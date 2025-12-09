8018 ЦОК ОК БСН - Мобильная
🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
Моё дело
Вебинары для бухгалтеров

ФСБУ 25/2018: как правильно учитывать аренду и избежать ошибок в отчётности

Разберём требования стандарта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»: как корректно отражать в бухгалтерском учёте и отчётности полученные в аренду объекты, вести учёт ППА и раскрывать информацию об арендованных объектах в бухгалтерской отчётности.
ФСБУ 25/2018: как правильно учитывать аренду и избежать ошибок в отчётности
Иллюстрация: Моё дело

Кто обязан применять ФСБУ 25/2018

Все организации, кроме банков и учреждений государственного сектора.

Что важно знать об бухгалтерском учёте аренды

Все важные моменты объясним на примерах из реальной практики.

Вебинар пройдёт 17 декабря в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете:

  • какие объекты попадают под ФСБУ 25/2018 и как правильно их идентифицировать;

  • как оценить и отразить право пользования активом (ППА) у арендатора;

  • в каких случаях объект аренды не признаётся ППА и как вести учёт в такой ситуации;

  • как учитывать арендные платежи и последующие корректировки;

  • какие требования предъявляются к раскрытию информации в БФО;

  • какие ошибки встречаются чаще всего и как их предотвратить.

Вебинар бесплатный. Просто зарегистрируйтесь — мы пришлём напоминание за день и за час до начала.

Записаться на вебинар

Присоединяйтесь, если хотите уверенно применять требования ФСБУ 25/2018 и безошибочно отражать операции по аренде в учёте и отчётности.

Больше полезных материалов и анонсов — в нашем блоге на Клерке.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»

Разберём стандарт и покажем, как правильно учитывать арендованные объекты, определять ППА и отражать арендные операции в учёте и БФО

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFGunYJc

Информации об авторе

Моё дело

Моё дело

Аутсорсинг бухгалтерии

37 430 подписчиков715 постов
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Путин надеется, что повышение НДС будет временным, из-за роста НДС бизнес не должен уходить в тень, нужно избавиться от «ненужных никому отчетов»

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

108

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет