Квартальные премии работникам в 2025 году: как рассчитать и заплатить налоги

Квартальные премии — это стимулирующие выплаты, их выплачивают работникам по итогам квартала. Разберём на примерах основные способы расчёта квартальных премий и их налогообложение.

Какие документы регулируют порядок премирования

Премия за квартал, выплачиваемая с учётом результатов работы, — часть заработной платы работника. 

Порядок премирования устанавливают коллективный договор и другие локальные акты в соответствии с нормами трудового права и с учётом системы оплаты труда. Её могут регулировать разные документы, например:

  • положение о заработной плате;

  • отдельное положение о премировании;

  • трудовой договор с работником.

В трудовом договоре можно указывать только ссылку на соответствующее положение или иной локальный акт о порядке премирования.

Основание — ст. 129, 135 ТК РФ.

Способы расчёта квартальных премий

Рассчитывать квартальные премии можно по-разному, например:

  • в фиксированной сумме;

  • в процентах от заработной платы работника;

  • с учётом или без учёта отработанного времени и т. д.

Способ расчёта устанавливает Положение о премировании или другой локальный акт.

Рассмотрим некоторые способы расчёта квартальной премии на примерах.

Квартальная премия в процентах от оклада

При расчёте квартальных премий от оклада учитывайте, зависит размер премии от отработанного сотрудником времени или нет.

Пример. Оклад инженера производственной компании 90 000 рублей в месяц. Согласно Положению о премировании, ему полагается ежеквартальная премия в размере 15% от оклада. Она начисляется пропорционально отработанному времени.

II квартал 2025 года сотрудник отработал полностью, а в III квартале из 66 рабочих дней 10 рабочих дней находился в отпуске и 4 рабочих дня был на больничном.

Расчёт:

  1. Квартальная премия за II квартал = 90 000 х 15% = 13 500 рублей.

  2. Квартальная премия за III квартал = 90 000 х 15% : 66 х (66 – 10 – 4) = 10 636,36 рублей.

Если бы при премировании отработанное время не принималось во внимание, работник получил бы одинаковую сумму премии в каждом квартале 13 500 рублей.

Квартальная премия в фиксированном размере

Фиксированная премия ежеквартально начисляется в одинаковом размере, установленном локальным актом. Отработанное время может учитываться или не учитываться при расчёте.

Пример. Бухгалтеру компании установлен ежемесячный оклад 60 000 рублей. По условиям трудового договора ежеквартальная премия начисляется в размере одного оклада, то есть 60 000 рублей. 

Рассмотрим два варианта начисления без учёта отработанного времени и с учётом отработки:

  1. Квартальная премия без учёта отработанного времени = 60 000 рублей. Эту сумму работник получит независимо от того, сколько им отработано дней в течение квартала.

  2. Во II квартале 2025 года 59 рабочих дней. Допустим, из них сотрудник работал только 43 дня. Квартальная премия с учётом отработанного времени = 60 000 : 59 х 43 = 43 728,81 рублей.

Квартальная премия при почасовой оплате труда

При почасовой оплате работнику устанавливают расценку за час работы, а заработок рассчитывается из количества отработанных часов. 

Квартальная премия при почасовой оплате считается исходя из заработка за квартал.

Пример. Часовая тарифная ставка сотрудника 280 рублей. За III квартал 2025 года он отработал 496 часов. По трудовому договору ежеквартальная премия начисляется в размере 10% от заработка работника за квартал.

Расчёт:

  • Премия за III квартал = 280 х 496 х 10% = 13 888 рублей.

Квартальная премия при сдельно-премиальной оплате труда

При сдельно-премиальной системе работник получает не только зарплату за выполненный объем работы, но и премию за достижение определённых производственных показателей.

Пример. За каждую изготовленную деталь слесарю производственного цеха начисляется 300 рублей. При отсутствии брака в течение квартала и выполнении установленного плана на 100% слесарь получает квартальную премию в размере 12% от начисленного ему сдельного заработка.

Слесарю установлен план на III квартал 2025 года 500 деталей, который он выполнил на 100% и без брака.

Расчёт:

  • Премия за III квартал = 300 руб. х 500 х 12% = 18 000 рублей.

Квартальная премия с учётом районного коэффициента

В местностях с особыми климатическими условиями (Крайний Север, приравненные к нему местности) к оплате труда применяют районные коэффициенты. Их нужно учитывать и при расчёте премий.

Основание — ст. 146, 315 ТК РФ.

Пример. Работнику компании, расположенной в г. Норильске, выплачиваются ежеквартальные премии в размере 10% от ежемесячного оклада. Оклад работника 78 000 рублей в месяц. В регионе действует районный коэффициент 1,8.

Расчёт:

  • Квартальная премия = 78 000 х 10% х 1,8 = 14 040 рублей.

Как облагать квартальные премии НДФЛ и страховыми взносами

Квартальные премии начисляют за трудовые достижения. Независимо от источника выплаты — текущие затраты или чистая прибыль — облагайте их НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке — как зарплату.

Основание — п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 420 НК РФ.

НДФЛ удерживайте из суммы начисленной квартальной премии при её выплате работнику.

День выплаты квартальной премии работнику считается датой фактического получения дохода.

В бюджет удержанный НДФЛ перечисляйте исходя из даты его удержания:

Период удержания НДФЛ

Дата уплаты НДФЛ

С 1 по 22 число текущего месяца

28 число текущего месяца

С 23 по последнее число текущего месяца

5 число следующего месяца

С 23 по 31 декабря

Последний рабочий день года

Основание — п. 1 ст. 223, п. 6 ст. 226 НК РФ.

Квартальные премии облагаются страховыми взносами на ОПС, ОМС, ВНиМ и на «травматизм» по тарифам, применяемым работодателем.

Страховые взносы на сумму квартальной премии начисляйте не в день её выплаты или издания приказа о премировании, а датой, которой операция начисления премии проведена в бухгалтерском учёте.

Срок уплаты взносов:

  • на ОПС, ОМС, ВНиМ — 28 число следующего месяца;

  • на «травматизм» — 15 число следующего месяца.

Основание — п. 3 ст. 431 НК РФ, п. 4 ст. 22 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998, письмо Минфина № 03-15-06/38515 от 20.06.2017.     

Налоговый учёт квартальных премий

Чтобы учесть квартальные премии в расходах для налогообложения, нужно соблюдать два условия:

  • квартальная премия установлена локальным актом работодателя;

  • квартальная премия начислена за трудовые показатели, расходы на неё оправданы экономически и документально подтверждены.

Нельзя учесть по налогу на прибыль и при УСН «доходы минус расходы» премии, которые выплачены из:

  • чистой прибыли;

  • средств специального назначения;

  • целевых поступлений.

Основание — п. 2 ст. 255, п. 21, 22 ст. 270, пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ.

