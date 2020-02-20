Бухгалтер-совместитель как признак сомнительных операций по 115-ФЗ

Является ли работа главбухом по совместительству или оказание бухгалтерских услуг по договору признаком сомнительности операций по «антиотмывочному» закону? С такими вопросами обращались в банк клиенты, прочитавшие новость о проекте поправок в положение ЦБ 375-П. Рассказываем, как на самом деле будут работать с обновленными признаками сделок с необычным характером.

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В день святого Валентина мегарегулятор подарил кредитным организациям и их клиентам проект поправок в положение ЦБ № 375-П, в котором пересмотрел перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок. (https://www.klerk.ru/buh/news/495859/)

Один из таких признаков — сомнительными будут считаются операции через клиент-банк, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам. И уже сейчас клиенты, успевшие прочитать новости, задают вопросы — правильно ли они понимают, что прямо сейчас к подозрительным банк будет относить те компании, у кого главбух работает «по совместительству». То есть ведет учет сразу нескольких компаний, включая проведение платежей через банк-клиент, со своего личного компьютера.

Обеспокоила новация и организации, специализирующихся на аутсорсинге бухгалтерских услуг. Они также начали задавать вопросы – правильно ли они понимают, что им теперь нужно в обязательном порядке по всем клиентам иметь счета в разных банках, чтобы не допустить платежей с одного IP-адреса по компаниям с разными собственниками.

Спрашивали – отвечаем! Никаких оснований для оперативных и решительных действий по смене банка нет, документ с новыми признаками сомнительных операций – всего лишь проект, который вступает в силу в апреле 2021 года.

Кроме того, вводимый проектом признак сомнительных операций не затронет добросовестных игроков.

Те же компании, специализирующиеся на аутсорсинге бухгалтерских услуг, являются для банков, МКБ в частности, важными партнерами по развитию бизнеса.

«Мы сделали ставку на развитие канала агентских продаж по привлечению клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, и по итогам 2019 года более 40% всех новых клиентов в банк привели компании, оказывающие бухгалтерские услуги, — отмечает вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ Александр Зуев. — Мы понимаем, что таким компаниям удобно если все клиенты имеют счет в одном банке – это один банк-клиент, единые правила работы». Кроме того, банк платит комиссионные специализирующимся на аутсорсинге бухгалтерских услуг за каждую открывшую в банке счет компанию, вознаграждение доходит до 10 тыс. руб. за одного игрока. "И потому банку интересно, чтобы бухгалтерские компании приводили к нам максимальное количество своих клиентов, а не наоборот. Мы умеет отличать честно работающие компании от игроков «серого» рынка»", — указал эксперт.

То же самое правила касается и главбухов, кто работает на несколько организаций и проводит их платежи со своего домашнего компьютера. «Важно помнить, что банк не относит операции к сомнительным при совпадении лишь одного признака из положения 375-П, кредитная организация всегда оценивает совокупность факторов», — указывает директор департамента комплаенс МКБ Павел Фролов.

Возникает резонный вопрос – для чего тогда ЦБ был введен данный признак как маркер сомнительной операции? Ни для кого не секрет, что порой один человек управляет со своего компьютера счетами нескольких фирм-однодневок, оформленных на третьих лиц исключительно с целью отмывания или обналичивания денежных средств. Встречаются и компании, работающие в «серой» зоне, которые имеют одну-две так называемых технических компаний для минимизации налогообложения. Банк может вычислить подобных игроков по ряду признаков, и общий IP-адрес или одно устройство – один из них.