Учётная политика для целей налогообложения: как оформить без рисков
Кому нужна учётная политика для целей налогообложения
Всем организациям, ведущим налоговый учёт и рассчитывающим налоговые базы по требованиям Налогового кодекса РФ.
Что важно знать об оформлении и изменении учётной политики
Разберём типовые ошибки на примерах из реальной бухгалтерской практики.
Вебинар пройдёт 27 января в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
из каких разделов состоит учётная политика для целей налогообложения;
как оформить утверждение и внесение изменений в учётную политику;
какие способы формирования доходов и расходов применяются при расчёте налога на прибыль и при УСН;
как организовать и закрепить в учётной политике раздельный учёт НДС;
как отразить выбранные в НК РФ способы определения налоговых баз;
какие налоговые резервы допустимо создавать и как правильно зафиксировать это документально.
Вебинар бесплатный. Достаточно зарегистрироваться — мы пришлём напоминание за день и за час до начала трансляции.
Присоединяйтесь, если хотите грамотно выстроить налоговый учёт и уверенно применять нормы Налогового кодекса РФ на практике — это поможет минимизировать риски недостоверных налоговых расчётов и претензий со стороны контролирующих органов.
Больше полезных материалов и анонсов — читайте в нашем блоге на Клерке.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFK7GV5r
