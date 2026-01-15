Учётная политика для целей налогообложения: как оформить без рисков

Разберём учётную политику: из каких разделов она состоит, как её утвердить и в каких случаях можно вносить изменения. Объясним, как закрепить выбранные способы налогового учёта, чтобы обеспечить корректность расчётов и снизить риски претензий со стороны проверяющих органов.

Кому нужна учётная политика для целей налогообложения

Всем организациям, ведущим налоговый учёт и рассчитывающим налоговые базы по требованиям Налогового кодекса РФ.

Что важно знать об оформлении и изменении учётной политики

Разберём типовые ошибки на примерах из реальной бухгалтерской практики.

Вебинар пройдёт 27 января в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: из каких разделов состоит учётная политика для целей налогообложения;

как оформить утверждение и внесение изменений в учётную политику;

какие способы формирования доходов и расходов применяются при расчёте налога на прибыль и при УСН;

как организовать и закрепить в учётной политике раздельный учёт НДС;

как отразить выбранные в НК РФ способы определения налоговых баз;

Вебинар бесплатный.

Присоединяйтесь, если хотите грамотно выстроить налоговый учёт и уверенно применять нормы Налогового кодекса РФ на практике — это поможет минимизировать риски недостоверных налоговых расчётов и претензий со стороны контролирующих органов.

