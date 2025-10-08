Изменения по НДС в октябре 2025 года: новый этап поддержки бизнеса и развития отраслей

1. Расширение льгот для общепита: лимит по доходам увеличен до 3 миллиардов рублей
Для кого: для объектов общепита.
Одно из самых ожидаемых изменений для ресторанного бизнеса — это увеличение порога годового дохода для применения освобождения от уплаты НДС с 2 до 3 миллиардов рублей.
Основание: п. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 227-ФЗ от 23.07.2025. Изменения внесены в пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Суть изменения. Льгота по НДС для общепита, введённая в 2022 году, позволяет ресторанам, кафе и другим предприятиям отрасли не начислять и не уплачивать НДС при соблюдении ряда условий. Одним из ключевых условий был лимит по сумме годового дохода, который не должен был превышать 2 млрд рублей (за год, предшествующий году применений льготы). С 1 октября 2025 года этот лимит повышен до 3 млрд рублей.
Возможность вернуть льготу уже в 2025 году. Согласно разъяснениям Минфина, компании, чьи доходы за 2024 год превысили 2 млрд, но не достигли 3 млрд рублей, могут вернуться к применению освобождения от НДС уже с IV квартала 2025 года. Это отличная новость, так как позволяет снизить налоговую нагрузку, не дожидаясь начала нового календарного года.
Основание: письмо Минфина России № 03-07-11/73563 от 30 июля 2025 г.
Планирование для общепита на 2026 год. Если ваша организация или ИП в сфере общепита по итогам 2025 года получит доход в диапазоне от 2 до 3 млрд рублей, вы сможете применять освобождение от НДС в течение всего 2026 года (при соблюдении прочих условий).
Остальные условия для льготы. Необходимо помнить, что для применения освобождения от НДС, помимо лимита по доходам, должны выполняться ещё два условия (в отношении года, предшествующему году применения льготы):
Удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов должен составлять не менее 70%.
Среднемесячный размер выплат работникам должен быть не ниже среднемесячной отраслевой зарплаты в вашем субъекте РФ по соответствующему виду экономической деятельности (класс 56 ОКВЭД).
Более подробно об условиях применения льготы см. материал «Моё дело Бюро».
Как и прежде, льгота используется по умолчанию — уведомлять о её применении ИФНС не нужно (письмо Минфина России № 03-07-07/2566 от 19 января 2022 г.).
Взаимосвязь со льготой по страховым взносам. Важно отметить, что освобождение от НДС для общепита тесно связано с правом на применение пониженных тарифов страховых взносов субъектами МСП (15% с выплат сверх МРОТ). Повышение лимита по доходам до 3 млрд рублей для целей НДС автоматически распространяется и на эту преференцию. Однако Минфин высказал точку зрения, что это не касается компаний, уже исключённых из реестра субъектов МСП (письмо № 03-07-07/88081 от 9 сентября 2025 г.). Этот вопрос требует дополнительного внимания и, возможно, будущих разъяснений.
2. Продление нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса
Для кого: для гостиниц и иных средств размещения.
Ещё одна мера поддержки, которая начинает действовать с 1 октября 2025 года, касается туристической отрасли. Продлено действие и уточнены условия применения нулевой ставки НДС для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.
Основание: пп. «б» п. 3 ст. 1, ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 227-ФЗ от 23.07.2025. Изменения внесены в пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ.
Суть изменения:
Общее продление. Срок действия нулевой ставки НДС для всех гостиниц и иных средств размещения продлевается до 31 декабря 2030 года включительно. Ранее предполагалось, что льгота закончится 30 июня 2027 года.
Специальные условия для новых объектов. Для новых или реконструированных объектов туриндустрии, которые были введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включены в реестр объектов туриндустрии, установлен более длительный льготный период. Они смогут применять ставку 0% до наступления более поздней из двух дат: до 31.12.2030 или в течение 20 последовательных налоговых периодов (5 лет), следующих за кварталом ввода объекта в эксплуатацию.
Об условиях, при которых можно применять ставку 0 процентов по услугам временного проживания в гостиницах (иных местах размещения), см. материал «Моё дело Бюро».
Планирование для гостиниц. Вы можете быть уверены, что нулевая ставка НДС будет действовать как минимум до конца 2030 года. Это позволяет строить долгосрочные финансовые модели, не закладывая в стоимость проживания 20% НДС, и при этом в полном объёме возмещать «входной» налог.
