Квартальные премии работникам в 2025 году: как рассчитать и заплатить налоги

Какие документы регулируют порядок премирования
Премия за квартал, выплачиваемая с учётом результатов работы, — часть заработной платы работника.
Порядок премирования устанавливают коллективный договор и другие локальные акты в соответствии с нормами трудового права и с учётом системы оплаты труда. Её могут регулировать разные документы, например:
положение о заработной плате;
отдельное положение о премировании;
трудовой договор с работником.
В трудовом договоре можно указывать только ссылку на соответствующее положение или иной локальный акт о порядке премирования.
Основание — ст. 129, 135 ТК РФ.
Способы расчёта квартальных премий
Рассчитывать квартальные премии можно по-разному, например:
в фиксированной сумме;
в процентах от заработной платы работника;
с учётом или без учёта отработанного времени и т. д.
Способ расчёта устанавливает Положение о премировании или другой локальный акт.
Рассмотрим некоторые способы расчёта квартальной премии на примерах.
Квартальная премия в процентах от оклада
При расчёте квартальных премий от оклада учитывайте, зависит размер премии от отработанного сотрудником времени или нет.
Пример. Оклад инженера производственной компании — 90 000 рублей в месяц. Согласно Положению о премировании, ему полагается ежеквартальная премия в размере 15% от оклада. Она начисляется пропорционально отработанному времени.
II квартал 2025 года сотрудник отработал полностью, а в III квартале из 66 рабочих дней 10 рабочих дней находился в отпуске и 4 рабочих дня был на больничном.
Расчёт:
Квартальная премия за II квартал = 90 000 х 15% = 13 500 рублей.
Квартальная премия за III квартал = 90 000 х 15% : 66 х (66 – 10 – 4) = 10 636,36 рублей.
Если бы при премировании отработанное время не принималось во внимание, работник получил бы одинаковую сумму премии в каждом квартале — 13 500 рублей.
Квартальная премия в фиксированном размере
Фиксированная премия ежеквартально начисляется в одинаковом размере, установленном локальным актом. Отработанное время может учитываться или не учитываться при расчёте.
Пример. Бухгалтеру компании установлен ежемесячный оклад 60 000 рублей. По условиям трудового договора ежеквартальная премия начисляется в размере одного оклада, то есть — 60 000 рублей.
Рассмотрим два варианта начисления — без учёта отработанного времени и с учётом отработки:
Квартальная премия без учёта отработанного времени = 60 000 рублей. Эту сумму работник получит независимо от того, сколько им отработано дней в течение квартала.
Во II квартале 2025 года 59 рабочих дней. Допустим, из них сотрудник работал только 43 дня. Квартальная премия с учётом отработанного времени = 60 000 : 59 х 43 = 43 728,81 рублей.
Квартальная премия при почасовой оплате труда
При почасовой оплате работнику устанавливают расценку за час работы, а заработок рассчитывается из количества отработанных часов.
Квартальная премия при почасовой оплате считается исходя из заработка за квартал.
Пример. Часовая тарифная ставка сотрудника — 280 рублей. За III квартал 2025 года он отработал 496 часов. По трудовому договору ежеквартальная премия начисляется в размере 10% от заработка работника за квартал.
Расчёт:
Премия за III квартал = 280 х 496 х 10% = 13 888 рублей.
Квартальная премия при сдельно-премиальной оплате труда
При сдельно-премиальной системе работник получает не только зарплату за выполненный объем работы, но и премию за достижение определённых производственных показателей.
Пример. За каждую изготовленную деталь слесарю производственного цеха начисляется 300 рублей. При отсутствии брака в течение квартала и выполнении установленного плана на 100% слесарь получает квартальную премию в размере 12% от начисленного ему сдельного заработка.
Слесарю установлен план на III квартал 2025 года — 500 деталей, который он выполнил на 100% и без брака.
Расчёт:
Премия за III квартал = 300 руб. х 500 х 12% = 18 000 рублей.
Квартальная премия с учётом районного коэффициента
В местностях с особыми климатическими условиями (Крайний Север, приравненные к нему местности) к оплате труда применяют районные коэффициенты. Их нужно учитывать и при расчёте премий.
Основание — ст. 146, 315 ТК РФ.
Пример. Работнику компании, расположенной в г. Норильске, выплачиваются ежеквартальные премии в размере 10% от ежемесячного оклада. Оклад работника — 78 000 рублей в месяц. В регионе действует районный коэффициент 1,8.
Расчёт:
Квартальная премия = 78 000 х 10% х 1,8 = 14 040 рублей.
Как облагать квартальные премии НДФЛ и страховыми взносами
Квартальные премии начисляют за трудовые достижения. Независимо от источника выплаты — текущие затраты или чистая прибыль — облагайте их НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке — как зарплату.
Основание — п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 420 НК РФ.
НДФЛ удерживайте из суммы начисленной квартальной премии при её выплате работнику.
День выплаты квартальной премии работнику считается датой фактического получения дохода.
В бюджет удержанный НДФЛ перечисляйте исходя из даты его удержания:
Период удержания НДФЛ
Дата уплаты НДФЛ
С 1 по 22 число текущего месяца
28 число текущего месяца
С 23 по последнее число текущего месяца
5 число следующего месяца
С 23 по 31 декабря
Последний рабочий день года
Основание — п. 1 ст. 223, п. 6 ст. 226 НК РФ.
Квартальные премии облагаются страховыми взносами на ОПС, ОМС, ВНиМ и на «травматизм» по тарифам, применяемым работодателем.
Страховые взносы на сумму квартальной премии начисляйте не в день её выплаты или издания приказа о премировании, а датой, которой операция начисления премии проведена в бухгалтерском учёте.
Срок уплаты взносов:
на ОПС, ОМС, ВНиМ — 28 число следующего месяца;
на «травматизм» — 15 число следующего месяца.
Основание — п. 3 ст. 431 НК РФ, п. 4 ст. 22 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998, письмо Минфина № 03-15-06/38515 от 20.06.2017.
Налоговый учёт квартальных премий
Чтобы учесть квартальные премии в расходах для налогообложения, нужно соблюдать два условия:
квартальная премия установлена локальным актом работодателя;
квартальная премия начислена за трудовые показатели, расходы на неё оправданы экономически и документально подтверждены.
Нельзя учесть по налогу на прибыль и при УСН «доходы минус расходы» премии, которые выплачены из:
чистой прибыли;
средств специального назначения;
целевых поступлений.
Основание — п. 2 ст. 255, п. 21, 22 ст. 270, пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ.
