

  1. Предмет договора. В трудовом договоре указывается трудовая функция, важен сам процесс работы. А предметом договора ГПХ будет конечный результат.

  2. Оплата по договору. Оплата по трудовому договору происходит не менее двух раз в месяц. Для ВКС установлены минимальные размеры оплаты труда, которые необходимо соблюдать — 167 000 руб. в месяц. С 1 марта 2024 года минимальный размер зарплаты для ВКС увеличится до 250 000 руб. в месяц (пп. 3 п. 1 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ и ст. 1 закона от 10.07.2023 № 319-ФЗ). Требования к размеру вознаграждения по договору ГПХ, а также периодичности его выплаты, гражданское законодательство не устанавливает. 

  3. Социальные гарантии. По трудовому договору работодатель обязан обеспечить сотруднику социальные гарантии. К ним относится оплата больничного, предоставление отпуска, компенсация за внеурочную или ночную работу и т.д. В то время, как заказчик не обязан и не должен предоставлять исполнителю гарантии и компенсации. 

  4. Условия работы. При сотрудничестве по трудовому договору работник выполняет свою работу лично и подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, графику и режиму работы, а также его можно привлечь к дисциплинарной ответственности за различные нарушения. А исполнитель по ГПХ может оказывать услуги лично или с привлечением третьих лиц, если это прямо предусмотрено в договоре. 

  5. Срок действия договора. По общим правилам трудовой договор с иностранным гражданином заключается на неопределенный срок. Срок действия договора ГПХ определяется сторонами самостоятельно.

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Трудовой договор с иностранным гражданином: особенности и порядок заключения

Основная и самая надежная форма трудоустройства иностранных граждан — это заключение с ними трудового договора. К трудовому договору с иностранным гражданином предъявляются те же условия и требования, которые действуют для российских граждан, за небольшим исключением.

Особенности сотрудничества с иностранным гражданином по трудовому договору

  • В договоре должны быть отображены данные документа, который позволяет иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность на территории России (патента, разрешения на работу, РВП, РВПО, вида на жительство и др.).

  • Прекращение действия разрешительного документа не является основанием для расторжения трудового договора, на период получения нового документа, сотрудника можно отстранить от работы на срок не более одного месяца (ч. 2 ст. 327.6 и ст. 327.5 ТК).

  • Дата заключения трудового договора не должна предшествовать дате выдачи разрешения на работу. Исключение — иностранные ВКС: реквизиты РНР для ВКС включаются в договор после въезда специалиста в РФ и получения им разрешения.

С кем можно заключить трудовой договор

Трудовой договор можно заключить с иностранным сотрудником, которому исполнилось 18 лет, и у которого есть разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности в России (ч. 3 ст. 327.1 ТК, абз. 1 п. 4 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ), а именно:

  • С иностранным гражданином, имеющим патент на работу.

  • С временно или постоянно проживающим на территории РФ иностранцем.

  • С беженцем или лицом, которому предоставлено временное убежище на территории РФ.

  • С иностранным студентом, который очно обучается в российском вузе и может работать в свободное от учебы время. При этом график работы в трудовом договоре должен быть согласован сторонами с учетом расписания студента.

  • С иностранным гражданином, у которого есть действующая срочная трудовая виза и разрешение на работу. Как трудоустроить «визового» иностранца.

  • С гражданином, прибывшим из страны ЕАЭС.

Работодателю обязательно нужно убедиться в легальности пребывания иностранного гражданина в РФ и наличия у него документа, позволяющего работать. 

Порядок заключения трудового договора

Порядок заключения трудового договора с иностранным гражданином включает в себя следующие шаги:

  1. Проверка статуса иностранного гражданина.

  2. Проверка документов, которые подтверждают режим пребывания в РФ — национального паспорта, миграционной карты, регистрации, РВП, ВНЖ, РВПО.

  3. При найме «визовых» иностранцев: заблаговременное получение квоты и разрешения на привлечение иностранных сотрудников. Для высококвалифицированного иностранного специалиста (ВКС) потребуется также получить соответствующее разрешение на работу в МВД.

  4. Заключение трудового договора.

  5. Уведомление МВД о заключении трудового договора — не позднее трех рабочих дней с даты подписания трудового договора (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

  6. Постановка иностранного гражданина на миграционный учет — если работодатель предоставляет место для проживания (пп.7 п.1 ст. 2 закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Возникли сложности с привлечением к работе иностранного гражданина или нет времени разбираться в нюансах? Обратитесь за помощью к профессионалам компании Lexintel. Специалисты нашего миграционного отдела расскажут про все нюансы трудоустройства работников из визовых стран и помогут провести процедуру в рамках закона.

Плюсы и минусы трудового договора

Плюсы:

  • Заключение трудового договора с иностранным гражданином — признак добросовестности работодателя.

  • Долгосрочное сотрудничество.

  • Возможность привлечения высококвалифицированного специалиста.

  • Контроль за работником.

  • Возможность привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за нарушения.

  • Возможность формирования собственной команды специалистов.

Минусы:

  • Необходимость уплаты НДФЛ и страховых взносов.

  • Необходимость ведения кадрового учета штатного персонала.

  • Расходы на оплату больничного и выплату компенсаций.

  • Риск ошибок при оформлении иностранных граждан из-за сложности данного процесса и, как следствие, риск получения штрафов.

Договор ГПХ с иностранным гражданином: особенности и порядок заключения

Если иностранный гражданин привлекается на разовую или проектную работу, с ним можно заключить договор ГПХ. Вид договора зависит от типа услуг. Наиболее популярны следующие виды договоров:

  • Подряда — для выполнения работ, например, договор строительного подряда.

