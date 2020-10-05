Страховые взносы ИП за себя в 2020 году

В 2020 году предприниматели платят фиксированные пенсионные взносы за себя по разным ставкам. ИП из пострадавших от коронавируса отраслей получили скидку в размере 12 130 рублей. Рассказываем, как рассчитать взносы за себя пострадавшим и всем остальным ИП.

Сколько должен оплатить ИП за себя в 2020 году

Страховые взносы ИП состоят из двух частей — фиксированной и дополнительной. Фиксированную часть платят даже если не было доходов. Она идёт на два вида обязательного страхования — пенсионное и медицинское. Дополнительную платят только при доходах выше 300 тыс. руб.

ИП из пострадавших отраслей

Для предпринимателей, у которых основной ОКВЭД на 01.03.2020 числится в перечне пострадавших отраслей, фиксированная часть платежа на обязательное пенсионное страхование (ОПС) составляет 20 318 руб.

На медицинское страхование взнос остался одинаковым для всех ИП — 8 426 руб. Всего за 2020 год пострадавшие ИП должны заплатить 28 744 руб.

Сумму можно разбить на несколько платежей и платить в течение года. Главное — уложиться в срок до 31.12.2020 включительно. Тем, кто работает на УСН или ЕНВД, удобнее перечислять страховые взносы ежеквартально равными частями, чтобы уменьшать на них налог.

К этой сумме добавятся допвзносы на ОПС по ставке 1%, если доходы за 2020 год превысят 300 тыс. руб.

Остальные ИП

ИП, которые не относятся к пострадавшим отраслям, в 2020 году платят 40 874 рублей, из которых:

на пенсионное страхование — 32 448 руб.;

на медицинское страхование — 8 426 рублей.

Дополнительный взнос — 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб. за год, но не более 259 584 руб.

Допвзносы с доходов свыше 300 тыс. руб. для всех ИП

Если годовой доход ИП превысит 300 тыс. руб., то помимо 28 744 руб. для пострадавших отраслей и 40 874 руб. для всех остальных, нужно заплатить ещё и дополнительные пенсионные взносы. Их перечисляют до 01.07.2021 в размере 1% от суммы превышения. Допвзносы на ОПС не должны быть более 259 584 руб. с учетом фиксированных платежей. Это предельная величина, которая одинакова для всех ИП. Скидка для пострадавших отраслей на допвзносы не распространяется.

Что считать доходом для расчета дополнительного взноса зависит от системы налогообложения ИП.

ОСНО — облагаемые НДФЛ доходы минус расходы, связанные с предпринимательской деятельностью. УСН — только облагаемые доходы или разницу между доходами и расходами в зависимости от выбранного объекта налогообложения. Долгое время налоговые органы настаивали, что при УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» расходы в расчёте не участвуют. Но 1 сентября ФНС выпустила письмо, в котором разрешила уменьшать доходы на сумму произведённых расходов. ЕНВД и ПСН — вмененный или потенциально возможный доход, с которого рассчитывают налог.

Как рассчитать взносы за неполный год

Если вы зарегистрировались не с 1 января или закрываете ИП в середине года, то всю годовую сумму фиксированных страховых взносов за себя платить не нужно. Её рассчитывают только за период времени, в котором вы работали в статусе ИП. Дополнительный взнос в размере 1 % с доходов свыше 300 тыс. руб. считают в обычном порядке.

Для ИП, которые не относятся к пострадавшим

Допустим, вы прекратили предпринимательскую деятельность 03 августа 2020 года. Оплатить взносы нужно за 7 полных месяцев, в которых вы работали в качестве ИП (январь — июль) и 3 дня до даты снятия с учета включительно.

Рассчитаем, какую сумму пенсионных взносов нужно внести.

Платёж за один полный месяц = 32 448,00 руб. : 12 мес. = 2 704,00 руб. Взносы за 7 полных месяцев работы = 2 704,00 руб. x 7 мес. = 18 928,00 руб. Взносы за 3 дня августа = 2 704 руб. : 31 д. × 3 д. = 261,68 руб., где 31 — это календарные дни в месяце закрытия ИП. Итого взносов на ОПС = 18 928,00 261,68 = 19 189,68 руб.

Таким же образом рассчитаем взносы на медицинское страхование.

За один полный месяц = 8 426,00 руб. : 12 мес. = 702,17 руб. За 7 месяцев = 702,17 руб. x 7 мес. = 4 915,17 руб. За 3 дня августа = 702,17 руб. : 31×3 = 67,95 руб. Итого = 4 915,17 67,95 = 4 983,12 руб.

Всего взносов на ОПС и ОМС за 7 мес. и 3 дня = 19 189,68 4 983,12 = 24 172,80 руб.

Для ИП из пострадавших отраслей

Взносы на пенсионное страхование за неполный расчетный период 2020 года пострадавшие ИП рассчитывают, исходя из суммы 20 318 рублей. Налоговики разъяснили это в письме УФНС России по г. Москве № 27-18/106601@ от 9 июля 2020 г.

Предположим, ИП прекратил деятельность 12 сентября 2020 года. Он должен перечислить фиксированные страховые взносы за 8 полных месяцев и 12 дней.

Рассчитаем взносы на ОПС.

За один полный месяц = 20 318,00 руб. : 12 мес. = 1 693,17 руб. За 8 месяцев = 1 693,17 руб. x 8 мес. = 13 545,36 руб. За 12 дней = 1 693,17 руб. : 30 д. × 3 д. = 169,32 руб., где 30 — это число календарных дней в месяце закрытия ИП. Итого взносов на ОПС = 13 545,36 169,32 = 13 714,68 руб.

Годовой фиксированный взнос на медстрахование у пострадавших ИП такой же, как у остальных предпринимателей. Посчитаем его пропорционально времени работы в качестве ИП.

За один месяц = 8 426,00 руб. : 12 мес. = 702,17 руб. За 8 мес. = 702,17 руб. x 8 мес. = 5 617,36 руб. За 12 дней = 702,17 руб. : 30 д. x 3 д. = 70,22 руб. Итого взносов на ОМС = 5 617,36 70,22 = 5 687,58 руб.

Всего нужно заплатить взносов на ОПС и ОМС за 8 мес. и 12 дней = 13 714,68 5 687,58 = 19 402,26 руб.

Погасить задолженность по страховым взносам, которая осталась после снятия ИП с учета, нужно в течение 15 календарных дней. Отсчитывают срок, начиная с даты внесения записи в ЕГРИП о прекращении деятельности.

Если вы уже перечисляли взносы за текущий год, вычтите их и оплатите остаток. На взносы, которые предприниматель заплатил после даты исключения из ЕГРИП, уже нельзя уменьшить налог при УСН.