Квартальные премии работникам в 2025 году: как рассчитать и заплатить налоги

В трудовом договоре можно указывать только ссылку на соответствующее положение или иной локальный акт о порядке премирования.

Порядок премирования устанавливают коллективный договор и другие локальные акты в соответствии с нормами трудового права и с учётом системы оплаты труда. Её могут регулировать разные документы, например:

Премия за квартал, выплачиваемая с учётом результатов работы, — часть заработной платы работника.

Способы расчёта квартальных премий

Рассчитывать квартальные премии можно по-разному, например: в фиксированной сумме;

в процентах от заработной платы работника;

с учётом или без учёта отработанного времени и т. д. Способ расчёта устанавливает Положение о премировании или другой локальный акт. Рассмотрим некоторые способы расчёта квартальной премии на примерах.

Квартальная премия в процентах от оклада

При расчёте квартальных премий от оклада учитывайте, зависит размер премии от отработанного сотрудником времени или нет. Пример. Оклад инженера производственной компании — 90 000 рублей в месяц. Согласно Положению о премировании, ему полагается ежеквартальная премия в размере 15% от оклада. Она начисляется пропорционально отработанному времени. II квартал 2025 года сотрудник отработал полностью, а в III квартале из 66 рабочих дней 10 рабочих дней находился в отпуске и 4 рабочих дня был на больничном. Расчёт: Квартальная премия за II квартал = 90 000 х 15% = 13 500 рублей. Квартальная премия за III квартал = 90 000 х 15% : 66 х (66 – 10 – 4) = 10 636,36 рублей. Если бы при премировании отработанное время не принималось во внимание, работник получил бы одинаковую сумму премии в каждом квартале — 13 500 рублей.

Квартальная премия в фиксированном размере

Фиксированная премия ежеквартально начисляется в одинаковом размере, установленном локальным актом. Отработанное время может учитываться или не учитываться при расчёте. Пример. Бухгалтеру компании установлен ежемесячный оклад 60 000 рублей. По условиям трудового договора ежеквартальная премия начисляется в размере одного оклада, то есть — 60 000 рублей. Рассмотрим два варианта начисления — без учёта отработанного времени и с учётом отработки: Квартальная премия без учёта отработанного времени = 60 000 рублей. Эту сумму работник получит независимо от того, сколько им отработано дней в течение квартала. Во II квартале 2025 года 59 рабочих дней. Допустим, из них сотрудник работал только 43 дня. Квартальная премия с учётом отработанного времени = 60 000 : 59 х 43 = 43 728,81 рублей.

Квартальная премия при почасовой оплате труда

При почасовой оплате работнику устанавливают расценку за час работы, а заработок рассчитывается из количества отработанных часов. Квартальная премия при почасовой оплате считается исходя из заработка за квартал. Пример. Часовая тарифная ставка сотрудника — 280 рублей. За III квартал 2025 года он отработал 496 часов. По трудовому договору ежеквартальная премия начисляется в размере 10% от заработка работника за квартал. Расчёт: Премия за III квартал = 280 х 496 х 10% = 13 888 рублей.

Квартальная премия при сдельно-премиальной оплате труда

При сдельно-премиальной системе работник получает не только зарплату за выполненный объем работы, но и премию за достижение определённых производственных показателей. Пример. За каждую изготовленную деталь слесарю производственного цеха начисляется 300 рублей. При отсутствии брака в течение квартала и выполнении установленного плана на 100% слесарь получает квартальную премию в размере 12% от начисленного ему сдельного заработка. Слесарю установлен план на III квартал 2025 года — 500 деталей, который он выполнил на 100% и без брака. Расчёт: Премия за III квартал = 300 руб. х 500 х 12% = 18 000 рублей.

Квартальная премия с учётом районного коэффициента