ВЭД в ЕАЭС. Ставка, платежи и отчетность по НДС при импорте и экспорте

НДС при импорте из ЕАЭС

Все компании и предприниматели, закупающие товары у партнеров из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Армении, обязаны платить налог на добавленную стоимость.

Правило распространяется не только на налогоплательщиков на ОСНО, но и на тех, кто применяют спецрежимы и УСН. Руководствоваться здесь нужно п. 1 ст. 7 НК и приложением 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе.

НДС платит импортер в стране ввоза, то есть российский покупатель перечисляет налог в России. Так как между странами-участниками ЕАЭС нет таможенного контроля, НДС нужно перечислять в ФНС. В то время как при импорте из других стран получатель платежей по НДС — таможня.

Такой подход применяют в отношении ввезенных товаров:

если они произведены в ЕАЭС;

если они произведены в других государствах и выпущены в свободное обращение на территории ЕАЭС.

Ставки и расчет налога

Для товаров, ввезенных из стран ЕАЭС, в зависимости от категории товараприменяют ставку НДС 10% или 20%. Пониженная ставка распространяется на продовольствие и детские товары. На все остальное — 20%.

Величина налога определяется умножением стоимости товара на ставку налога. Если товар относится к подакцизным, то база для расчета налога — это стоимость такого товара плюс акциз.

Платить ввозной НДС нужно на отдельный КБК — 18210401000011000110.

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Когда НДС платить не нужно

Не попадают под налогообложение сделки по покупке у партнеров из ЕАЭС следующих категорий товаров (п. 2 ст. 150 НК):

медицинские товары и изделия;

сырье и комплектующие к медтоварам и изделиям.

При закупке последних налога не будет, если покупатель предоставит в налоговую инспекцию документ, подтверждающий отсутствие аналогов ввозимой продукции и ее целевое назначение.

До конца 2022 года не нужно платить НДС и тем, кто ввез в страну крупный племенной скот, некоторые виды животных и продукции животноводства.

Также НДС не уплачивается, если:

товар ввезен и будет использован на территории свободной экономической зоны;

товар перевезен из структурного подразделением компании, расположенного в Армении, Белоруссии, Казахстане или Кыргызстане, в российский офис;

товар куплен в российской компании, расположенной в стране-участнике ЕАЭС;

товар возвращен по гарантии.

Отчетность

За ввозной НДС импортер должен отчитаться декларацией по косвенным налогам (не путать с декларацией по НДС). Срок подачи отчета — 20 число месяца, следующего за месяцем, когда товар приняли к учету. До этой же даты нужно перечислить налог в бюджет.

Чтобы у импортера было основание предъявить уплаченный ввозной НДС к вычету в строке 160 раздела 3 обычной декларации по НДС, нужно одновременно с подачей декларации по косвенным налогам подать и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. К последнему нужно приложить пакет документов, состоящий из договора, счета-фактуры, товаросопроводительной документации, банковских выписок и прочих подтверждающих факт ввоза товара и уплату налогов документов.

Ответное письмо о подтверждении уплаты ввозного НДС — не только основание для получение вычета, но и для применения нулевой ставки налога экспортером. Поэтому отправьте копию своему поставщику из ЕАЭС.

Получить вычет по ввозному НДС вправе только налогоплательщики на ОСНО и только в отношении товаров, которые будут использовать в облагаемых НДС операциях. А также при условии, что налог уже уплачен.

НДС при экспорте в ЕАЭС

Несмотря на то, что границ и таможенных постов между странами ЕАЭС нет, юридически государства разные. Продажа продукции покупателям из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизстана прерывает цепочку уплаты и зачетов НДС в России.

Кстати, в 2022 году страны ЕАЭС договорились о переходе на расчеты в рублях. Это значит, что при продаже товаров партнерам из ЕАЭС за рубли, курсовые разницы возникать не будут. Но прохождение валютного контроля остается неизменным, так как сделка — международная.

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Государство возмещает ранее уплаченный налог российским экспортерам применяя так называемую нулевую ставку. Экспортеры, применяющие нулевую ставку, обязаны подтвердить свое право на НДС 0%.

На какие операции распространяется нулевая ставка

Перечень операций, подпадающих по НДС 0%, закреплен в п. 1 ст. 164 НК. Среди них:

вывоз товаров;

оказание работ или услуг, связанных с перевозкой;

транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводу.

реэкспорт в отдельных случаях.

Как подтвердить ставку 0%

На подтверждение ставки 0 процентов у экспортера есть 180 дней с даты первого первичного документа на отгрузку (п. 9 ст. 165 НК, п. 3 ст. 128 ТК ЕАЭС).

Последовательность такова:

Шаг 1. Экспортировать товар.

Шаг 2. Подготовить комплект документов. Понадобится экспортный контракт с покупателем из ЕАЭС и заявление покупателя о ввозе товаров, а также об уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа принимающего государства (приложение № 1 к Протоколу ЕАЭС от 11.12.2009, приказ ФНС № ММВ-7-6/634@ от 13.12.2019).

Что касается товаросопроводительной документации, то, по мнению чиновников из Минфина, она не требуется (письмо ФНС от 27.01.2022 № 03-07-08/5275). Но если от налоговиков поступит такой запрос, предоставить их нужно в течение 30 дней.

Шаг 3. Направить документы в ИФНС.

Если не уложитесь в отведенный срок, ФНС исчислит налог по обычным ставкам 10 или 20%. Позже, при предоставлении всех необходимых документов, налог можно будет пересчитать на нулевой.

Отказ от нулевого НДС

Отказаться от ставки НДС в 0% при экспорте в ЕАЭС российские поставщики не имеют права, поскольку это не предусмотрено договором ЕАЭС.