  • Возмездного оказания услуг — при выполнении разного рода услуг.

  • Авторского заказа — для создания творческого произведения: текста, программы, стиха и т.п.

Особенности сотрудничества с иностранными гражданами по договорам ГПХ

Договор ГПХ с иностранным гражданином не отличается от аналогичного, оформляемого с гражданином РФ:

  • По исполнителям на договорах ГПХ не нужно вести кадровый учет.

  • ГПХ — удобный вариант сотрудничества с иностранным гражданином, если он оказывает услуги как самозанятый или ИП.

  • Исполнителя по ГПД нельзя привлечь к материальной или дисциплинарной ответственности, но можно приписать штрафы за различные нарушения в договоре. К ним, например, относится ответственность за нарушение срока сдачи работ, некачественное выполнение работ (услуг), неуведомление заказчика об утрате исполнителем статуса самозанятого, невыдачу чека.

  • Данные о правовом статусе иностранного гражданина включать в договор не обязательно, только если это не касается самозанятости. Но в случае, если исполнитель применяет НПД, на это обязательно нужно сделать ссылку в договоре ГПХ.

  • За самозанятых исполнителей, а также за исполнителей-ИП заказчик не уплачивает страховые взносы и НДФЛ и не сдает отчетность. Налоги и взносы они платят самостоятельно – в зависимости от применяемой ими системы налогообложения.

  • За исполнителей-физлиц без статуса самозанятого и ИП нужно платить налог и страховые взносы, а также сдавать отчеты в контролирующие органы.

Обратите внимание, что долгосрочное сотрудничество с иностранными гражданами по договорам ГПХ увеличивает риск возникновения претензий со стороны налоговой службы.

С кем можно заключить договор ГПХ

Заключить договор ГПХ можно с любым иностранным гражданином, кроме ВКС. Точнее, с высококвалифицированными специалистами тоже можно работать по договорам ГПХ, но на общих основаниях, без статуса ВКС и всех его привилегий.

Порядок заключения договора ГПХ включает в себя примерно те же шаги, что и при заключении трудового договора с иностранным гражданином:

1. Проверка статуса иностранного гражданина.

Проверку статуса можно делегировать экспертам миграционного отдела Lexintel. Получите бесплатную консультацию и миграционный аудит, позвонив по номеру +7 (495) 229-14-25 или оставив заявку на info@paritetk.ru.

2. Проверка документов, которые подтверждают режим пребывания в РФ — национального паспорта, миграционной карты, РВП, ВНЖ, РВПО.

3. При найме «визовых» иностранных граждан: получение квоты и разрешения на привлечение иностранных сотрудников.

4. Заключение договора ГПХ.

5. Уведомление МВД о заключении договора — не позднее трех рабочих дней с даты подписания договора (п. 8 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

6. Постановка иностранного гражданина на миграционный учет — если заказчик услуг предоставляет место для проживания (пп. 7 п.1 ст. 2 закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Плюсы и минусы заключения договора ГПХ с иностранным гражданином

Плюсы:

  • Возможность экономии на обязательных платежах (например, за самозанятых исполнителей и ИП не нужно платить взносы и налоги, оплачивать отпуска, выплачивать компенсации и пособия).

  • Отсутствие кадрового учета.

  • Простой механизм прекращения сотрудничества.

  • Количество исполнителей никак не регламентируется и не ограничивается штатным расписанием. 

Минусы:

  • Отсутствие контроля со стороны заказчика.

  • Невозможность привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности.

  • Риск переквалификации отношений в трудовые.

  • Риск признания налоговым агентом — при сотрудничестве с самозанятыми и ИП.

  • Риск утечки информации.

Как снизить риск переквалификации договора ГПХ в трудовой

Переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые – главный риск сотрудничества с иностранным гражданином, если он оформлен по договору ГПХ. Особенно если такой исполнитель имеет статус самозанятого или ИП, так как за таких лиц заказчик не платит налоги и взносы. Полностью избавиться от этого риска невозможно, но можно его снизить:

  • Сотрудничать с иностранными гражданами по договорам ГПХ только в рамках разовых или проектных задач.

  • Воспользоваться услугами аутстаффинга.

Работодатель получает квалифицированных работников без риска штрафов и доначислений, рутинных операций по оформлению, лишних финансовых затрат. Компания Lexintel берет на себя отчетность, выплату налогов, решение всех разногласий и споров, оформление несчастных случаев, выплат по ним.  

  • Не включать в договор ГПХ условия, характерные для трудовых отношений. А именно, не прописывать график и режим работы, контроль со стороны заказчика, использование материалов и инструментов заказчика и т.д.

  • Выплачивать вознаграждение за работы или услуги единовременно — по факту выполненных работ

  • Не перечислять деньги исполнителю два раза в месяц, так как это условие характерно для трудовых отношений.

  • Проверить трудовой договор на наличие терминов, которые характерны для трудовых отношений, таких как, например, «зарплата», «аванс», «график работы», «режим работы», «работник», «работодатель» и так далее.

  • Прописать в договоре результат работ или услуг.

  • По факту выполненных работ или оказанных услуг составлять соответствующий акт.

Специалисты миграционного отдела Lexintel рекомендуют ответственно подходить к выбору формы договора, заключаемого с иностранными гражданами.

Привлечение к труду сотрудников из-за рубежа подразумевает множество нюансов и сложностей, а ошибки стоят дорого: штрафы за одного неправильно оформленного иностранца в компании могут составлять от 400 тыс до 1 млн руб.

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Комментарии

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  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 6 минут назад

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