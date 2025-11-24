Работа в новогодние праздники 2026: как правильно оформить и оплатить

Самое главное:
«Длинные» выходные января 2026 для пяти- и шестидневной рабочей недели отличаются.
Работу в новогодние праздники нужно правильно оформить.
Общие правила оплаты «праздничной» работы.
Разбираем, как оплачивать работу в новогодние праздники при разных системах оплаты труда, примеры.
Новогодние праздники 2026: как отдыхаем
Непрерывный новогодний отдых для работников на пятидневке, продлится 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года:
31 декабря — выходной день, перенос с воскресенья 4 января;
с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни (Новогодние каникулы и Рождество);
9 января — выходной день, перенос с субботы 3 января;
10 и 11 января — обычные выходные (суббота и воскресенье).
Отдых для работников на шестидневке будет прерываться:
31 декабря — выходной день;
с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни;
9 и 10 января — рабочие дни;
11 января — обычный выходной (воскресенье).
Основание — ст. 112 ТК РФ, постановление Правительства № 1466 от 24.09.2025.
Как оформить выход на работу в новогодние праздники 2026
Во время новогодних каникул могут возникнуть срочные задачи. Чтобы привлечь к ним сотрудника, который в эти дни должен отдыхать, нужно письменное согласие и приказ работодателя.
В ТК не прописано, с какой периодичностью и как часто можно привлекать сотрудников к работе в дни их отдыха. Но еженедельно работники должны непрерывно отдыхать не менее 42 часов.
Без согласия работника вызвать его в выходные и праздники на работу можно только в чрезвычайных ситуациях — при производственной аварии или несчастном случае.
Нельзя вызвать на работу в выходные и праздники:
несовершеннолетних, исключение — спортсмены и некоторые творческие работники;
беременных сотрудниц.
Женщин с детьми до трех лет и сотрудников-инвалидов можно вызывать на работу, если нет запрета по состоянию здоровья и есть подтверждающее медицинское заключение. Таких работников нужно ознакомить под роспись с их правом отказаться от выхода на работу в праздники.
Приказ о привлечении к работе должен включать:
причину привлечения к работе;
ФИО сотрудников, привлекаемых к работе;
конкретные даты их выхода на работу.
С приказом ознакомьте под роспись:
всех ответственных лиц — например, кадрового специалиста, главного бухгалтера;
самих работников.
Факт согласия или несогласия сотрудника на работу в праздники можно зафиксировать в виде отдельного документа или распиской непосредственно в приказе. Пример текста:
Основание — ст. 110, 113, 259, 268 ТК РФ.
Как оплачивать работу в праздничные дни
Труд в новогодние и другие праздники оплачивайте минимум в двойном размере. Можете платить больше — конкретный размер оплаты установите в локальном акте, коллективном или трудовом договоре.
В повышенном размере оплачивайте только фактически отработанные часы в период праздников и выходных. Когда на период с 0 до 24 часов такого дня приходится лишь часть рабочего дня или смены, оплачивайте вдвойне только те часы, которые отработаны в этом периоде.
Если сотрудник работал в новогодние каникулы сверх нормы рабочего времени, он может выбрать любой из двух вариантов:
минимум двойную оплату за отработанные часы;
одинарную оплату отработанного времени плюс отгул, который можно использовать в течение года или присоединить к отпуску.
Обратите внимание:
Независимо от того, в каком месяце работник использует предоставленный отгул, его заработная плата в этом месяце не уменьшается.
Если трудовой договор с сотрудником заключен на два месяца или меньше, заменять повышенную оплату отгулом нельзя.
Основание — ст. 153 ТК РФ, письмо Роструда № ПГ/10843-6-1 от 17.05.2022.
Оплату в повышенном размере делайте на основании табеля учета рабочего времени. В табеле работу в праздники и выходные обозначайте кодом «РВ» или «03». Если за такую работу сотрудник взял отгул, отмечайте этот день кодом «НВ» или «28».
Как оплачивать работу в новогодние праздники 2026
Порядок для сотрудников на окладе:
Если сотрудник отработал в пределах месячной нормы рабочего времени, дополнительно начислите ему минимум одинарную дневную ставку или часть оклада за день.
Если сотрудник переработал установленную месячную норму рабочего времени, дополнительно начислите ему не менее двойной дневной тарифной ставки или части оклада за день.
Сотрудникам с дневными и часовыми тарифными ставками, работу в новогодние праздники оплачивайте в размере не менее двойной такой ставки.
Сдельщикам оплачивайте работу в праздники не менее, чем по двойным сдельным расценкам.
Основание — ст. 153, 290 ТК РФ, письмо Минтруда № 14-1/ООГ-1110 от 21.02.2020.
Рассмотрим на примерах, как оплачивать работу в «длинные» новогодние выходные при разных системах оплаты труда.
Окладная система: порядок и правила
В зависимости от продолжительности рабочей недели, оплачивайте в повышенном размере:
При пятидневке (с выходными в субботу и воскресенье) — работу в период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.
При шестидневке (с выходным в воскресенье) — работу в период с 31 декабря 2025 по 8 января 2026 года и 11 января 2026 года.
