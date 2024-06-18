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Иностранные работники

Разъяснение статусов иностранных граждан в России

Прежде чем привлекать к работе иностранных граждан, важно разобраться, как различается их правовой статус. Это повлияет как на процесс трудоустройства, так и на ответственность за нарушения при взаимодействии с такими сотрудниками. Обо всех тонкостях рассказали в статье.
Разъяснение статусов иностранных граждан в России
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое правовой статус

Правовой статус иностранного гражданина — это совокупность его прав и обязанностей, а также ограничений и запретов, которые на него наложены. Обычно правовой статус иностранных граждан определяют в зависимости от основания нахождения на территории России. Для этого нужно проверить документы, которые подтверждают право иностранного гражданина проживать и работать в стране.

По 115-ФЗ лица без гражданства приравниваются к иностранным гражданам, кроме случаев, когда закон определяет для них отдельные правила.

Зачем разбираться в категориях иностранных граждан

Сотрудничество с иностранными гражданами без проверки их статуса может привести к крупным штрафам.

Например, если компания примет на работу иностранного гражданина, а он окажется временно пребывающим без патента, работодателя привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП. Тогда компании грозит штраф до 800 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

А если компания предоставит такому иностранному гражданину жилье, но не поставит его на миграционный учет, дополнительно есть риск получить штраф до 500 000 рублей по ст. 18.9 КоАП.

Чтобы гарантированно избежать штрафов и не вникать в тонкости взаимодействия с иностранными сотрудниками, получите консультацию специалистов компании Lexintel. Мы не только расскажем, что нужно делать, но и сопроводим потенциальных сотрудников и работодателя на всех этапах оформления разрешительных документов.

Временно пребывающие иностранные граждане

Если у иностранного гражданина нет ВНЖ или РВП, он является временно пребывающим. Таких лиц можно разделить еще на несколько групп.

«Визовые» иностранные граждане

Это лица, которые приехали в Россию из стран, с которыми не заключены соглашения о безвизовом режиме — например, из Туркменистана, Болгарии, Китая и т.д.

Для въезда в Россию такие иностранные граждане получают визу — документ подтверждающий, что инотсранцы находятся в России законно. Визу выдают на определенный период, визой определяется срок временного пребывания иностранного гражданина.

Для того чтобы заключить трудовой или гражданско-правовой договор с российской компанией, визовому иностранному гражданину нужно получить разрешение на работу.

«Безвизовые» иностранные граждане

Это граждане тех стран, с которыми Россия заключила соглашения о безвизовом режиме. Речь о государствах — членах ЕАЭС, Узбекистане, Таджикистане и др. Въезжающие в Россию иностранные граждане из «безвизовых» стран получают миграционные карты. Исключение — граждане Беларуси, которым такой документ не нужен (ст. 2 Соглашения между РФ и РБ от 24.01.2006).

По общему правилу, срок, в течение которого безвизовые иностранные граждане могут законно находиться на территории России, должен быть не более 90 суток.

После этого как минимум на 90 суток иностранный гражданин должен выехать из страны. Это правило работает, если срок временного пребывания не продлен в соответствии с законом № 115-ФЗ.

Для временно пребывающих высококвалифицированных специалистов (ВКС) установлены другие правила: они могут находиться в России в течение всего срока действия разрешения на работу.

Чтобы законно трудиться в России, «безвизовые» иностранные граждане получают патент на работу.

Беженцы

Статус беженца подтверждает один из документов, в котором прописывают срок пребывания в России:

  • свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ — для тех, кто подал такое ходатайство;

  • удостоверение беженца — для тех, кого признали беженцем;

  • свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России — для тех, кому предоставили такое убежище.

Для работы в России таким иностранным гражданам не нужно получать разрешение на работу или патент.

Временно проживающие иностранные граждане

Такие граждане могут приехать в Россию не только работать, но и учиться. В зависимости от цели визита они могут получить разрешение на временное проживание (РВП), которое может быть простым или специальным — для получения образования. Такие документы ограничивают период проживания иностранных граждан на срок действия РВП, который составляет:

  • 3 года, если другие правила не устанавливает 115-ФЗ — для обычных РВП;

  • период обучения в образовательной организации + 180 календарных дней после окончания обучения — для РВП, которые выдают обучающимся иностранным гражданам.

Иностранному гражданину с РВП не нужно получать разрешение на работу или патент. Но по общему правилу, он может трудиться только в том регионе, где ему разрешили проживать.

Постоянно проживающие иностранные граждане

Эта категория иностранных граждан находится в России на основании вида на жительство (ВНЖ). Для большинства из них ВНЖ бессрочный, кроме:

  • Лиц без гражданства. Им выдают ВНЖ на 10 лет.

  • ВКС и членам его семьи. Они смогут постоянно проживать в России в течение срока действия разрешения на работу ВКС.

Иностранным гражданам с ВНЖ не требуется разрешение на работу, они проживают и работают в РФ наравне с россиянами. Также для них не установлены ограничения по региону, в котором они могут трудиться.

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