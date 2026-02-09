8166 КПК ОСНО моб
Маркировка товаров в 2026 году: новые этапы, правила

В 2026 году нововведения в области маркировки затрагивают 21 категорию товаров — от продуктов питания до строительных материалов. Участникам рынка нужно учесть и промаркировать товарные остатки, подготовиться к объемно-сортовому и поэкземплярному учету, а также подключиться к ЭДО для обмена документами с контрагентами. 

Самое главное:

  • В 2026 году новые этапы введены в отношении 21 категории товаров. Постепенно вводится объемно-сортовой и поэкземплярный учет на всем пути движения товаров.

  • В феврале и августе 2026 года заканчиваются 15 пилотных проектов. По итогам экспериментов будет принято решение об обязательной маркировке продукции. 

  • Участники рынка должны обмениваться документами по ЭДО с контрагентами и передавать сведения в «Честный Знак» о вводе продукции в оборот и выводе из оборота. 

  • Предварительная подготовка позволит законно избежать штрафов: зарегистрируйтесь в ЧЗ, подключитесь к оператору ЭДО, промаркируйте товарные остатки, используйте онлайн-кассы с поддержкой ФФД 1.2.    

Обязанности участников рынка маркировки товаров

Государство постепенно вводит идентификацию различных товарных групп и отдельной продукции в цифровой системе. Все участники рынка — а это розница, опт, производители и импортеры — обязаны наносить DataMatrix коды и отчитываться в системе «Честный Знак» о вводе и выводе из оборота товаров, фактах продажи. 

Для начала определимся с некоторыми понятиями:

Термин

Что означает

Участники рынка

Лица, задействованные в обороте продукции с маркировкой на всем товарном пути — от производства до реализации

DataMatrix

Двумерный код, состоящий из 14 цифр (GTIN). Визуально — это наклейка с изображением черно-белых ячеек в виде квадрата или прямоугольника

СМ «Честный Знак» 

Система в сфере маркировки товаров. Участники выполняют в ней основные действия — регистрируются, заказывают DataMatrix для нанесения на товары, подают сведения о вводе и выводе из оборота, продажах

Объемно-сортовой учет

Маркировка всей группы товаров (партии, упаковки)

Поэкземплярный учет

Поштучное отслеживание товара: подача сведений в ЧЗ о каждой единице 

Электронный УПД

Электронный универсальный передаточный документ. Участники оборота обмениваются им, когда нужно подтвердить передачу прав на товар при отгрузке и приемке

ОФД

Оператор фискальных данных — сервис-посредник, обеспечивающий передачу сведений в «Честный Знак». Участники рынка обязаны подключиться к ОФД, напрямую отправлять данные в ЧЗ они не могут  

Разрешительный режим на кассе

Проверка товара перед продажей. Введено два режима проверки: онлайн — кассир сканирует товар на кассе, данные передаются в систему ЧЗ (через ОФД); офлайн — проверка товара в Локальном модуле (при отсутствии интернета)

Списки товаров, подлежащих маркировке, регулярно обновляются. Участникам торговли нужно следить за актуальными перечнями, чтобы не упустить сроки перехода на маркировку. В «Честном Знаке» списки составлены по ТН ВЭД и ОКПД2 продукции. 

Товарные категории (обязательная маркировка)

В 2026 году новые этапы введены в отношении 21 категории товаров.

1. Молоко и молочная продукция

Маркировка обязательная для всех представителей рынка — оптовиков, ритейлеров, импортеров, производителей. Например, требование касается образовательных учреждений, детских садов, заведений общепита, фермерских хозяйств. 

С 1 ноября 2026 года начинается поэкземплярный учет продукции со сроком хранения более 40 суток. Обязательной станет маркировка товаров по:

  • ТН ВЭД: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0.

  • ОКПД2: 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190.

Участники рынка обязаны будут отчитываться о вводе и выводе из оборота о каждой единице названных товаров. Передача сведений в систему маркировки будет происходить через ЭДО. Участникам нужно заранее выбрать сервис и протестировать с контрагентами обмен документами в электронном формате. 

