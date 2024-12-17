Как правильно выплатить зарплату за декабрь и уплатить налоги

Когда выплачивать зарплату за декабрь 2024 года
Если сроки выплаты зарплаты приходятся на новогодние каникулы, выплачивайте декабрьскую зарплату по таблице:
Установленный работодателем день выплаты зарплаты
Дата выплаты зарплаты за декабрь 2024 при «пятидневке»
Дата выплаты зарплаты за декабрь 2024 при «шестидневке»
Последний день расчётного месяца
28 декабря 2024
30 декабря 2024
С 1 по 8 число следующего месяца
28 декабря 2024
30 декабря 2024
Если установленные сроки выплаты приходятся на послепраздничный период с 9 по 15 января — выплачивайте декабрьскую зарплату в соответствующие дни января 2025 года.
Почему так: зарплату нужно платить не реже, чем каждые полмесяца. Конкретные даты выплаты устанавливают внутренними документами. При этом:
зарплату за период с 1 по 15 число расчётного месяца (аванс) выплачивают не позже последнего дня того же месяца;
зарплату за период с 16 по последнее число расчётного месяца выплачивают не позже 15 числа следующего месяца.
Перечисляемая работнику зарплата должна быть начислена за уже отработанное им время.
Основание — ст. 136 ТК РФ.
На Новый 2025 год отдыхать будем так:
При пятидневной рабочей неделе — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Суббота 28 декабря будет обычным рабочим днём, а выходной перенесли на понедельник 30 декабря.
При шестидневной неделе — с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Основание — постановление Правительства РФ № 1314 от 10.08.2023.
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Можно ли выплатить зарплату за декабрь раньше срока
Технически, такой выплатой работодатель нарушит закон. Работник должен получать зарплату хотя бы раз в две недели — а если сдвинуть «январскую» оплату пораньше, получится большой разрыв. Правило о периодичности выплат установлено ст. 136 ТК РФ.
Например, по трудовому договору зарплату платят 9 числа, а аванс 24 числа. И вот зарплату за вторую половину декабря выплатили не 9 января 2025 года, а 28 декабря 2024 года. Аванс же перечислят только 24 января 2025 года. Разрыв между выплатами превысил полмесяца.
Единственное исключение — ранняя уплата в связи с выходным или праздничным днём. В остальных случаях компанию могут оштрафовать по ст. 5.27 КоАП РФ.
Но Минтруд заявил, что всё-таки можно. Позиция такова, что ранняя оплата работы не ухудшает положения работника — а потому нет основания для привлечения к ответственности. Право работника на получение зарплаты не ущемляется, напротив, выплата денег в декабре лишь сокращает период между выполнением работы и её оплатой
Основание — письма Минтруда России № 14-1/ООГ-8602 от 12.11.2018, № 14-1/В-582 от 26.07.2019.
Чтобы подстраховаться, пропишите раннюю оплату в локальном акте. Установите в ЛНА особые сроки для выплаты зарплаты за вторую половину декабря и внести их в дополнительные соглашения к трудовым договорам.
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НДФЛ с зарплаты за декабрь 2024 года
Удержите НДФЛ при выплате декабрьской зарплаты. В бюджет НДФЛ с декабрьской зарплаты уплатите в составе ЕНП (единого налогового платежа) в следующие сроки:
Если выплатили зарплату в период с 23 по 31 декабря — перечислите налог не позднее последнего рабочего дня декабря, то есть:
28 декабря 2024 года — при пятидневке;
30 декабря 2024 года — при шестидневке.
Если выплатили зарплату в период с 1 по 22 января — налог уплатите не позднее 28 января 2025 года.
Отразите в уведомлении по ЕНП сумму НДФЛ с зарплаты за декабрь:
выплаченной в декабре 2024 года — в уведомлении с кодом периода «34/13», которое нужно подать не позднее последнего рабочего дня декабря;
выплаченной в январе 2025 года — в уведомлении с кодом периода «21/01», подав его не позже 27 января 2025 года (т.к. 25 число — суббота).
Отразите в расчёте 6-НДФЛ за 2024 год зарплату, выплаченную в декабре, и налог с неё.
Отразите в расчёте 6-НДФЛ за I квартал 2025 года декабрьскую зарплату, выплаченную в январе, и удержанный НДФЛ.
Основание — п. 4, 6 ст. 226, ст. 230 НК РФ, письмо ФНС России № БС-4-11/13083 от 18.11.2024.
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Страховые взносы с зарплаты за декабрь 2024 года
Взносы начислите в обычном порядке. За декабрь стандартно начислите обязательные страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и «травматизм». Делайте это последним числом декабря, независимо от даты выплаты заработка работникам.
Перечислите взносы в установленные сроки:
на «травматизм» — не позже 15 января 2025 года (отдельной платёжкой в СФР);
на ОПС, ОМС, ВНиМ — не позднее 28 января 2025 года (в составе ЕНП).
Уведомление не подавайте. Сведения по по взносам на ОПС, ОМС и ВНиМ будут включены в годовой «Расчёт по страховым взносам» за 2024 год.
Сведения по взносам на «травматизм» за декабрь включите в раздел 2 формы ЕФС-1 за 2024 год. Уведомления по «травматизму» не предусмотрены.
Основание — ст. 431 НК РФ, ст. 24 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 (ред. от 29.05.2024).
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