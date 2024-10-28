Допустимая доля иностранных работников и лишние ОКВЭД: как бизнесу не лишиться сотрудников

Ежегодно Правительство определяет допустимую долю иностранных сотрудников, которых вправе привлекать работодатели и заказчики в различных регионах и отраслях экономики. Так государство защищает национальные интересы и содействует собственным гражданам в трудоустройстве.

Допустимую долю определяют заранее на следующий год. До 1 августа проект постановления готовит Минтруд, а осенью его утверждает Правительство (п. 13 письма Минтруда от 06.09.2022 № 16-6/10/В-12001). Это позволяет компаниям спланировать, сколько иностранных сотрудников привлечь в следующем году и сколько придется уволить.

В 2024 году действует постановление Правительства от 16.09.2023 № 1511. Оно устанавливает разные лимиты по найму иностранных граждан:

В некоторых отраслях привлекать иностранцев запрещено. Например, они не смогут работать фармацевтами в аптеках (код ОКВЭД 47.73 — торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)).

Ряд компаний смогут привлекать иностранных граждан, но доля таких сотрудников ограничена. Долю определяют в процентах от общего числа работников предприятия. Например, иностранных сотрудников в магазине, продающем алкогольную продукцию, не может быть больше 15% от численности штата (код ОКВЭД 47.25.1 — торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах).

Ограничения, которые действуют для одних регионов, не действуют для других. Так, предприятия из Краснодарского края смогут привлекать иностранных граждан к выращиванию овощей (код ОКВЭД 01.13.1 — выращивание овощей), а компании из Астраханской области — нет.

Обратите внимание: Субъекты РФ тоже могут устанавливать лимиты по найму иностранных граждан, работающих по патентам (п. 6 ст. 18.1 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).