2. Морепродукты

Обязательная маркировка действует для икры и рыбной продукции:

  • по ТН ВЭД: 1604310000, 1604320010, 0305200000, 0302910000, 0303911000, 0303919000.

  • по ОКПД2: 10.20.26.111, 10.20.26.112.

По названным ТН ВЭД и ОКПД2 маркировке подлежит икра (осетровых, лососевых), молоки, печень, свежие, охлажденные, мороженые морепродукты, а также продукция сушеная, копченая, соленая и в рассоле. 

С 1 июня 2026 года стартует поэкземплярный учет икры для всех представителей оборота морепродуктов. Становится обязательной передача сведений в систему маркировки о каждой единице товара: при передаче прав собственности, выводе из оборота не по причине продажи в розницу. 

3. Растительные масла

Маркировка пищевых растительных масел в разных потребительских упаковках введена поэтапно в 2024 и 2025 годах для производителей и импортеров.

Участники маркировки передают сведения в «Честный Знак» о выводе из оборота вследствие продажи в розницу и по иным причинам, а также об обороте в объемно-артикульном формате (без поштучного отслеживания). 

Разрешается продавать продукцию без маркировки до конца срока годности:

  • если была произведена в России или ввезена до 1 октября 2024 года (в стеклянной или полимерной упаковке);

  • если была произведена в России или ввезена до 1 февраля 2025 года (в других видах потребительской упаковки).

С 1 ноября 2026 года начнется поэкземплярный учет. Представители оборота растительных масел и масложировой продукции будут обязаны подавать сведения в систему маркировки о каждой единице товара: 

  • при приемке и отгрузке с фиксацией перехода прав собственности по электронному УПД;

  • при выводе из оборота не по причине розничной продажи.

4. Консервированная продукция

Поэтапно — в 2024 и 2025 году — производители, импортеры, КФХ и СПК начали подавать сведения о вводе в оборот консервированной продукции: из рыбы, морепродуктов, мяса, грибов, ягод, фруктов и овощей. 

Без маркировки можно продавать консервы до окончания срока годности:

  • если были произведены в России или ввезены до 1 декабря 2024 года (из рыбы и морепродуктов);

  • если были произведены в России или ввезены до 1 марта 2025 года (из мяса, грибов, ягод, фруктов и овощей).

С 1 октября 2026 года нужно подавать сведения в «Честный Знак» о выводе из оборота при продаже в розницу через ККТ. А также выводе из оборота по другим причинам — в объемно-сортовом формате. 

С этой же даты участники рынка должны обмениваться электронным УПД при передаче прав собственности на товар в объемно-сортовом формате. В документе на отгрузку и приемке нужно указывать GTIN и количество товара. 

С 1 октября 2027 года стартует поэкземплярный учет. Участники маркировки будут наносить коды DataMatrix на каждую единицу товара при передаче прав собственности по электронну УПД и выводе из оборота не по причине розничной реализации. 

5. Бакалея

В 2025 году производители и импортеры начали наносить DataMatrix на отдельные виды бакалейной продукции — снеки, соусы, специи, приправы, пряности, сухие супы, сухие бульоны и уксусы. 

Без нанесения кодов маркировки разрешено продавать товары до истечения срока годности:

  • снековую продукцию, если была произведена в России или ввезена до 1 мая 2025 (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн);

  • соусы, специи, приправы, пряности, уксусы, сухие супы и бульоны: если были произведены или ввезены в Россию до 1 июля 2025 года.

Новая порция требований вступает в силу с 1 октября 2026 года. С этой даты участники маркировки начнут:

  • передавать сведения о вводе в оборот в объемно-сортовом формате. Передача собственности на товар фиксируется в электронном УПД. Участники оборота указывают в документе GTIN и количество товара.

  • передавать сведения в объемно-сортовом формате о выводе из оборота не по причине продажи в розницу.

С 1 декабря 2027 года начнет действовать поэкземплярный учет при вводе в оборот и выводе из оборота не по причине розничной продажи. Представителям рынка нужно заранее подключиться к сервису оператора ЭДО и провести тестовый документооборот с контрагентами. 