Если вы ввели в эксплуатацию новый отель, например, в III квартале 2025 года, то ваш льготный период в 20 кварталов истечёт во II квартале 2030 года. Поскольку 31.12.2030 — дата более поздняя, вы сможете применять ставку 0% до конца 2030 года. Если же отель будет введён, к примеру, в 2027 году, то 20-квартальный период завершится в 2032 году, и вы сможете применять льготу до 2032 года, то есть дольше общего срока.
«Упрощенцы» тоже будут платить НДС: как выбрать ставку и легально платить меньше
Забирайте подробный гайд бесплатно!
3. Временные льготы по НДС по беспилотникам
Для кого: для производителей БПЛА, их поставщиков и покупателей.
С 1 октября 2025 года вводится комплекс временных (до 31 декабря 2027 года включительно) мер поддержки для отечественных производителей беспилотных гражданских воздушных судов (БПЛА).
Основание: Федеральный закон № 297-ФЗ от 31.07.2025.
Новые подпункты: пп. 23 ст. 150, пп. 15.1, 16.2 п. 1 ст. 164 НК РФ.
Суть изменения. Закон вводит такие ключевые льготы для БПЛА с максимальной взлётной массой от 0,15 до 30 кг:
1. Освобождение от НДС при ввозе. Импорт в Россию двигателей, запчастей и комплектующих для строительства, ремонта и модернизации таких БПЛА освобождается от уплаты «ввозного» НДС.
От НДС освобождается также ввоз печатных изданий, опытных образцов, их составных частей для разработки, создания, испытания таких БПЛА и двигателей.
2. Нулевая ставка НДС при реализации БПЛА. Реализация на территории РФ готовых беспилотников, произведённых в ЕАЭС, облагается по ставке 0%.
3. Нулевая ставка НДС при реализации комплектующих. Реализация внутри страны двигателей, запчастей и комплектующих для строительства, ремонта или модернизации БПЛА также облагается по ставке 0%.
Цель введение таких мер — снизить себестоимость отечественной продукции и стимулировать развитие отрасли.
Производители БПЛА смогут ввозить импортные комплектующие без уплаты НДС на таможне, а при продаже готовой продукции применять ставку 0%. Это позволит им принимать возмещать из бюджета весь «входной» НДС по другим закупкам (например, по аренде, услугам связи, отечественным компонентам) и предлагать покупателям более конкурентоспособную цену.
Поставщики комплектующих, продавая свою продукцию производителям БПЛА, смогут применять ставку 0%, что также позволит им возмещать «входной» НДС.
Покупатели БПЛА, приобретая отечественный беспилотник, получат его без НДС в цене, что сделает покупку выгоднее.
Применение льгот требует документального подтверждения:
Для освобождения от «ввозного» НДС и для нулевой ставки по комплектующим необходимо получить в Минпромторге документ, подтверждающий целевое назначение товара. Этот документ нужно будет для освобождения от НДС при ввозе — представить в таможню, а для нулевой ставки НДС при реализации — представить в ИФНС.
Для применения ставки 0% при реализации готовых БПЛА потребуется выписка из реестра российской промышленной продукции.
По итогам квартала для подтверждения ставки 0% в ИФНС нужно будет представить пакет документов, включающий контракт, подтверждающие документы от Минпромторга (для комплектующих) или выписку из реестра (для готовых БПЛА), а также документы, подтверждающие передачу товара покупателю.
4. Уточнение перечня медицинских товаров, освобождаемых от НДС
Для кого: для производителей, импортёров и дистрибьюторов медицинских товаров.
С 1 октября 2025 года вступают в силу изменения в Перечень медицинских товаров, реализация и ввоз которых освобождаются от НДС.
Основание: Постановление Правительства РФ № 905 от 17.06.2025.
Изменения внесены в Постановление Правительства РФ № 1042 от 30.09.2015.
Суть изменения. Правительство уточнило и расширило список кодов ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС для медицинских изделий, освобождаемых от НДС. В частности:
В перечень добавлены новые позиции, такие как «трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые» (код 22.21.29.120), «части и принадлежности электродиагностической аппаратуры...» (код 26.60.12.140), а также «имплантаты для экзопротезирования, фиксирующие системы ортопедические» (код 32.50.22.191).
Уточнены и изложены в новой редакции позиции, касающиеся линз для коррекции зрения (льгота расширена на «полуготовые линзы» для очков, за исключением «нулевых» линз), протезов.
Из-под льготы по специальной одежде для инвалидов исключены компрессионные чулочно-носочные изделия с распределённым давлением (например, чулки от варикоза).
О других изменениях законодательства, вступающих в силу в октябре 2025 года, см. обзор «Моё дело Бюро».
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJZsFMJ
Начать дискуссию