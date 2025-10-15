Электронный документооборот с ФНС: что изменится с 1 ноября 2025
Что отменяется
С 1 ноября 2025 года нельзя будет отправить в налоговую обращения в свободной форме через оператора ЭДО. Речь идёт только о типе документооборота 02 (ДО 02) «ОбращениеНП».
Технические правила для этого канала описаны в Приложении № 5 к Унифицированному формату транспортного контейнера (УФТК). С 1 ноября это приложение и пункт 3.1.3.2 правил, регламентирующие работу с ДО 02, будут исключены.
УФТК — это технический стандарт или свод правил, он детально описывает, как именно должны быть «упакованы» и переданы электронные документы от налогоплательщиков в налоговые органы (и обратно) по ТКС через операторов ЭДО.
Ещё есть СТДО — документ, производный от УФТК. Это каталог, который определяет, что именно может быть в этой «посылке».
ФНС «объявила» формат ДО 02 устаревшим, но другие типы документооборота через операторов ЭДО продолжат работу, например:
ДО 01 — для деклараций и бухгалтерской отчётности.
ДО 06 — для информационного обслуживания.
ДО 10 — для документов в рамках проверок.
ДО 12 — для формализованных документов.
Основание: письмо ФНС № 26-1-05/0038 от 20.05.2025, информация ФНС от 30.06.2025.
Проверьте бухгалтерские риски вашего бизнеса
Забирайте чек-лист грамотного предпринимателя бесплатно!
План перехода
Отказ от ДО 02 проходит поэтапно:
С 1 июля 2025 — размер контейнера для обращений уменьшился с 5 МБ до 1 МБ.
С 1 октября 2025 — исчезла возможность прикладывать файлы к обращениям.
С 1 ноября 2025 — приём обращений по ДО 02 прекратится полностью.
Эти шаги были направлены на постепенное сокращение использования устаревшего канала и предоставление пользователям удобной «единой точки входа» для всех видов обращений. Это обеспечит ФНС автоматизацию обработки входящих документов, прозрачность контроля сроков их рассмотрения в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
Куда направлять обращения
С 1 ноября 2025 года направление обращений через ДО 02 станет невозможным. Попытка отправить письмо таким способом приведёт к технической ошибке или отказу в приёме. Операторы ЭДО должны были проинформировать клиентов об этих изменениях — письмо ФНС России № 26-1-05/0038 от 20.05.2025.
ФНС предлагает несколько альтернативных способов подачи обращений:
Личный кабинет налогоплательщика (ЛК) на сайте ФНС — основной и рекомендуемый канал для отправки и отслеживания статуса обращений.
Сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog.gov.ru — удобный способ для отправки обращений без входа в ЛК.
«Платформа обратной связи» на портале Госуслуг — единая платформа для взаимодействия с государственными органами.
Формализованные обращения через оператора ЭДО (ДО 12) — для представления документов по утверждённым ФНС форматам (КНД) (информация УФНС России по Ленинградской области от 28 августа 2025 г.).
Хотите быть в курсе всех новшеств? В «Моё дело Бюро» мы ежемесячно публикуем ключевые изменения законодательства (например, за октябрь и ноябрь). А годовой обзор поможет быстро сориентироваться во всех нововведениях за 2025 год.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJ4QvEt
Начать дискуссию