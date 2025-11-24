ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Работа в новогодние праздники 2026: как правильно оформить и оплатить

Работу в праздничные дни оплачивают в повышенном размере. Подготовили обзор, как начислять зарплату сотрудникам за работу в новогодние каникулы 2026 года.

Новогодние праздники 2026: как отдыхаем

Непрерывный новогодний отдых для работников на пятидневке, продлится 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года:

  • 31 декабря — выходной день, перенос с воскресенья 4 января;

  • с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни (Новогодние каникулы и Рождество);

  • 9 января — выходной день, перенос с субботы 3 января;

  • 10 и 11 января — обычные выходные (суббота и воскресенье).

Отдых для работников на шестидневке будет прерываться:

  • 31 декабря — выходной день;

  • с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни;

  • 9 и 10 января — рабочие дни;

  • 11 января — обычный выходной (воскресенье).

Основание — ст. 112 ТК РФ, постановление Правительства № 1466 от 24.09.2025.

Как оформить выход на работу в новогодние праздники 2026

Во время новогодних каникул могут возникнуть срочные задачи. Чтобы привлечь к ним сотрудника, который в эти дни должен отдыхать, нужно письменное согласие и приказ работодателя.

В ТК не прописано, с какой периодичностью и как часто можно привлекать сотрудников к работе в дни их отдыха. Но еженедельно работники должны непрерывно отдыхать не менее 42 часов.

Без согласия работника вызвать его в выходные и праздники на работу можно только в чрезвычайных ситуациях — при производственной аварии или несчастном случае.

Нельзя вызвать на работу в выходные и праздники:

  • несовершеннолетних, исключение — спортсмены и некоторые творческие работники;

  • беременных сотрудниц.

Женщин с детьми до трех лет и сотрудников-инвалидов можно вызывать на работу, если нет запрета по состоянию здоровья и есть подтверждающее медицинское заключение. Таких работников нужно ознакомить под роспись с их правом отказаться от выхода на работу в праздники.

Приказ о привлечении к работе должен включать:

  • причину привлечения к работе;

  • ФИО сотрудников, привлекаемых к работе;

  • конкретные даты их выхода на работу.

С приказом ознакомьте под роспись:

  • всех ответственных лиц — например, кадрового специалиста, главного бухгалтера;

  • самих работников.

Факт согласия или несогласия сотрудника на работу в праздники можно зафиксировать в виде отдельного документа или распиской непосредственно в приказе. Пример текста:

Рисунок. Образец согласия на работу в праздники

Основание — ст. 110, 113, 259, 268 ТК РФ.

Как оплачивать работу в праздничные дни 

Труд в новогодние и другие праздники оплачивайте минимум в двойном размере. Можете платить больше — конкретный размер оплаты установите в локальном акте, коллективном или трудовом договоре.

В повышенном размере оплачивайте только фактически отработанные часы в период праздников и выходных. Когда на период с 0 до 24 часов такого дня приходится лишь часть рабочего дня или смены, оплачивайте вдвойне только те часы, которые отработаны в этом периоде.

Если сотрудник работал в новогодние каникулы сверх нормы рабочего времени, он может выбрать любой из двух вариантов:

  • минимум двойную оплату за отработанные часы;

  • одинарную оплату отработанного времени плюс отгул, который можно использовать в течение года или присоединить к отпуску.

Обратите внимание:

  • Независимо от того, в каком месяце работник использует предоставленный отгул, его заработная плата в этом месяце не уменьшается.

  • Если трудовой договор с сотрудником заключен на два месяца или меньше, заменять повышенную оплату отгулом нельзя.

Основание — ст. 153 ТК РФ, письмо Роструда № ПГ/10843-6-1 от 17.05.2022.

Оплату в повышенном размере делайте на основании табеля учета рабочего времени. В табеле работу в праздники и выходные обозначайте кодом «РВ» или «03». Если за такую работу сотрудник взял отгул, отмечайте этот день кодом «НВ» или «28».

Как оплачивать работу в новогодние праздники 2026

Порядок для сотрудников на окладе:

  • Если сотрудник отработал в пределах месячной нормы рабочего времени, дополнительно начислите ему минимум одинарную дневную ставку или часть оклада за день.

  • Если сотрудник переработал установленную месячную норму рабочего времени, дополнительно начислите ему не менее двойной дневной тарифной ставки или части оклада за день.

Сотрудникам с дневными и часовыми тарифными ставками, работу в новогодние праздники оплачивайте в размере не менее двойной такой ставки.

Сдельщикам оплачивайте работу в праздники не менее, чем по двойным сдельным расценкам.

Основание — ст. 153, 290 ТК РФ, письмо Минтруда № 14-1/ООГ-1110 от 21.02.2020.

Рассмотрим на примерах, как оплачивать работу в «длинные» новогодние выходные при разных системах оплаты труда.

Окладная система: порядок и правила

В зависимости от продолжительности рабочей недели, оплачивайте в повышенном размере:

  • При пятидневке (с выходными в субботу и воскресенье) — работу в период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.

  • При шестидневке (с выходным в воскресенье) — работу в период с 31 декабря 2025 по 8 января 2026 года и 11 января 2026 года.

