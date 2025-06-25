Как организовать работу с локальными нормативными актами

Локальные нормативные акты: что это такое и какие бывают

Итак, локальные нормативные акты — это внутренние документы, которые разрабатываются работодателем в рамках его компетенции для регулирования трудовых отношений с работниками. Такие акты принимаются с целью детальной регламентации трудовой деятельности: в них прописывается порядок работы (в организации в целом и конкретных работников в частности), закрепляются обязанности и дополнительные гарантии, фиксируется система оплаты труда и корпоративные стандарты, а также ряд других аспектов.

И хотя исчерпывающего перечня ЛНА не существует, наличие некоторых из них является обязательным для большинства работодателей (исключение — микропредприятия, НКО и физлица без статуса ИП).

Также существуют необязательные ЛНА — те, которые разрабатываются по желанию работодателя. Как правило, такие акты направлены на обеспечение эффективной работы, предотвращение конфликтов с сотрудниками и защиту конфиденциальной информации.

Еще одна категория локальных нормативных актов — условно обязательные. К ним относят те ЛНА, которые должны быть разработаны работодателем при внедрении какого-либо процесса. Также условно обязательными считаются акты, разработка которых рекомендована, но не строго обязательна.

Обязательные ЛНА Условно обязательные ЛНА Необязательные ЛНА Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) Положение об электронном кадровом документообороте Положение о структурных подразделениях Регламент обработки персональных данных Порядок временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодателя Положение о наставничестве Приказ об утверждении штатного расписания Порядок применения вахтового метода Положение о служебных командировках Табель учета рабочего времени Порядок учета микротравм Должностные инструкции (но их нужно разрабатывать, если трудовые функции не закреплены в трудовом договоре) Правила и инструкции по охране труда Положение об аттестации Положение об испытательном сроке График отпусков Положение о коммерческой тайне Положение о порядке ведения личных дел сотрудников Положение об оплате труда и премировании График сменности Положение о повышении квалификации Регламент проверки контрагента Положение о добровольном медицинском страховании Положение о материальном стимулировании

За отсутствие обязательных ЛНА предусмотрена ответственность. Например, если при проверке трудовая инспекция обнаружит, что у работодателя нет ПВТР, это влечет предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей для ИП и от 30 000 до 50 000 рублей для юрлиц.