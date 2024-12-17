Как правильно выплатить зарплату за декабрь и уплатить налоги

Если сроки выплаты зарплаты приходятся на новогодние каникулы, выплачивайте декабрьскую зарплату по таблице:

Установленный работодателем день выплаты зарплаты Дата выплаты зарплаты за декабрь 2024 при «пятидневке» Дата выплаты зарплаты за декабрь 2024 при «шестидневке» Последний день расчётного месяца 28 декабря 2024 30 декабря 2024 С 1 по 8 число следующего месяца 28 декабря 2024 30 декабря 2024

Если установленные сроки выплаты приходятся на послепраздничный период с 9 по 15 января — выплачивайте декабрьскую зарплату в соответствующие дни января 2025 года.

Почему так: зарплату нужно платить не реже, чем каждые полмесяца. Конкретные даты выплаты устанавливают внутренними документами. При этом:

зарплату за период с 1 по 15 число расчётного месяца (аванс) выплачивают не позже последнего дня того же месяца;

зарплату за период с 16 по последнее число расчётного месяца выплачивают не позже 15 числа следующего месяца.

Перечисляемая работнику зарплата должна быть начислена за уже отработанное им время.

Основание — ст. 136 ТК РФ.

На Новый 2025 год отдыхать будем так:

При пятидневной рабочей неделе — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Суббота 28 декабря будет обычным рабочим днём, а выходной перенесли на понедельник 30 декабря.

При шестидневной неделе — с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Основание — постановление Правительства РФ № 1314 от 10.08.2023.