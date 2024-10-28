Допустимая доля иностранных работников и лишние ОКВЭД: как бизнесу не лишиться сотрудников

Рассказываем, как эти коды связаны с иностранными сотрудниками и что такое допустимая доля.
Допустимая доля иностранных сотрудников: что это и какие лимиты установлены в 2024 году
Ежегодно Правительство определяет допустимую долю иностранных сотрудников, которых вправе привлекать работодатели и заказчики в различных регионах и отраслях экономики. Так государство защищает национальные интересы и содействует собственным гражданам в трудоустройстве.
Допустимую долю определяют заранее на следующий год. До 1 августа проект постановления готовит Минтруд, а осенью его утверждает Правительство (п. 13 письма Минтруда от 06.09.2022 № 16-6/10/В-12001). Это позволяет компаниям спланировать, сколько иностранных сотрудников привлечь в следующем году и сколько придется уволить.
В 2024 году действует постановление Правительства от 16.09.2023 № 1511. Оно устанавливает разные лимиты по найму иностранных граждан:
В некоторых отраслях привлекать иностранцев запрещено. Например, они не смогут работать фармацевтами в аптеках (код ОКВЭД 47.73 — торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)).
Ряд компаний смогут привлекать иностранных граждан, но доля таких сотрудников ограничена. Долю определяют в процентах от общего числа работников предприятия. Например, иностранных сотрудников в магазине, продающем алкогольную продукцию, не может быть больше 15% от численности штата (код ОКВЭД 47.25.1 — торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах).
Ограничения, которые действуют для одних регионов, не действуют для других. Так, предприятия из Краснодарского края смогут привлекать иностранных граждан к выращиванию овощей (код ОКВЭД 01.13.1 — выращивание овощей), а компании из Астраханской области — нет.
Обратите внимание: Субъекты РФ тоже могут устанавливать лимиты по найму иностранных граждан, работающих по патентам (п. 6 ст. 18.1 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
Как не допустить ошибок
1. Определите статус иностранных сотрудников
В первую очередь, речь идет о правовом статусе. Ограничения по найму иностранных сотрудников распространяются на компании, которые привлекают временно пребывающих иностранных граждан. И, напротив, учитывать лимиты не нужно, если иностранный гражданин отвечает одному из условий:
получил РВП или ВНЖ;
является высококвалифицированным специалистом или членом семьи ВКС (п. 2 ст. 13.2 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ);
является гражданином одного из государств — членов ЕАЭС (п. 1, 2 ст. 97 Договора о ЕАЭС).
Обратите внимание: при определении допустимой доли иностранных сотрудников учитывают как иностранных граждан, работающих по трудовым договорам, так и исполнителей по договорам ГПХ.
2. Определите вид деятельности
Компания должна определить, в каких сферах установили допустимую долю иностранных сотрудников. Правительство указывает конкретные коды ОКВЭД, на которые распространяются лимиты — например, «деятельность автомобильного грузового транспорта» (код 49.41).
Затем следует сверить коды из постановления с теми, которые компания указала при госрегистрации.
К этому этапу важно отнестись с вниманием: учитывать нужно не только основной вид деятельности, но и дополнительные. Если среди них есть коды ОКВЭД, на которые распространяются лимиты, но по которым компания фактически не работает, придется соблюдать ограничения по найму иностранных граждан.
На это неоднократно указывали контролирующие органы. Например, Минздравсоцразвития рассматривало ситуацию, когда один из кодов ОКВЭД в компании предполагает, что нанимать иностранных сотрудников нельзя. Ведомство указало, что соблюдать это ограничение нужно независимо от профессии или специальности иностранного сотрудника (п. 3 разъяснений, утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.02.2012 № 71н).
Такой же позиции придерживаются суды. Для них неважно, что иностранного гражданина нанимают для выполнения обязанностей в рамках деятельности по коду ОКВЭД, который не предполагает лимитов по найму (решение Саратовского областного суда от 27.11.2023 по делу № 12-145/2023). Если компания не осуществляет какие-то из видов деятельности, заявленных при регистрации, она должна внести изменения в ЕГРЮЛ. В противном случае лимиты придется соблюдать (решение ВС от 14.01.2016 № АКПИ15-1315).
3. Учтите исключения по регионам
Компании из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут вообще не учитывать лимиты по найму (пп «в» п. 15 Указа Президента от 27.04.2023 № 307).
Другие компании должны свериться с постановлением Правительства. Например, в 2024 году предприятия из Калужской области, которые осуществляют деятельность в сфере по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56), не могут привлекать иностранных работников. Для других организаций такое ограничение не действует.
4. Корректно определите лимит
Иногда компании работают одновременно по нескольким кодам ОКВЭД, на которые распространяются лимиты. В такой ситуации рассчитывать допустимую долю нужно не по каждому коду отдельно, а по тому виду деятельности, для которого Правительство установило наименьший процент допустимой доли (решение Саратовского областного суда от 27.11.2023 по делу № 12-145/2023).
5. Приведите численность сотрудников к допустимой доле иностранных работников
Обычно это нужно сделать до 1 января года, в котором начнут действовать лимиты по найму. Если иностранных сотрудников в компании больше, чем требует постановление Правительства, с некоторыми из них следует расторгнуть договоры.
С исполнителями по договору ГПХ сделать это нетрудно. А с иностранными гражданами, которые работают в компании по трудовым договорам, потребуется расторгнуть такие договоры по п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК.
Что будет, если игнорировать допустимую долю иностранных сотрудников
Если работодатель или заказчик не учел лимиты по найму иностранных граждан, его привлекут к административной ответственности. За это нарушение установлены штрафы до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток:
для граждан, должностных и юридических лиц — по ч. 1 ст. 18.17 КоАП;
для иностранных юрлиц, их филиалов и представительств — по ч. 3 ст. 18.17 КоАП.
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