Новогодние каникулы не уменьшают размер зарплаты за январь: при полностью отработанной норме рабочего времени сотрудник должен получить свой полный оклад, даже если будет отдыхать все праздники. Полностью отработанная норма времени в январе по производственному календарю — 15 рабочих дней на пятидневке, 20 — на шестидневке.
Пример. Инженера Скворцова М. М. из-за производственной необходимости привлекали к работе 6 и 9 января 2026 года на полный рабочий день:
за 6 января он взял отгул, который использовал 30 января;
от отгула за 9 января Скворцов отказался.
В компании действует пятидневка. Оклад Скворцова — 72 000 руб. в месяц. 14 рабочих дней января отработаны полностью, а один рабочий день пришелся на отгул, но размер зарплаты за месяц это не уменьшает.
За январь 2026 года Скворцову будет начислено:
Полный оклад за месяц — 72 000 руб. (отгул, использованный 30 января, на сумму зарплаты не влияет).
Одинарная оплата за работу 6 января — 4 800 руб. (72 000 / 15 раб. д. х 1).
Двойная оплата за работу 9 января — 9 600 руб. (72 000 / 15 раб. д. х 2)
Всего начислений за январь 2026 года — 86 400 руб. (72 000 + 4 800 + 9 600).
Сменный график: порядок и правила
Если рабочая смена работника или ее часть приходится на период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, оплату делайте так:
Смена по графику приходится на 31 декабря 2025 года, 9–11 января 2026 года — оплата, как за работу в обычные рабочие дни.
Смена по графику приходится на период 1–8 января 2026 года — оплата минимум в двойном размере. Заменить доплату отгулом нельзя, так как работник трудится в пределах месячной нормы рабочего времени.
Если сотруднику пришлось выйти в чужую смену, то есть — работать сверхнормативно, он может попросить отгул. Тогда работу за эту смену нужно оплатить в одинарном размере.
Основание — п. 5 Рекомендаций Роструда от 02.06.2014.
Пример. Электрик Сергеев В. В. работает по графику 2/2, каждая смена по 12 часов. Ему установлена часовая тарифная ставка — 330 руб. По графику Сергеев трудился в праздничные дни 3, 4, 7, 8 января 2026 года. Кроме этого в выходной день по графику 10 января Сергеева привлекли к работе на 5 часов, от отгула он отказался. Далее до конца января Сергеев отработал по графику еще 11 полных 12-часовых смен.
1. Четыре «новогодние» смены 3, 4, 7, 8 января оплачиваются по удвоенной ставке:
330 х 2 х 12 ч. х 4 смены = 31 680 руб.
2. За работу 10 января оплата в выходной день в двойном размере:
330 руб. х 2 х 5 ч. = 3 300 руб.
3. Обычные 11 смен по графику оплачиваются по одинарной ставке:
330 руб. х 12 ч. х 11 = 43 560 руб.
4. Всего за январь 2026 года Сергееву начислено 78 540 руб. (31 680 + 3 300 + 43 560).
Ночная работа: порядок и правила
Если сотрудник выходит в новогодние праздники на работу в ночную смену, к часовой ставке прибавьте доплату за работу в ночное время, а полученную сумму умножьте на 2 и на количество отработанных ночью часов.
Пример. Часовая ставка сотрудника Кошкина П.П. — 290 руб. в час. 5 января 2026 года он отработал по графику смену 10 часов, из которых на ночное время пришлось 8 часов, на дневное — 2 часа. Доплата за ночную работу составляет 20% от часовой ставки.
Зарплата Кошкина за праздничный нерабочий день 5 января составит:
за работу днем: 290 х 2 х 2 ч = 1 160 руб.;
за работу ночью: (290 + 290 х 20%) х 2 х 8 ч = 5 568 руб.
Итого за 5 января Кошкину будет начислено 6 728 руб. (1 160 + 5 568).
Сдельная оплата: порядок и правила
Пример. Слесарю-сдельщику Зимину В. В. за каждую изготовленную деталь начисляется оплата — 180 руб. За январь 2026 года Зимин произвел 320 деталей. Одна из смен выпала на 3 января, в этот день Зимин произвел 22 детали.
Сколько зарплаты будет начислено Зимину за январь:
1. За обычные рабочие смены по графику: (320 – 22) х 180 руб. = 53 640 руб.
2. Работа 3 января (праздничный нерабочий день) оплачивается по удвоенным расценкам:
180 руб. х 2 х 22 = 7 920 руб.
3. Всего зарплата Зимина за январь — 61 560 руб. (53 640 + 7 920).
Главное об оплате труда в новогодние каникулы 2026
Если ваши сотрудники будут трудиться в праздничные и выходные дни января 2026 года, не забывайте основные правила оплаты такой работы:
От работника нужно получить согласие на выход, если только это не чрезвычайная ситуация.
Отмечайте выходы на работу в табеле — это основание для оплаты работы в нерабочие праздники и выходные.
Фактически отработанные в праздники часы оплачивайте в двойном размере или больше.
Выбрать вместо двойной оплаты отгул и одинарную оплату могут только те сотрудники, кто трудился в новогодние праздники сверх норм своего рабочего времени.
Оплачивайте работу в праздники с учетом применяемой системы оплаты труда.
