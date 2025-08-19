ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Новые требования ФНС к кассам с 1 сентября 2025 и изменения в маркировке

Принимаете оплату по картам в магазине и продаете маркированный товар? С 1 сентября 2025 ФНС вводит новые правила оформления чеков при оплате картой в розничном или интернет-магазине. Это дополнительные теги для всех товаров и новые требования к печати чека. Узнайте, грозят ли вам штрафы.
Несвоевременное обновление касс грозит бизнесу сбоями в работе и штрафами до 10 000 ₽. А еще осенью наступает множество дедлайнов по маркировке товарных групп: легпром, сладости, автотовары, пиво, зоотовары, строительные материалы.

Эксперты Онлайн-касса.ру и МоегоСклада разберут все изменения в чеках и сделают обзор сроков по маркировке новых товарных групп. Для тех, кто еще не сталкивался с маркировкой, будет погружение и ответы на вопросы.

Что вы узнаете на вебинаре

Расскажем, как подготовиться к новым правилам оплаты банковскими картами и печати чеков. Приведем обзор сроков для легпрома, сладостей, автотоваров, пива, зоотоваров, строительных материалов. Ответим на вопросы, как начать работать с маркировкой, если раньше не сталкивались с ней, как обновить кассу.

Программа вебинара

11:00 — 11:30 Федор Карев, руководитель группы сопровождения Онлайн-касса.ру

Онлайн-касса.ру | Новые правила оформления кассовых чеков с 1 сентября 

  • Кому придется заменить кассу на новую при продаже в розницу или в интернет-магазине.

  • Обзор новых обязательных реквизитов (тегов) в чеках.

  • Ужесточение требований к оформлению бумажных чеков. Как не получить штраф и не заблокировать кассу.

11:30 — 12:10 Елена Кочетова, менеджер продукта Маркировка 

МойСклад | Маркировка для продавцов и производителей: обзор новых товарных групп и дедлайнов

  • Маркировка «осень–зима»: обзор изменений для предпринимателей.

  • Ликбез по продаже маркированных товаров для тех, кто раньше этого не делал.

  • Как быстро начать использовать МойСклад для торговли маркированными товарами.

