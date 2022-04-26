Самые частые ошибки, за которые штрафуют ИП

Непредставление деклараций

От сдачи деклараций освобождены только ИП на патенте без наемных работников. На остальных режимах хотя бы одну декларацию, но нужно сдать.

Например, те ИП, кто применяет упрощенный режим или платит единый сельхозналог, сдают декларацию раз в год, а ИП на общем режиме — не только годовую декларацию 3-НДФЛ, но и ежеквартальную по НДС.

Если задержать подачу декларации, то налоговики выпишут предпринимателю штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не больше 30% в общей сложности и не меньше 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК). А на 21-й день просрочки — могут заблокировать расчетный счет.

Количество хлопот и забот возрастает у предпринимателей использующих наемную силу. Штрафы будут поступать от разных надзорных органов:

1. ФНС:

за несдачу формы 6-НДФЛ может набежать круглая сумма — за каждый полный или неполный месяц, отсчитываемый от последнего дня срока сдачи, будут прибавлять по 1 000 руб. (п. 1.2 ст. 126 НК).

штрафом в том же размере, что и за неподачу деклараций, карается непредставление расчета по страховым взносам.

Причем за несдачу обеих форм отчетности на 21-й день может последовать блокировка счета.

Даже если вы не забыли сдать отчетность, но перепутали формат ее представления (бумажную версию с электронной), за такое правонарушение тоже найдется ответственность в размере 200 рублей за каждый документ. И сдать в верном формате отчет все равно придется.

2. ПФР назначит штраф за ежемесячные отчеты с данными персонифицированного учета (по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ) в размере 500 руб. за каждого сотрудника, которого не включили в отчет (или при несдаче отчета в целом, ст. 17 закона № 27-ФЗ), а за несдачу СЗВ-ТД — административный штраф 300 — 500 руб. за каждый отчет.

3. ФСС ждет ежеквартальный расчет 4-ФСС, а цена задержки составит 5% от суммы в расчете за каждый месяц просрочки, но не больше 30% и не меньше 1 000 руб.

4. Росстату тоже нужны сведения о предпринимательской деятельности. За уклонение от сдачи статистики штрафы 10 000 — 20 000 руб. При повторном нарушении в текущем году ставки поднимаются до 50 000 руб.

Количество деклараций зависит от выбранной формы организации и системы налогообложения. Зарегистрировать бизнес поможет бесплатный сервис от Локо-Банка, дальнейший учет можно вести в удобном приложении.

Отсутствие налогового учета

Бухгалтерский учет предприниматель вести не обязан, но должен ответственно относиться к первичным документам, на основании которых рассчитываются налоги. Если будет выявлено отсутствие первичных документов, то штраф составит 10 000 руб. в пределах одного налогового периода.

Аналогичные санкции применяются ко всем ИП, которые не ведут книгу учета доходов и расходов (книгу учета доходов для ИП на патенте). А для сельхозпроизводителей на едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) регистрация книги учета доходов и расходов (КУДИР) в налоговой до сих пор остается обязательной.

Злостные нарушители, которые повторяют ошибки в учете из года в год, теряют до 30 000 руб.

Неуплата налогов и взносов

Если ИП является работодателем, то обязан вовремя перечислять в бюджеты все положенные взносы и НДФЛ за сотрудников. За неудержанный или неперечисленный в бюджет НДФЛ, грозит штраф в размере 20% от суммы налога.

Фиксированные страховые взносы за предпринимателя или торговый сбор обойдутся существенно дороже, если их не заплатить вовремя. Если налоговые органы докажут, что ИП умышленно не платил налоги, то штраф вырастет до 40% от неуплаченного налогового платежа, взноса, сбора.

Кроме этого, с каждым днем просрочки увеличиваются пени, которые рассчитываются по 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы платежа. При этом сумма пеней не может превышать размер непогашенной недоимки по налогам (ст. 75 НК).

Грубым и дорогим нарушением будет считаться, если ошибки в учете привели к недоплате налогов. За нанесенный таким образом ущерб бюджету установлен штраф в размере 20% от суммы долга и 40% — в случае если неуплата и неполная уплата сумм налога совершена умышленно (ст. 122 НК).

За неуплату налогов в крупном размере (более 2,7 млн рублей за период в пределах 3 лет подряд) — штраф от 100 000 до 300 000 руб. (арест до 6 мес., принудительные работы или лишение свободы до 1 года). За неуплату налогов в особо крупном (13,5 млн рублей за 3 года подряд) — штраф от 200 000 до 500 000 руб. (принудительные работы или лишение свободы до 3 лет) (ст. 198 УК).