Программа «МойСклад» — это учетная система для комплексной работы с маркировкой. Благодаря интеграции с системой «Честный Знак» вы сможете заказывать коды, маркировать остатки, оформлять отгрузку и приемку по ЭДО, регистрировать продажи в одном месте. Программа поддерживает актуальные требования по объемно-сортовому и поэкземплярному учету.

6. Корма для животных

В 2024 и 2025 годах производители и импортеры начали наносить коды DataMatrix на сухие и влажные корма в потребительской упаковке. 

В 2026 году разрешается продавать продукцию без маркировки до окончания срока годности:

  • сухие корма, если были произведены в России или ввезены до 1 октября 2024 года;

  • влажные корма, если были произведены в России или ввезены до 1 марта 2025 года.

С 1 декабря 2026 года стартует передача сведений о каждой единице товара (поэкземплярный учет). Участники рынка начнут подтверждать передачу права на товар электронным УПД, а также отчитываться в системе маркировки о выводе продукции из оборота не по причине реализации в розницу. 

7. Сладости

С 1 сентября 2025 года участники оборота сладкой продукции должны зарегистрироваться в системе «Честный Знак» и подготовиться к обязательной маркировке. 

В 2026 году производители и импортеры начнут наносить коды DataMatrix на продукцию в потребительской упаковке и отчитываться в системе о вводе товаров в оборот. 

Требования о маркировке вступают в силу в три этапа:

  • с 1 марта 2026 года — для сахаристых изделий (печенья, мармелада, зефира, пастилы, восточных сладостей, вафель, шоколадных и ореховых паст);

  • с 1 мая 2026 года — для тортов и хлебобулочных изделий (круассанов, пирожных рулетов);

  • с 1 июля 2026 года — для шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки.

С 1 июля 2027 года появятся новые требования:

  • обязательная маркировка групповых упаковок и наборов;

  • передача сведений в «Честный Знак» о розничных продажах и выводе из оборота по иным причинам;

  • партионный учет при вводе в оборот: участники рынка будут использовать ЭДО при отгрузке и приемке продукции.

С 1 декабря 2028 года стартует поэкземплярный учет при передаче сведений о вводе товаров в оборот и выводе из оборота не по причине розничной продажи.   

8. Растворимые напитки 

С 1 сентября 2025 года участники рынка регистрируются в системе «Честный Знак». 

Первый этап маркировки стартовал 1 декабря 2025 года — коды DataMatrix начали наносить на какао и некоторые другие напитки на основе (или с содержанием) какао:

  • ТН ВЭД: 1805 00 000 0, 1806 10 900 0, 1806 90 700 0, 2106 90 980 8.

  • ОКПД2: 10.82.13, 10.82.14.

Второй этап обязательной маркировки начинается с 1 апреля 2026 года для продукции из справочников (чай и чайные напитки):

  • ТН ВЭД: 0902, 0903 00 000 0, 1211 20 000 0, 1211 90 860 8, 2101, 2106 90 980 8.

  • ОКПД2: 01.27.12, 01.27.13, 10.83.13, 10.83.14.

Третий этап стартует с 1 июня 2026 года (кофе и цикорий):

  • ТН ВЭД: 0901, 2101.

  • ОКПД2: 01.27.11, 01.27.19.110, 10.83.11, 10.83.12.

С 1 июня 2027 года представители рынка начнут отчитываться о розничных продажах через ККТ. С этой же даты нужно будет передавать сведения в ЧЗ в объемно-сортовом формате — о вводе в оборот и выводе из оборота не по причине реализации в розницу. 

С 1 октября 2028 года станет обязательным поэкземплярный учет при передаче сведений о вводе в оборот и выводе из оборота не по причине розничной продажи. 

9. Безалкогольные напитки

С 1 сентября 2025 года действует обязательная маркировка безалкогольных напитков во всех видах упаковки. 

  • По 28 февраля 2026 года участники рынка подают сведения о вводе в оборот маркированной продукции в объемно-сортовом формате. 

