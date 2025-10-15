Электронный документооборот с ФНС: что изменится с 1 ноября 2025

С 1 ноября 2025 года налоговики перестанут принимать неформализованные обращения через операторов ЭДО по ТКС. В статье разбираем суть изменений и рассказываем об альтернативных способах подачи обращений.

Что отменяется

С 1 ноября 2025 года нельзя будет отправить в налоговую обращения в свободной форме через оператора ЭДО. Речь идёт только о типе документооборота 02 (ДО 02) «ОбращениеНП».

Технические правила для этого канала описаны в Приложении № 5 к Унифицированному формату транспортного контейнера (УФТК). С 1 ноября это приложение и пункт 3.1.3.2 правил, регламентирующие работу с ДО 02, будут исключены.

УФТК — это технический стандарт или свод правил, он детально описывает, как именно должны быть «упакованы» и переданы электронные документы от налогоплательщиков в налоговые органы (и обратно) по ТКС через операторов ЭДО. Ещё есть СТДО — документ, производный от УФТК. Это каталог, который определяет, что именно может быть в этой «посылке».

ФНС «объявила» формат ДО 02 устаревшим, но другие типы документооборота через операторов ЭДО продолжат работу, например:

ДО 01 — для деклараций и бухгалтерской отчётности.

ДО 06 — для информационного обслуживания.

ДО 10 — для документов в рамках проверок.

ДО 12 — для формализованных документов.

Основание: письмо ФНС № 26-1-05/0038 от 20.05.2025, информация ФНС от 30.06.2025.

План перехода

Отказ от ДО 02 проходит поэтапно:

С 1 июля 2025 — размер контейнера для обращений уменьшился с 5 МБ до 1 МБ. С 1 октября 2025 — исчезла возможность прикладывать файлы к обращениям. С 1 ноября 2025 — приём обращений по ДО 02 прекратится полностью.

Эти шаги были направлены на постепенное сокращение использования устаревшего канала и предоставление пользователям удобной «единой точки входа» для всех видов обращений. Это обеспечит ФНС автоматизацию обработки входящих документов, прозрачность контроля сроков их рассмотрения в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Куда направлять обращения

С 1 ноября 2025 года направление обращений через ДО 02 станет невозможным. Попытка отправить письмо таким способом приведёт к технической ошибке или отказу в приёме. Операторы ЭДО должны были проинформировать клиентов об этих изменениях — письмо ФНС России № 26-1-05/0038 от 20.05.2025.

ФНС предлагает несколько альтернативных способов подачи обращений:

