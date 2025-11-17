Что делать с НДС на УСН в 2026 году 

Самое главное:
В 2026 году лимит дохода для освобождения от НДС на УСН планируется снизить с 60 до 20 млн руб., а затем и до 10 млн руб. (законопроект № 1026190-8).
Можно применять ставку 22% и использовать вычеты или выбрать специальные ставки 5% или 7% без вычетов.
Ставку 22% стоит выбирать, если у компании много расходов с НДС и большинство контрагентов работают на общей системе.
Ставку 5% или 7% можно выбрать, если расходы без НДС преобладают, клиенты — в основном физические лица, а повышение стоимости существенно за счет включения НДС.
Если по итогам года доход не превышает лимит, работать без НДС можно с начала следующего года без заявлений.
Кто на УСН не платит НДС в 2026 году
Законопроект от 29.09.2025 № 1026190-8 уже прошел первое чтение в Госдуме. Согласно ему, многие компании на УСН в следующем году станут плательщиками НДС из-за снижения лимита необлагаемой суммы.
Основные планируемые изменения — в таблице:
Показатель
2025 год
2026 год (планируемые цифры с учетом коэффициента-дефлятора 1,09)
Лимит для освобождения от НДС
60 млн руб.
20 млн руб.
Лимит для ставки 5%
250 млн руб.
272,5 млн руб.
Лимит для УСН
450 млн руб.
490,5 млн руб.
Общая ставка НДС
20%
22%
Изначально в проекте налоговой реформы предлагалось снизить лимит дохода для освобождения от уплаты НДС на УСН до 10 миллионов рублей с 2026 года. Но власти решили сделать переход постепенным. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, окончательное ограничение в 10 миллионов рублей заработает только с 2028 года.
Предложена поэтапная схема:
в 2026 году — лимит 20 миллионов рублей;
в 2027 году — 15 миллионов рублей;
с 2028 года — 10 миллионов рублей.
Также обсуждается введение моратория на ответственность для предпринимателей, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС в переходный период.
Условие освобождения от налога. Если доход на УСН не превышает лимит за предыдущий и текущий год, НДС не начисляется (ст. 145 НК).
При соблюдении лимита не нужно сдавать декларации по НДС, оформлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж. Освобождение действует без заявлений и уведомлений.
Как считать доход. Доход рассчитывают по кассовому методу без учета расходов. Ориентир — итоговая строка графы 4 раздела I КУДиР. Если бизнес совмещает УСН и ПСН, нужно прибавить фактический доход по патентной деятельности. Потенциальный доход для расчета стоимости патента не учитывается.
Если по итогам 2025 года доход не превысил 20 млн руб., в 2026 году бизнес ведет работу как раньше. Освобождение прекращается в момент достижения порога в 2026 году.
Когда возникает обязанность платить НДС на УСН
Сценарий А: превышение лимита 20 млн руб. в 2025 году. Со следующего календарного года, то есть с 01.01.2026, возникает обязанность начислять НДС — либо по общей ставке, либо по специальным ставкам для УСН. Если по итогам 2026 года доход составит менее 15 млн руб., с 2027 года бизнес будет освобожден от налога.
Сценарий Б: превышение лимита в 2026 году или позже. Обязанность начислять НДС возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения. Например, если порог достигнут в августе 2026 года, нужно платить НДС с 01.09.2026. Декларация за III квартал будет включать только сентябрь. Далее статус плательщика НДС сохраняется на 2027 год.
Варианты уплаты НДС на УСН
Когда компания или ИП на упрощенке превышают лимит дохода, освобождение от НДС прекращается. С этого момента нужно выбрать, как платить налог: по общему порядку или по особым ставкам, предусмотренным для УСН.
Общий порядок — 22%
Этот вариант работает по тем же правилам, что и у организаций на общей системе. При продаже товаров или услуг нужно выставлять счет-фактуру с выделенным налогом (ст. 169 НК), вести книги покупок и продаж, сдавать декларацию и перечислять налог в бюджет.
Ставка с 2026 года составит 22%. Для отдельных категорий товаров и операций сохранятся льготные 10% и 0%. По итогам квартала исходящий НДС уменьшается на входящий — разницу перечисляют в бюджет (ст. 173 НК). Заплатить можно одной суммой или тремя равными платежами до 28 числа месяцев следующего квартала (ст. 174 НК).
Такой режим выгоден компаниям с большой долей закупок, где входящий НДС значителен и снижает налоговую нагрузку. Но при этом возрастает сложность учета и риск ошибок в документах, поэтому без бухгалтера или сервиса с поддержкой НДС не обойтись.
Особый порядок — 5% или 7%
Второй вариант введен законом № 176-ФЗ специально для УСН. Он позволяет платить налог по пониженным ставкам: 5% при сумме до 250 млн руб. и 7% при доходе выше этого уровня.
Вычеты при таком порядке не применяются (ст. 171 НК), но входящий НДС можно учесть в расходах по УСН «доходы минус расходы». Счета-фактуры оформляются только с той ставкой, которую применяет налогоплательщик. Если выставить документ с 22%, даже по просьбе покупателя, это будет нарушением ст. 168 НК, а вычет контрагент не получит. При продаже населению счет-фактура не требуется — чек ККТ ее заменяет.
Выбранную ставку нужно сохранять три года, то есть двенадцать налоговых периодов подряд. Но если доход превысит установленный лимит, ставка изменится.
Пример. Компания с доходом 220 млн руб. в 2026 году применяет 5%. Перейти на 22% она сможет только с 2029 года. Если в 2027 году доход превысит 250 млн руб., ставка увеличится до 7% с начала следующего месяца.
Особый порядок проще в администрировании, но не позволяет уменьшать налог на входящий НДС. Он подходит тем, у кого доля закупок без налога велика или себестоимость невысока.
Сервис МойСклад помогает быстро оформлять первичные документы и обмениваться ими с 1С. Данные автоматически передаются между системами. Это экономит время и снижает нагрузку на бухгалтера.
Порядок выбора ставки НДС
После утраты освобождения компания или ИП на УСН должны решить, по какой ставке работать: применять общий порядок с 22% либо перейти на особые ставки 5% или 7%. Оптимальный выбор зависит от структуры расходов, уровня дохода и условий работы с контрагентами.
Сравните налоговую нагрузку
Первый шаг — расчет. Нужно посчитать НДС по всем возможным ставкам и сравнить итоговую нагрузку с учетом упрощенного налога. Для оценки удобно использовать данные за 2025 год или плановые показатели на 2026 год.
Если доля расходов небольшая, а закупки часто проходят без НДС — например, аренда у физлица, зарплата, транспорт без выделенного налога — с общей ставкой 22% вы получите мало вычетов. В этом случае выгоднее специальные ставки без вычетов.
Если расходы велики и в них много поставок с НДС, базовая ставка может быть выгоднее. Входящий налог можно принять к вычету, и фактическая нагрузка окажется ниже. Типичный пример — розничная торговля или оптовый бизнес с большим объемом закупок.
Оцените работу с контрагентами
Даже если расчеты показывают незначительную разницу, стоит учесть, как работают партнеры. Если ваши покупатели и поставщики на общей системе и выставляют счета-фактуры с 22%, им выгодно принимать этот НДС к вычету.
При ставке 5% партнер сможет зачесть меньше налога, и сделка может стать менее привлекательной для него. Из-за этого есть риск, что он начнет искать другого контрагента.
Обсудите с партнерами, как они планируют работать в 2026 году. Для сохранения отношений и стабильных цен лучше синхронизировать налоговые условия. Переговоры помогут избежать споров и незапланированных корректировок цен после вступления закона в силу.
Облачная ERP для вашего бизнеса
Все, что нужно, в одной системе: продажи, закупки, учет, финансы, клиенты и поставщики
Подготовка к работе с НДС
Переход на НДС в 2026 году требует не только пересчета налогов, но и изменения всех процессов учета — от кассы до договоров. Даже если доход пока ниже лимита, стоит заранее проверить настройки учетной системы и навести порядок в документах.
Для налогового учета нужно оформлять счета-фактуры и книги покупок и продаж. Счет-фактуру составляют при каждой отгрузке или оказании услуги. Документ подтверждает сумму налога, предъявленную покупателю (ст. 169 НК). Вместо счета-фактуры можно сформировать универсальный передаточный документ со статусом 1.
На основании счетов-фактур ведут книги покупок и продаж. Данные из них используются для заполнения декларации по НДС, которую нужно сдавать ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Декларацию подают только в электронной форме, поэтому требуется квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Все текущие контракты стоит проверить заранее. Если расчеты или поставки переходят на 2026 год, появление НДС изменит итоговую сумму сделки. Чтобы избежать споров, лучше заключить дополнительные соглашения и в них указать ставку, а также порядок расчета.
Также потребуется обновить программное обеспечение онлайн-кассы. Кассовые чеки должны содержать актуальную ставку и сумму НДС. Владельцам ККТ следует обновить прошивку и проверить, как в чеке отображается налог.
Особые случаи при работе с НДС на УСН
При переходе на НДС возможны ситуации, когда нужно применять другие ставки или начислить налог вне стандартных правил. Эти нюансы стоит учесть заранее, чтобы избежать споров с налоговой.
Импорт и экспорт
При ввозе товаров на территорию страны применяется общий порядок налогообложения. Даже если компания работает на УСН и использует специальные ставки 5% или 7%, по операциям импорта начисляется НДС по ставке 22% (п. 1, 3–6 ст. 161 НК).
Применять ставку 0% упрощенцы могут только в случаях, указанных в подп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7 и 11 п. 1 ст. 164 НК — в основном при внешнеэкономической деятельности. К таким операциям относятся:
экспорт товаров, включая поставки в страны ЕАЭС (подп. 1, 1.1 п. 1 ст. 164);
международные перевозки и транспортно-экспедиционные услуги (подп. 2.1 п. 1 ст. 164);
перевалка экспортных и импортных грузов в портах (подп. 2.5 п. 1 ст. 164);
переработка товаров, ввезенных по таможенной процедуре переработки (подп. 2.6 п. 1 ст. 164);
предоставление железнодорожных составов и контейнеров для перевозки экспортных грузов по территории страны (подп. 2.7 п. 1 ст. 164);
транспортно-экспедиционные услуги при таможенном транзите (подп. 3 п. 1 ст. 164).
НДС с авансов и предоплат
Если оплата и отгрузка происходят в разных кварталах, нужно начислить НДС с аванса по расчетной ставке — 5/105, 7/107 или 22/122. После отгрузки налог пересчитывают, а ранее уплаченный с аванса принимают к вычету — только при использовании ставки 22% (ст. 167 НК). Если обе операции прошли в одном квартале, НДС с аванса не начисляется.
Ошибочные платежи с НДС
Если компания на УСН с освобождением от налога выставила счет без НДС, а покупатель перечислил оплату с включенным налогом, возможны два варианта:
Вернуть платеж как ошибочно перечисленные средства и попросить клиента повторно оплатить сумму без НДС.
Получить письмо от клиента с уточнением назначения платежа, где указано, что правильная сумма — без НДС. Такое письмо можно предъявить в налоговую при проверке.
Если не предпринять никаких действий, налоговая сочтет, что в платеж включен НДС, и потребует перечислить эту сумму в бюджет. В этом случае нужно выставить счет-фактуру с налогом и сдать декларацию по НДС (ст. 173 НК).
Освобождение от НДС
Если по итогам года доход снова укладывается в лимит, освобождение от НДС восстанавливается автоматически. Отдельных заявлений не требуется. При этом важно завершить расчеты по всем операциям с НДС и подать итоговую декларацию. Со следующего года можно снова работать без НДС по ст. 145 НК.
Все финансовые документы будут под контролем с сервисом МойСклад. В нем можно сформировать счет-фактуру, УПД или отчет по движению денежных средств за несколько секунд. Все операции с контрагентами хранятся в одном месте — это упрощает контроль и ускоряет работу с отчетностью.
Частые вопросы об НДС на УСН
Распространяется ли освобождение от НДС на подакцизные товары?
Да, если доход не превышает лимит и действует освобождение по ст. 145 НК. В этом случае налог не начисляется даже на подакцизные товары. На общей системе и ЕСХН такое освобождения нет.
Можно ли применять льготы по НДС на УСН?
Да. Все льготы, указанные в ст. 149 НК, действуют и для упрощенцев, включая реализацию медицинских товаров и услуг, образовательные и социальные проекты.
Можно ли выставить счет с НДС, если у компании освобождение?
Да, можно, но в этом случае упрощенец должен заплатить указанный НДС в бюджет и сдать декларацию. При этом уменьшить налог на вычеты нельзя (ст. 173 НК).
Когда и как перейти на особую ставку 5% или 7%?
Перейти на специальные ставки можно с квартала, в котором утрачено освобождение от НДС или принято решение работать по особому порядку. Для этого годовой доход должен быть не выше 450 млн руб. (порог может увеличиться в 2026 году).
После выбора специальной ставки ее нужно применять не менее 12 кварталов подряд. Изменить порядок расчета налога раньше нельзя (ст. 164 НК). Исключение — утрата права на УСН, например, если доход превысил 450 млн руб. Тогда организация переходит на общую систему и начисляет НДС по ставкам 22%, 10% или 0%.
Отсчет 12 кварталов начинается с периода, за который подана первая декларация по ставке 5% или 7%. Если в дальнейшем доход превысит 250 млн руб., ставка автоматически увеличивается до 7%, но срок применения (12 кварталов) не обнуляется.
Организации, которые платят НДС по общему порядку, могут перейти на специальные ставки с начала следующего квартала, если выполняют условия по доходу и сохраняют право на УСН.
Облачная ERP для вашего бизнеса
Все, что нужно, в одной системе: продажи, закупки, учет, финансы, клиенты и поставщики
Можно ли отказаться от освобождения и добровольно платить НДС?
Нет. Освобождение при доходе до лимита — обязанность, а не право (письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-07-11/95245).
Читайте также:
Проверки ККТ по новым правилам: что изменилось с 13 сентября 2025.
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFGMWHMJ
Начать дискуссию