Если вы ещё до сих пор не заплатили УСН за 2021 год, как и авансовый платеж за 1 квартал 2022 года, то проверьте, не попал ли ваш вид деятельности под всероссийский перенос сроков уплаты налогов (постановление Правительства от 30.03.2022 № 512). К тому же субъекты РФ получили право предоставить своим предпринимателям дополнительные отсрочки.

Пропустили все крайние сроки уплаты налогов — ждите блокировку счета на сумму долга через восемь дней после получения требования об уплате задолженности, если в требовании не указан иной срок.

Узнайте насколько надёжен ваш бизнес по мнению Банка и Контролирующих органов с помощью сервиса «Проверь себя» от Локо-Банка. Проверить бизнес

Нарушение закона 54—ФЗ

Если вид деятельности предпринимателя подразумевает использование кассы, то за продажу, совершенную без ККТ, выписывают штраф на сумму от 1/4 до 1/2 величины расчета, но не меньше 10 000 руб. За повторное нарушение соблюдения кассовой дисциплины вас может ждать приостановка деятельности на 90 дней, если сумма расчетов в совокупности составила 1 млн. рублей или более.

Кассу установили, но продажи не фиксируете? Ждите штраф за непробитый чек в минимальном размере 30 000 руб.

Хочет покупатель этого или нет, но вы обязаны выдать ему чек, иначе предупреждение или взыскание 2 000 руб.

С согласия покупателя можно отправить ему электронный вариант чека через СМС или на email. Если из-за дефицита чековой ленты чек невозможно распечатать, временно можете использовать отсрочку от ФНС. Для этого потребуется получить письмо от поставщика бумажной продукции, что всему виной сбой поставок, а не предприниматель.

Чтобы принимать оплату по картам вместе с онлайн-кассой у вас должен быть удобный и надежный терминал эквайринга. Мобильное и стационарное оборудование от партнеров Локо-Банка отвечает последним требованиям и подходят для любого бизнеса. Оставить заявку на подключение

Еще одно частое нарушение связано с продажей маркированных товаров, это например, постельное белье, обувь, молочная продукция, парфюмерия и т.д. Предприниматель, который продает такие товары без нанесения кодов маркировки, рискует не только получить штраф от 5 000 до 10 000 руб. (ст. 15.12 КоАП), но и остаться без товара. Его конфискуют.

Ведение деятельности без лицензии

Не так много видов деятельности, для которых требуется получение лицензии, доступно предпринимателям: автоперевозки пассажиров, фармацевтическая, медицинская, образовательная (с использованием труда наемных работников, для ИП, который проводит обучение самостоятельно лицензия не нужна) и частная детективная деятельность.

Решили начать работать без лицензии — приготовьте сумму до 5 000 руб. с возможной конфискацией изготовленной продукции, оборудования и сырья.

Продажа алкоголя крепче пива ИП категорически воспрещается, за нарушение выписывают штраф до 200 000 руб. с обязательной конфискацией.

Оформление наемных работников

Трудовая инспекция во время проверки может обнаружить сотрудников без трудовых договоров, нарушение оценивается КоАП в 10 000 руб. Кроме того, инспекция может рассчитать все взносы, которые вы должны были уплатить за период, пока такой сотрудник у вас трудился без оформления и потребует их заплатить, а также включить работника в отчетность в ПФР, ФСС, ИФНС, что потянет за собой и другие штрафы (ведь ранее вы возможно даже не сдавали нужные отчеты).

Чтобы встать на учет в качестве страхователя в ФСС нужно обратиться в фонд с заявлением, если не сделать этого в течение 90 дней после заключения договора, то нерадивый работодатель получит штраф — 5 000 или 10 000 руб. При этом вставать на учет, если вы нанимали физлиц по договорам подряда или оказания услуг, а не по трудовым договорам, не требуется.

Если неправильно оформить иностранных работников, можно попасть на серьезные санкции за нарушение миграционного законодательства — от 35 000 руб. до 70 000 руб. (в зависимости от субъекта РФ). И не забудьте, что зарплату нерезидентам необходимо выплачивать только безналичным расчетом. Иначе с каждой наличной выплаты насчитают штраф от 75% до 100% суммы платежа.