  • С 1 марта 2026 года потребуется вести поэкземплярный учет при вводе товаров в оборот — то есть отчитываться в системе «Честный Знак» о каждой единице продукции. 

Также с 1 марта 2026 года наступает обязательная маркировка новых видов безалкогольных напитков. Подавать сведения в ЧЗ нужно при розничной реализации товаров по ТН ВЭД: 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, 2206 00 390 1. 

10. Безалкогольное пиво

Обязательная маркировка безалкогольного пива введена в отношении продукции из справочников:

  • ТН ВЭД ЕАЭС: 2202 91 000 0.

  • ОКПД2: 11.05.10.110, 11.05.10.160, 11.07.19.129.

В 2026 году разрешается продавать безалкогольное пиво до окончания срока годности при соблюдении условий:

  • товар произведен в России или ввезен до 1 октября 2024 года;

  • срок годности — более 365 дней.

С 1 марта 2026 года вступает в силу поэкземплярное отслеживание товара на всем товарном пути. Для вывода продукции из оборота нужно использовать электронный УПД. 

С этой же даты участники рынка должны подавать сведения в систему маркировки о вводе в оборот и выводе из оборота не по причине реализации в розницу (поэкземплярный учет). 

Также с 1 марта 2026 года стартует разрешительный режим на кассе в формате офлайн-проверки. Например, если при сканировании кода на кассе ответ от «Честного Знака» не придет через 1,5 секунды, то продавец должен проверить маркировку товара по Локальному модулю. Сервис может понадобиться в случае временных неполадок или отключения интернета. 

11. Ветеринарные препараты

Обязательная маркировка товаров для ветеринарного применения действует с 2024 года. 

В 2026 году без маркировки разрешено продавать лекарственную продукцию до истечения срока годности:

  • если произведена в России или ввезена до 1 октября 2024 года.

С 1 марта 2026 года вводится полная поэкземплярная прослеживаемость на всем товарном пути. Участники должны осуществлять оборот с использованием электронного УПД: для этого нужно заранее подключиться к сервису оператора ЭДО и отладить процесс обмена документами с контрагентами. 

12. Медицинские изделия

С 1 марта 2026 года начинается поэкземплярный учет медицинских перчаток и санитарно-гигиенических изделий, используемых при недержании. В систему «Честный Знак» должны передавать сведения о каждой единице продукции:

  • производители;

  • импортеры;

  • организации, работающие в области здравоохранения и оказания социально-медицинских услуг;

  • аптеки, оптовые аптечные сети.

Справочник / Продукция

Медицинские перчатки

Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании 

ТН ВЭД

3926 20 000 0, 4015 12 000 1, 4015 12 000 9, 4015 19 000 0

9619 00 890

ОКПД2

14.12.30.160, 22.19.60.111, 22.19.60.113, 22.19.60.119, 22.19.71.190, 22.29.10.120, 32.50.13.190, 32.50.50.190

17.22.12.130

Все участники оборота медизделий должны использовать ЭДО.    

13. Дезинфицирующие средства

С 1 марта 2025 года стартовала обязательная маркировка дезинфицирующих средств. Текущие собственники товара должны промаркировать остатки продукции, произведенной в России или ввезенной до этой даты. 

Срок нанесения маркировки на товарные остатки — по 28 февраля 2026 года.

С 1 марта 2026 года начинается поэкземплярный учет в категории дезинфицирующих средств при вводе их в оборот. При приемке и отгрузке продукции участники должны использовать ЭДО и отчитываться в системе маркировки о каждой единице товара. 

14. БАД

С 1 марта 2026 года стартует третий этап обязательной маркировки для новых БАДов к пище (расширенный перечень). До этой даты производители должны зарегистрироваться в «Честном Знаке» и нанести DataMatrix на потребительскую упаковку. 

Также с 1 марта 2026 года начинает действовать поэкземплярный учет при передаче сведений в ЧЗ о выводе из оборота продукции из расширенного перечня — о реализации в розницу через ККТ и по другим причинам.  

