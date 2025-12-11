Что изменится в патентной системе налогообложения (ПСН) в 2026 году

1. Лимит доходов для ПСН снизится до 20 млн рублей
С 1 января 2026 года ИП потеряет право на ПСН, если его доходы по всем видам деятельности на патенте за 2025 год или в течение 2026 года превысят 20 млн рублей за год. Ранее лимит составлял 60 млн рублей за текущий год. Основание — пп. 1 п. 6 ст. 346.5 НК РФ.
Дальнейшее снижение лимита:
С 2027 года — до 15 млн ₽.
С 2028 года — до 10 млн ₽.
ПСН станет режимом для малого бизнеса. Если ваши доходы приближаются к 20 млн ₽, стоит заранее рассмотреть переход на УСН или ОСНО. Право на патент теряется с начала года, на который он выдан.
С 1 января 2026 года будет применяться новая форма (формат) заявления об утрате права на применение ПСН (её проект размещён по адресу: https://regulation.gov.ru/projects/162853/). Она заменит действующую сейчас форму, утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-3/352 от 12.07.2019. В новой форме предусмотрено, что превышение по доходам могло произойти также за предшествующий календарный год (а не только с начала года).
2. Стоимость патента может вырасти из-за коэффициента-дефлятора
На 2026 год установлен новый коэффициент-дефлятор для ПСН, равный 1,253. Основание — Приказ Минэкономразвития России № 734 от 06.112025. Для предпринимателей это предполагает возможное увеличение фискальной нагрузки, независимо от фактического роста доходов.
Если региональный закон, устанавливающий размер ПВГД, содержит прямое указание на ежегодную индексацию этого дохода на коэффициент-дефлятор, то применяется федеральный коэффициент. В 2024 и 2025 году коэффициенты были 1,058 и 1,144, соответственно. Рост на 9,53% с 2025 года является существенным фактором, влияющим на общую налоговую нагрузку ИП на ПСН.
3. Появится порядок пересчёта налога при изменении физических показателей
Ранее в Налоговом кодексе РФ не был установлен порядок пересчёта налога по ПСН в случае, если предприниматель в течение срока действия патента уменьшал физические показатели — например, переезжал в офис меньшего размера, увольнял часть сотрудников или продавал несколько автомобилей из автопарка.
С 1 января 2026 в НК появится механизм пересчёта патента в этом случае (абз. 4 п. 2 ст. 346.45 НК РФ):
Такие ИП вправе подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного.
Срок подачи заявления: в течение рабочих 10 дней со дня изменения физических показателей.
Сумма налога по ранее выданному патенту будет пересчитана исходя из срока его действия: с даты начала его действия до даты, предшествующей дате начала действия нового патента.
Разработана форма заявления на получение патента (её проект размещён по адресу: https://regulation.gov.ru/projects/162585/). Она заменит действующую сейчас форму, утв. приказом ФНС России № КЧ-7-3/891 от 09.12.2020. В новой форме предусмотрено поле о выдаче патента взамен ранее выданного.
Аналогичный порядок сейчас рекомендован контролирующими ведомствами — письмо Минфина России № 03-11-09/53236 от 5 июля 2021 г., направленное письмом ФНС России № СД-4-3/10084 от 16 июля 2021 г. При этом в ИФНС подаётся заявление на получение патента (со скорректированными данными) и заявление о перерасчёте суммы налога, уплаченного по ранее действовавшему патенту (составленное в произвольной форме).
Поправка обеспечивает большую определённость для предпринимателей.
4. Изменится перечень видов деятельности на ПСН
С 1 января 2026 утратит силу пп. 44 п. 2 ст. 346.43 НК РФ — из перечня разрешённых видов деятельности на ПСН исключат услуги охранников, уличный патрулей, сторожей и вахтёров. Таким образом устранят правовую неопределённость — закон о частной детективной и охранной деятельности (Закон РФ № 2487-1 от 11 марта 1992 г.) требует, чтобы эти услуги оказывались исключительно лицензированными организациями, а не ИП, для которых и предназначена ПСН.
А ещё с 1 сентября 2026 года этот закон разделят на два — для охранной деятельности и детективной (федеральные законы № 427-ФЗ, № 434-ФЗ от 30.11.2024, информация на сайте Росгвардии от 30.11.2024).
Расширят возможности для банковских платёжных агентов (пп. 7 п. 6 ст. 346.43 НК РФ). Теперь они смогут принимать деньги, работая на ПСН, не только в сёлах, входящих в состав сельских поселений, но и в сёлах, входящих в состав муниципальных и городских округов. Важное условие — торговля должна вестись через стационарные объекты.
5. Вырастут фиксированные страховые взносы ИП
«Фиксы» — неотъемлемая часть финансовой нагрузки ИП. С 2026 года фиксированные взносы составят 57 390 ₽. С дохода, превышающего 300 000 ₽ в год нужно будет доплачивать 1% суммы превышения, но не более 321 818 ₽.
Важно: для ИП на ПСН при расчёте этого 1% учитывается не фактический, а потенциально возможный доход (ПВГД) по патенту.
Изменения 2026 года ужесточат условия применения ПСН. Всем предпринимателям стоит заложить рост затрат на патент и страховые взносы, а бизнесу с доходом, близким к новому лимиту в 20 млн ₽, целесообразно рассмотреть переход на другой режим, например, АУСН.
