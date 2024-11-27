Аутстаффинг: кто несет ответственность за проведение СОУТ

Зачем нужна СОУТ
Специальная оценка условий труда (СОУТ) — совокупность действий, которые должны выявлять вредные и опасные производственные факторы, влияющие на условия труда. С помощью СОУТ определяют, какое воздействие такие факторы оказывают на работников и насколько они отклоняются от принятых стандартов (ч. 1 ст. 3 закона от 28.12.13 № 426-ФЗ). Спецоценку выполняют аккредитованные организации.
Рабочие условия квалифицируются как вредные и опасные, если они могут стать причиной профзаболеваний, травм или даже летального исхода (ст. 209 ТК).
После того как выполнили спецоценку, рабочие места классифицируют по условиям труда, что помогает решать следующие задачи:
определить необходимость уплаты страховых взносов по доптарифам;
выяснить, кто из сотрудников имеет право на сокращенный рабочий день, дополнительные дни отдыха, повышенную заработную плату;
понять, нужно ли выдавать работникам средства защиты;
определить, требуется ли улучшать текущие условия работы.
СОУТ выполнять необходимо, так как она помогает выявлять и устранять нарушения в условиях труда. Рассмотрим пример.
В швейном цехе, где работает один контроллер и десять швей, из 40 лампочек исправны только 15. Электрик, ответственный за их замену, заболел и уволился, а нового специалиста еще не нашли. Это приводит к тому, что сотрудники работают в условиях слабого освещения. СОУТ выявит такое несоответствие стандартам, поскольку при норме в 40 работающих лампочек наличие лишь 15 создает потенциально опасные условия. В результате без устранения данного нарушения положительное заключение не выдадут. То есть СОУТ помогает работодателям поддерживать надлежащие условия труда и следить за их безопасностью.
Кто проводит СОУТ
Все работодатели, у которых есть наемные работники, должны выполнять СОУТ. Исключение — рабочие места для дистанционных сотрудников. Также спецоценка не затрагивает религиозные организации и работодателей-физлиц, которые не работают в качестве индивидуальных предпринимателей (ч. 3 ст. 3 закона 426-ФЗ). Оценку не выполняют для вакантных должностей, как указано в письме Минтруда от 14.03.2016 № 15-1/ООГ-1041.
По ст. 209 ТК, рабочим местом называется то, которое находится под контролем работодателя и предназначено для реализации сотрудником его должностных обязанностей.
Спецоценку выполняют для всех рабочих мест, но для аналогичных она может охватывать 20% из них при условии, что количество мест — два и больше. Под аналогичными местами понимаются рабочие пространства с одинаковыми условиями, на которых сотрудники одной профессии выполняют схожие технологические операции (ч. 6 ст. 9 закона 426-ФЗ).
Забота о безопасности труда играет важную роль в каждой компании, будь то производственное предприятие, строительная фирма или транспортная организация. Согласно законодательству, все работодатели обязаны строго следовать нормам охраны труда. Пренебрежение этими требованиями может повлечь серьезные негативные последствия для фирмы, а также привести к травмам или даже смертельным случаям среди сотрудников. В некоторых ситуациях компания может столкнуться с временным приостановлением своей деятельности или даже полной ликвидацией.
Особенно высоким уровнем риска отличаются следующие отрасли:
строительство;
предприятия общепита;
грузовые и пассажирские перевозки;
металлургическая промышленность;
лесная промышленность;
производства с вредными и опасными условиями;
пищевая промышленность.
Периодичность проведения спецоценки
Плановая проверка должна выполняться не реже чем раз в пять лет. Обязательной спецоценке подлежат рабочие места:
которые включают гарантии и компенсации за труд во вредных и опасных условиях;
где трудятся сотрудники, которые вправе выйти на досрочную пенсию по старости;
если прошлая СОУТ определила вредные и опасные условия труда.
Итоги спецоценки оформляются в отчет, который содержит все данные, которые собрали эксперты. В него входят карты СОУТ, протоколы испытаний, перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и др. (ст. 15 закона 426-ФЗ).
По ч. 1 и 2 ст. 17 закона 426-ФЗ, в течение 12 месяцев внеплановая проверка выполняется, если:
сформированы новые рабочие места;
в компании изменились технологические процессы, заменили оборудование, и это влияет на условия труда.
В течение шести месяцев внеплановая проверка выполняется, если:
поступило предписание от госинспектора о необходимости выполнения СОУТ;
поменялся состав используемых материалов и средств защиты;
произошел несчастный случай или выявили профзаболевание, причиной которого стали вредные и опасные факторы;
такую проверку предложил профсоюз.
Специалисты компании Lexintel проведут спецоценку условий труда, выявят вредные производственные факторы и оценят их соответствие нормативным требованиям. Мы гарантируем полную прозрачность для клиентов в наших методах работы, финансовых операциях и документообороте. Также мы разрабатываем оптимальные способы экономии в соответствии с законодательством, принимая во внимание особенности вашего бизнеса.
Что грозит работодателям за непроведение спецоценки
Ответственность за соблюдение норм охраны труда лежит не только на работодателе, но и на работнике. Например, сотрудники обязаны правильно использовать СИЗ и проходить регулярные медицинские осмотры. Но выполнение этих обязанностей возможно только при создании работодателем необходимых условий, таких как обеспечение защитными средствами, проведение инструктажей и организация медосмотров.
При отсутствии спецоценки или несоблюдении порядка ее выполнения компания или ИП могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП. Наказание может включать предупреждение или штраф: для должностного лица он составит от 5 до 10 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели и малые предприятия могут быть оштрафованы на такую же сумму (ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП). Остальным компаниям могут назначить штраф в размере от 60 до 80 тыс. рублей.
При повторном нарушении штрафы будут увеличены. Также могут приостановить деятельность компании или дисквалифицировать должностное лицо (ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП).
Кто несет ответственность за проведение СОУТ при аутстаффинге
За организацию и оплату СОУТ ответственность несет работодатель (ч. 1 ст. 8 закона 426-ФЗ). Стоимость такой оценки может варьироваться в зависимости от разных факторов: числа рабочих мест, их расположения, а также от уровня сложности и срочности проведения оценки.
При аутстаффинге ответственность за выполнение спецоценки формально лежит на работодателе. Но рабочие места фактически организует компания-заказчик, поэтому именно она должна проводить СОУТ, а не юридический работодатель.
При этом без специальных знаний в области охраны труда легко допустить ошибки, которые могут привести к штрафам и другим неприятным последствиям. Чтобы минимизировать риски, можно передать вопросы охраны труда профессиональному подрядчику. Аутстаффинг позволяет комплексно оптимизировать все аспекты, связанные с управлением персоналом.
Компания Lexintel предлагает законные кадровые решения и работает исключительно в правовом поле. Мы создали отдельное направление по охране труда и автоматизировали процессы мониторинга ключевых сегментов, таких как медосмотры, инструктажи, обучение, специальные допуски, СИЗ и другие. Всего в нашей инфосистеме отслеживается более десятка показателей для каждого клиента. Если вы не хотите самостоятельно заниматься вопросами охраны труда, мы предложим решения, которые защитят сотрудников от несчастных случаев и заболеваний, а также уберегут работодателей от штрафов и уменьшения производительности труда.
Специалисты Lexintel будут рады проконсультировать вас
Запись на бесплатную консультацию: +7 (495) 229-14-25
Или оставьте свои контактные данные в форме ниже, мы с вами свяжемся:
Реклама: ООО «Паритет Консалтинг», ИНН: 7718643681, erid: LjN8KZDPE
Начать дискуссию