Новые товары из расширенного перечня можно найти в справочниках:

  • ТН ВЭД ЕАЭС: 1504 10 990 0, 3507 90 900.

  • ОКПД2: 10.41.12, 20.14.64.

Для импортеров введен льготный период: с 1 по 31 марта 2026 года они могут ввозить продукцию без кодов маркировки — при прохождении таможенного контроля проблем не должно возникать. Но получить и нанести DataMatrix коды обязаны до выпуска товаров в розничную торговлю или до их передачи другому юрлицу. 

Без маркировки разрешено продавать БАДы:

  • по 31 августа 2026 года, если срок годности — не более трех лет;

  • по 31 августа 2027 года, если срок годности превышает три года.      

Для БАД, произведенных после 1 марта 2026 года, действует поэкземплярный учет. Сведения в систему подаются о каждой единице продукции.  

Оборот и продажа товаров с маркировкой — это сложный процесс: без серьезного подхода и подготовки риски штрафов возрастают. В программе МойСклад есть все необходимое для безошибочной работы — подавайте заявки и распечатывайте коды, вводите в оборот, списывайте при продаже. Все документы можно отправлять и получать по ЭДО без лишних сложностей. 

Программа поддерживает более 30 категорий товаров, также вы можете скачать инструкции на 2026 год.

15. Спортивное питание

Обязательная маркировка спортивного питания стартовала с 1 октября 2025 года. На каждую единицу продукции нужно наносить DataMatrix коды. 

Например, теперь маркируются протеиновые порошки, смеси, батончики, средства для жиросжигания, некоторые напитки на растительной основе, энергетические коктейли и т. д. Актуальный перечень продукции с кодами по ТН ВЭД и ОКПД2 опубликован на сайте «Честного Знака».

Маркировка вводится в несколько этапов:

  1. С 1 сентября 2025 года — регистрация в системе «Честный Знак».

  2. С 1 октября 2025 года — нанесение кодов идентификации на произведенную продукцию и при импорте. 

  3. С 1 марта 2026 года — поэкземплярный учет при подаче сведений в ЧЗ о выводе товаров из оборота. 

  4. С 1 сентября 2026 года — запрет на реализацию товаров без маркировки. Остатки нужно успеть промаркировать по 31 августа 2026 года.         

С 1 марта 2027 года стартует поэкземплярный учет при вводе товаров в оборот. Участники рынка должны отчитываться в системе маркировки о каждой единице продукции.   

16. Технические средства реабилитации

Товары этой категории запрещено продавать без нанесения маркировки. С 1 марта 2025 года участники рынка отчитываются в «Честном Знаке» обо всех типах выбытия продукции. 

С 1 февраля 2026 года производители и импортеры наносят маркировку на отдельные виды ТСР. Категория новой продукции по ТН ВЭД и ОКПД2 указана в постановлении от 21.11.2025 № 1855:

  • ТН ВЭД: 3926 90 920 0, 3926 90 970 9;

  • ОКПД2: 22.19.71.190, 22.29.29.190, 32.50.13.110, 32.50.13.190, 32.50.50.141.

Импортеры могут ввозить эту продукцию и проходить таможенный контроль без нанесенных DataMatrix. Но нанести коды маркировки должны после ввоза товара: до выпуска в реализацию или до передачи другому юрлицу.

Разрешается продавать ТСР без кодов идентификации, произведенные в России или ввезенные по 31 января 2026 года, если такие товары есть в наличии на 1 февраля 2026 года. Либо нужно нанести коды маркировки на эти остатки в срок по 28 февраля 2027 года

Также с 1 февраля 2026 года действует поэкземплярный учет при передаче сведений о выводе из оборота продукции по всем причинам — через ККТ или иным способом. С этой же даты контрагенты осуществляют приемку и отгрузку по ЭДО. 

С 1 марта 2027 года оборот и продажа ТСР без маркировки запрещены. 

17. Косметика, бытовая химия и гигиена

Обязательная маркировка в этой группе товаров началась в 2025 году. 

