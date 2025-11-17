Что делать с НДС на УСН в 2026 году 

Кто на УСН не платит НДС в 2026 году

Законопроект от 29.09.2025 № 1026190-8 уже прошел первое чтение в Госдуме. Согласно ему, многие компании на УСН в следующем году станут плательщиками НДС из-за снижения лимита необлагаемой суммы.

Основные планируемые изменения — в таблице:

Показатель 2025 год 2026 год (планируемые цифры с учетом коэффициента-дефлятора 1,09) Лимит для освобождения от НДС 60 млн руб. 20 млн руб. Лимит для ставки 5% 250 млн руб. 272,5 млн руб. Лимит для УСН 450 млн руб. 490,5 млн руб. Общая ставка НДС 20% 22%

Изначально в проекте налоговой реформы предлагалось снизить лимит дохода для освобождения от уплаты НДС на УСН до 10 миллионов рублей с 2026 года. Но власти решили сделать переход постепенным. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, окончательное ограничение в 10 миллионов рублей заработает только с 2028 года.

Предложена поэтапная схема:

в 2026 году — лимит 20 миллионов рублей;

в 2027 году — 15 миллионов рублей;

с 2028 года — 10 миллионов рублей.

Также обсуждается введение моратория на ответственность для предпринимателей, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС в переходный период.

Условие освобождения от налога. Если доход на УСН не превышает лимит за предыдущий и текущий год, НДС не начисляется (ст. 145 НК).

При соблюдении лимита не нужно сдавать декларации по НДС, оформлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж. Освобождение действует без заявлений и уведомлений.

Как считать доход. Доход рассчитывают по кассовому методу без учета расходов. Ориентир — итоговая строка графы 4 раздела I КУДиР. Если бизнес совмещает УСН и ПСН, нужно прибавить фактический доход по патентной деятельности. Потенциальный доход для расчета стоимости патента не учитывается.

Если по итогам 2025 года доход не превысил 20 млн руб., в 2026 году бизнес ведет работу как раньше. Освобождение прекращается в момент достижения порога в 2026 году.