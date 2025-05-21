Бесплатное обслуживание в банке для ИП — без тарифов и лишних трат: новая реальность 2025

Традиционно банковское обслуживание для ИП ассоциировалось с целым рядом комиссий: за открытие и ведение счета, за интернет-банк, за платежи, за переводы и т.д. Суммы, казалось бы, небольшие, но в совокупности они могли составлять ощутимую сумму в бюджете небольшого бизнеса. «Хайс» решил сломать этот стереотип и предложил полностью бесплатное обслуживание для предпринимателей.

Проблемы предпринимателей с банковским обслуживанием

Жизнь индивидуального предпринимателя полна забот, и банковское обслуживание часто добавляет к ним еще и дополнительную финансовую нагрузку:

Ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета. Размер тарифа варьируется в зависимости от банка и выбранного пакета услуг. Иногда может доходить до нескольких тысяч рублей в месяц. А за рекламой бесплатного обслуживания часто скрываются комиссии или ограничения на количество бесплатных операций.

Комиссии за платежи и переводы . Каждая операция — перевод контрагенту, оплата налогов, пополнение счета — может сопровождаться комиссией. Размер комиссии зависит от суммы перевода, получателя (внутри банка или нет), способа перевода и других факторов.

Комиссии за снятие наличных. Эта комиссия может быть процентной или фиксированной, и ее размер зависит от суммы и способа снятия — банкомат или касса.

Вывод средств с расчетного счета. Лимиты на снятие наличных, работа банков в определенные часы и дни недели, технические сбои — все это замедляет или затрудняет доступ к собственным средствам. Предприниматели сталкиваются с ситуациями, когда срочно нужны деньги, но получить их нельзя из-за ограничений банка.

Проблемы с техподдержкой. Обращение в техподдержку банка часто превращается в испытание. Автоматизированные системы отвечают шаблонными и не всегда полезными ответами, а живой специалист бывает недоступен или не может решить проблему. В итоге, ИП остается один на один со своей проблемой, теряя время и нервы.

Часто перечисленные комиссии накапливаются незаметно, но в итоге составляют существенную сумму. В итоге, банковское обслуживание для ИП — это не инструмент в помощь бизнесу, а источник дополнительных расходов и сложностей, которые отвлекают предпринимателя от ведения бизнеса и снижает его эффективность.

Плюс бухгалтерский и налоговый учет требуют времени и знаний. Многие ИП вынуждены либо тратить время и самостоятельно разбираться в тонкостях налогового законодательства и заполнения деклараций, либо нанимать бухгалтера и нести дополнительные расходы.

Поэтому выбор банка с прозрачными условиями обслуживания и качественной поддержкой — важный фактор успешной работы для любого ИП.

Банк «Хайс» — это реальная возможность для ИП сократить издержки и сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

Что включает в себя бесплатное обслуживание в Хайс

«Хайс» — инновационный банк без тарифов и абонентской платы — предлагает бесплатное обслуживание без скрытых платежей и дополнительных комиссий:

Бесплатное открытие и ведение расчетного счета : никаких комиссий за открытие, обслуживание и закрытие счета. Помимо рублей можно открыть счет в долларах США, евро, китайских юанях, белорусских рублях, киргизских сомах, узбекских сумах, армянских драмах, таджикских сомони и индийских рупиях.

Бесплатная дебетовая карта Хайс-карта с возможностью использования для личных и бизнес-расчетов. Она может быть цифровой или пластиковой, но ее выпуск, перевыпуск и обслуживание всегда будут бесплатны. Банк доставит ее бесплатно даже за границу. Пополнить карту со счета ИП можно круглосуточно.

Бесплатный интернет-банк 2 в 1 . Полный доступ к управлению счетом онлайн, включая платежи, переводы и получение выписок. «Хайс» объединил в одном приложении обслуживание физических лиц и ИП. Переключиться с бизнес-раздела на кабинет физлица можно в один свайп.

Бесплатные платежи и переводы . Полностью. Совсем. По реквизитам, по номеру телефона через СБП и даже за рубеж, а также при оплате товаров и услуг Хайс-картой.

Бесплатное снятие наличных во всех банкоматах любых банков через банкоматы, терминалы и кассу, а также внесение наличных на счет без комиссии в банках-партнерах.

Бесплатная бухгалтерия для предпринимателей на «УСН Доходы» с возможностью просматривать расчеты налогов и взносов, статистику и прогноз предстоящих платежей, под которые банк будет резервировать деньги. «Хайс» поможет подготовить и сдать декларацию, восстановить учет и рассчитать налоги за прошедшие периоды с учетом доходов в других банках. Предпринимателю не придется бегать и собирть выписки.

Бесплатная интеграция с 1С, контроль доступа и работы бухгалтера. Бухгалтер создает в 1С рублевые платежи. Они появляются в приложении «Хайса». Предпринимателю нужно только нажать на кнопку и отправить их. Бухгалтер видит остатки только по тем счетам, к каким ИП даст доступ.

В «Хайсе» у каждого клиента есть family office с персональным менеджером. Family office — это не только комплексное банковское обслуживание и комплаенс, но и помощь в решении любых личных вопросов — от доставки кофе до организации путешествий и выбора одежды.

А еще «Хайс» создает безопасную и надежную среду для всех клиентов, поэтому сотрудничает только с предпринимателями, которые зарегистрировали бизнес больше года назад.

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