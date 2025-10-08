Изменения по НДС в октябре 2025 года: новый этап поддержки бизнеса и развития отраслей

1. Расширение льгот для общепита: лимит по доходам увеличен до 3 миллиардов рублей

Для кого: для объектов общепита.

Одно из самых ожидаемых изменений для ресторанного бизнеса — это увеличение порога годового дохода для применения освобождения от уплаты НДС с 2 до 3 миллиардов рублей.

Основание: п. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 227-ФЗ от 23.07.2025. Изменения внесены в пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Суть изменения. Льгота по НДС для общепита, введённая в 2022 году, позволяет ресторанам, кафе и другим предприятиям отрасли не начислять и не уплачивать НДС при соблюдении ряда условий. Одним из ключевых условий был лимит по сумме годового дохода, который не должен был превышать 2 млрд рублей (за год, предшествующий году применений льготы). С 1 октября 2025 года этот лимит повышен до 3 млрд рублей.

Возможность вернуть льготу уже в 2025 году. Согласно разъяснениям Минфина, компании, чьи доходы за 2024 год превысили 2 млрд, но не достигли 3 млрд рублей, могут вернуться к применению освобождения от НДС уже с IV квартала 2025 года. Это отличная новость, так как позволяет снизить налоговую нагрузку, не дожидаясь начала нового календарного года.

Основание: письмо Минфина России № 03-07-11/73563 от 30 июля 2025 г.

Планирование для общепита на 2026 год. Если ваша организация или ИП в сфере общепита по итогам 2025 года получит доход в диапазоне от 2 до 3 млрд рублей, вы сможете применять освобождение от НДС в течение всего 2026 года (при соблюдении прочих условий).

Остальные условия для льготы. Необходимо помнить, что для применения освобождения от НДС, помимо лимита по доходам, должны выполняться ещё два условия (в отношении года, предшествующему году применения льготы):

Удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов должен составлять не менее 70%. Среднемесячный размер выплат работникам должен быть не ниже среднемесячной отраслевой зарплаты в вашем субъекте РФ по соответствующему виду экономической деятельности (класс 56 ОКВЭД).

Более подробно об условиях применения льготы см. материал «Моё дело Бюро».

Как и прежде, льгота используется по умолчанию — уведомлять о её применении ИФНС не нужно (письмо Минфина России № 03-07-07/2566 от 19 января 2022 г.).

Взаимосвязь со льготой по страховым взносам. Важно отметить, что освобождение от НДС для общепита тесно связано с правом на применение пониженных тарифов страховых взносов субъектами МСП (15% с выплат сверх МРОТ). Повышение лимита по доходам до 3 млрд рублей для целей НДС автоматически распространяется и на эту преференцию. Однако Минфин высказал точку зрения, что это не касается компаний, уже исключённых из реестра субъектов МСП (письмо № 03-07-07/88081 от 9 сентября 2025 г.). Этот вопрос требует дополнительного внимания и, возможно, будущих разъяснений.