Что изменится в патентной системе налогообложения (ПСН) в 2026 году

1. Лимит доходов для ПСН снизится до 20 млн рублей

С 1 января 2026 года ИП потеряет право на ПСН, если его доходы по всем видам деятельности на патенте за 2025 год или в течение 2026 года превысят 20 млн рублей за год. Ранее лимит составлял 60 млн рублей за текущий год. Основание — пп. 1 п. 6 ст. 346.5 НК РФ.

Дальнейшее снижение лимита:

С 2027 года — до 15 млн ₽.

С 2028 года — до 10 млн ₽.

ПСН станет режимом для малого бизнеса. Если ваши доходы приближаются к 20 млн ₽, стоит заранее рассмотреть переход на УСН или ОСНО. Право на патент теряется с начала года, на который он выдан.

С 1 января 2026 года будет применяться новая форма (формат) заявления об утрате права на применение ПСН (её проект размещён по адресу: https://regulation.gov.ru/projects/162853/). Она заменит действующую сейчас форму, утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-3/352 от 12.07.2019. В новой форме предусмотрено, что превышение по доходам могло произойти также за предшествующий календарный год (а не только с начала года).