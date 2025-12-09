ФСБУ 25/2018: как правильно учитывать аренду и избежать ошибок в отчётности
Кто обязан применять ФСБУ 25/2018
Все организации, кроме банков и учреждений государственного сектора.
Что важно знать об бухгалтерском учёте аренды
Все важные моменты объясним на примерах из реальной практики.
Вебинар пройдёт 17 декабря в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
какие объекты попадают под ФСБУ 25/2018 и как правильно их идентифицировать;
как оценить и отразить право пользования активом (ППА) у арендатора;
в каких случаях объект аренды не признаётся ППА и как вести учёт в такой ситуации;
как учитывать арендные платежи и последующие корректировки;
какие требования предъявляются к раскрытию информации в БФО;
какие ошибки встречаются чаще всего и как их предотвратить.
Вебинар бесплатный. Просто зарегистрируйтесь — мы пришлём напоминание за день и за час до начала.
Присоединяйтесь, если хотите уверенно применять требования ФСБУ 25/2018 и безошибочно отражать операции по аренде в учёте и отчётности.
Больше полезных материалов и анонсов — в нашем блоге на Клерке.
