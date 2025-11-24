Работа в новогодние праздники 2026: как правильно оформить и оплатить

Как оформить выход на работу в новогодние праздники 2026

Во время новогодних каникул могут возникнуть срочные задачи. Чтобы привлечь к ним сотрудника, который в эти дни должен отдыхать, нужно письменное согласие и приказ работодателя.

В ТК не прописано, с какой периодичностью и как часто можно привлекать сотрудников к работе в дни их отдыха. Но еженедельно работники должны непрерывно отдыхать не менее 42 часов.

Без согласия работника вызвать его в выходные и праздники на работу можно только в чрезвычайных ситуациях — при производственной аварии или несчастном случае.

Нельзя вызвать на работу в выходные и праздники:

несовершеннолетних, исключение — спортсмены и некоторые творческие работники;

беременных сотрудниц.

Женщин с детьми до трех лет и сотрудников-инвалидов можно вызывать на работу, если нет запрета по состоянию здоровья и есть подтверждающее медицинское заключение. Таких работников нужно ознакомить под роспись с их правом отказаться от выхода на работу в праздники.

Приказ о привлечении к работе должен включать:

причину привлечения к работе;

ФИО сотрудников, привлекаемых к работе;

конкретные даты их выхода на работу.

С приказом ознакомьте под роспись:

всех ответственных лиц — например, кадрового специалиста, главного бухгалтера;

самих работников.

Факт согласия или несогласия сотрудника на работу в праздники можно зафиксировать в виде отдельного документа или распиской непосредственно в приказе. Пример текста:

Рисунок. Образец согласия на работу в праздники

Основание — ст. 110, 113, 259, 268 ТК РФ.