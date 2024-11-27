Аутстаффинг: кто несет ответственность за проведение СОУТ

Специальная оценка условий труда (СОУТ) — совокупность действий, которые должны выявлять вредные и опасные производственные факторы, влияющие на условия труда. С помощью СОУТ определяют, какое воздействие такие факторы оказывают на работников и насколько они отклоняются от принятых стандартов (ч. 1 ст. 3 закона от 28.12.13 № 426-ФЗ). Спецоценку выполняют аккредитованные организации.

Рабочие условия квалифицируются как вредные и опасные, если они могут стать причиной профзаболеваний, травм или даже летального исхода (ст. 209 ТК).

После того как выполнили спецоценку, рабочие места классифицируют по условиям труда, что помогает решать следующие задачи:

определить необходимость уплаты страховых взносов по доптарифам;

выяснить, кто из сотрудников имеет право на сокращенный рабочий день, дополнительные дни отдыха, повышенную заработную плату;

понять, нужно ли выдавать работникам средства защиты;

определить, требуется ли улучшать текущие условия работы.

СОУТ выполнять необходимо, так как она помогает выявлять и устранять нарушения в условиях труда. Рассмотрим пример.

В швейном цехе, где работает один контроллер и десять швей, из 40 лампочек исправны только 15. Электрик, ответственный за их замену, заболел и уволился, а нового специалиста еще не нашли. Это приводит к тому, что сотрудники работают в условиях слабого освещения. СОУТ выявит такое несоответствие стандартам, поскольку при норме в 40 работающих лампочек наличие лишь 15 создает потенциально опасные условия. В результате без устранения данного нарушения положительное заключение не выдадут. То есть СОУТ помогает работодателям поддерживать надлежащие условия труда и следить за их безопасностью.