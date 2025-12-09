ФСБУ 25/2018: как правильно учитывать аренду и избежать ошибок в отчётности

Разберём требования стандарта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»: как корректно отражать в бухгалтерском учёте и отчётности полученные в аренду объекты, вести учёт ППА и раскрывать информацию об арендованных объектах в бухгалтерской отчётности.

Кто обязан применять ФСБУ 25/2018

Все организации, кроме банков и учреждений государственного сектора.

Что важно знать об бухгалтерском учёте аренды

Все важные моменты объясним на примерах из реальной практики.

Вебинар пройдёт 17 декабря в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: какие объекты попадают под ФСБУ 25/2018 и как правильно их идентифицировать;

как оценить и отразить право пользования активом (ППА) у арендатора;

в каких случаях объект аренды не признаётся ППА и как вести учёт в такой ситуации;

как учитывать арендные платежи и последующие корректировки;

какие требования предъявляются к раскрытию информации в БФО;