Новогодние каникулы не уменьшают размер зарплаты за январь: при полностью отработанной норме рабочего времени сотрудник должен получить свой полный оклад, даже если будет отдыхать все праздники. Полностью отработанная норма времени в январе по производственному календарю — 15 рабочих дней на пятидневке, 20 — на шестидневке.

Пример. Инженера Скворцова М. М. из-за производственной необходимости привлекали к работе 6 и 9 января 2026 года на полный рабочий день:

  • за 6 января он взял отгул, который использовал 30 января;

  • от отгула за 9 января Скворцов отказался.

В компании действует пятидневка. Оклад Скворцова 72 000 руб. в месяц. 14 рабочих дней января отработаны полностью, а один рабочий день пришелся на отгул, но размер зарплаты за месяц это не уменьшает.

За январь 2026 года Скворцову будет начислено:

  1. Полный оклад за месяц 72 000 руб. (отгул, использованный 30 января, на сумму зарплаты не влияет).

  2. Одинарная оплата за работу 6 января 4 800 руб. (72 000 / 15 раб. д. х 1).

  3. Двойная оплата за работу 9 января 9 600 руб. (72 000 / 15 раб. д. х 2)

  4. Всего начислений за январь 2026 года 86 400 руб. (72 000 + 4 800 + 9 600).

Сменный график: порядок и правила

Если рабочая смена работника или ее часть приходится на период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, оплату делайте так:

  • Смена по графику приходится на 31 декабря 2025 года, 9–11 января 2026 года — оплата, как за работу в обычные рабочие дни.

  • Смена по графику приходится на период 1–8 января 2026 года — оплата минимум в двойном размере. Заменить доплату отгулом нельзя, так как работник трудится в пределах месячной нормы рабочего времени.

Если сотруднику пришлось выйти в чужую смену, то есть — работать сверхнормативно, он может попросить отгул. Тогда работу за эту смену нужно оплатить в одинарном размере.

Основание — п. 5 Рекомендаций Роструда от 02.06.2014.

Пример. Электрик Сергеев В. В. работает по графику 2/2, каждая смена по 12 часов. Ему установлена часовая тарифная ставка 330 руб. По графику Сергеев трудился в праздничные дни 3, 4, 7, 8 января 2026 года. Кроме этого в выходной день по графику 10 января Сергеева привлекли к работе на 5 часов, от отгула он отказался. Далее до конца января Сергеев отработал по графику еще 11 полных 12-часовых смен.

1. Четыре «новогодние» смены 3, 4, 7, 8 января оплачиваются по удвоенной ставке:

  • 330 х 2 х 12 ч. х 4 смены = 31 680 руб.

2. За работу 10 января оплата в выходной день в двойном размере:

  • 330 руб. х 2 х 5 ч. = 3 300 руб.

3. Обычные 11 смен по графику оплачиваются по одинарной ставке:

  • 330 руб. х 12 ч. х 11 = 43 560 руб.

4. Всего за январь 2026 года Сергееву начислено 78 540 руб. (31 680 + 3 300 + 43 560).

Ночная работа: порядок и правила

Если сотрудник выходит в новогодние праздники на работу в ночную смену, к часовой ставке прибавьте доплату за работу в ночное время, а полученную сумму умножьте на 2 и на количество отработанных ночью часов.

Пример. Часовая ставка сотрудника Кошкина П.П. 290 руб. в час. 5 января 2026 года он отработал по графику смену 10 часов, из которых на ночное время пришлось 8 часов, на дневное 2 часа. Доплата за ночную работу составляет 20% от часовой ставки.

Зарплата Кошкина за праздничный нерабочий день 5 января составит:

  • за работу днем: 290 х 2 х 2 ч = 1 160 руб.;

  • за работу ночью: (290 + 290 х 20%) х 2 х 8 ч = 5 568 руб.

Итого за 5 января Кошкину будет начислено 6 728 руб. (1 160 + 5 568).

Сдельная оплата: порядок и правила

Пример. Слесарю-сдельщику Зимину В. В. за каждую изготовленную деталь начисляется оплата 180 руб. За январь 2026 года Зимин произвел 320 деталей. Одна из смен выпала на 3 января, в этот день Зимин произвел 22 детали.

Сколько зарплаты будет начислено Зимину за январь:

1. За обычные рабочие смены по графику: (320 – 22) х 180 руб. = 53 640 руб.

2. Работа 3 января (праздничный нерабочий день) оплачивается по удвоенным расценкам:

  • 180 руб. х 2 х 22 = 7 920 руб.

3. Всего зарплата Зимина за январь 61 560 руб. (53 640 + 7 920).

Главное об оплате труда в новогодние каникулы 2026

Если ваши сотрудники будут трудиться в праздничные и выходные дни января 2026 года, не забывайте основные правила оплаты такой работы:

  • От работника нужно получить согласие на выход, если только это не чрезвычайная ситуация.

  • Отмечайте выходы на работу в табеле — это основание для оплаты работы в нерабочие праздники и выходные.

  • Фактически отработанные в праздники часы оплачивайте в двойном размере или больше. 

  • Выбрать вместо двойной оплаты отгул и одинарную оплату могут только те сотрудники, кто трудился в новогодние праздники сверх норм своего рабочего времени.

  • Оплачивайте работу в праздники с учетом применяемой системы оплаты труда.