До 30 ноября 2026 года участникам рынка нужно промаркировать остатки бритв и лезвий в потребительской упаковке, которые были произведены в России или ввезены по 30 ноября 2025 года. С 1 декабря 2026 года можно продавать только промаркированные бритвы и лезвия. 

Без маркировки разрешается продавать косметику и бытовую химию до окончания срока годности: если данная продукция произведена в России или ввезена до 1 мая, 1 июля или 1 октября 2025 годы. Перечни этой продукции с кодами по ТН ВЭД и ОКПД2 указаны в постановлении Правительства от 30.11.2024 № 1681.

С 1 июля 2026 года начинается обязательная передача сведений о розничных продажах через ККТ всех товаров этой категории — косметики, бытовой химии и средств личной гигиены. 

С 1 июля 2026 по 30 июня 2028 года участники рынка передают сведения в объемно-сортовом формате о вводе в оборот и выводе из оборота не по причине реализации в розницу. А с 1 июля 2028 года вступит в силу требование о поэкземплярном учете. 

18. Легкая промышленность

С 1 января 2026 года запрещается реализовывать продукцию третьей волны расширения. Товары легкой промышленности, учтенные на складе на 1 марта 2025 года, нужно промаркировать до 1 марта 2026 года и ввести в оборот. 

С 1 августа 2026 года нельзя продавать продукцию четвертой волны расширения (постановление Правительства от 25.12.2025 № 2129). Промаркировать остатки товаров из этого перечня и ввести их в оборот следует до 1 декабря 2026 года

19. Детские игрушки

Обязательная маркировка игрушек для детей стартовала в 2025 году. В справочниках эти товары обозначены:

  • по ТН ВЭД: 9503 00, 9504 40 000 0, 9504 90 100 0, 9504 90 800 9.

  • по ОКПД2: 32.40

До 31 августа 2026 года участникам оборота следует нанести DataMatrix на продукцию, произведенную до 1 декабря 2025 года. С 1 сентября 2026 года запрещен оборот детских игрушек без маркировки. 

С 1 сентября 2026 года необходимо передавать сведения в систему маркировки о выводе товара из оборота: при продажах через ККТ или иным способом. 

С 1 февраля 2027 года стартует поэкземплярный учет при подаче сведений в «Честный Знак» о вводе в оборот. Отчитываться нужно по каждой товарной единице.  

20. Моторные масла

На остатки продукции, учтенной на складе на 1 декабря 2025 года, следует нанести маркировку в срок по 31 марта 2026 года. С 1 апреля 2026 года функционал по маркировке остатков будет закрыт. 

С 1 апреля 2026 года усиливается контроль на основных участках товарного пути. Участники рынка подают в «Честный Знак» сведения о вводе продукции в оборот, а также выводе из оборота по всем причинам (с использованием ККТ или другим способом). Подавать сведения следует о каждой товарной единице (поэкземплярный учет).  

21. Строительные материалы

Производители и импортеры начали маркировать отдельные виды строительной продукции в несколько этапов: с октября 2025 и декабря 2025 года (постановление Правительства от 31.05.2025 № 820). 

С 1 мая 2026 года производителям запрещено поставлять стройматериалы без маркировки. 

С 1 декабря 2026 года стартует поэкземплярный учет. Участники рынка подают сведения в ЧЗ о вводе товаров в оборот, а также выводе из оборота (по причине розничной продажи через онлайн-кассу или другим способом). 

Пилотные проекты

В 2026 году заканчиваются 15 пилотных проектов. Правительство изучит результаты маркировки в отношении экспериментальных товаров и примет решение о введении обязательной маркировки.

28 февраля 2026 года завершается эксперимент в категориях товаров:

  • оптоволокно;

  • отопительные приборы;

  • пиротехника;

  • автозапчасти;

  • макароны, крупы, мед;

  • радиоэлектроника;

  • кабельная продукция;

  • медизделия 2.0;

  • полимерные трубы;

  • мясные изделия.

31 августа 2026 года заканчиваются пилотные проекты в категориях:

  • слабый алкоголь (не более 9%);

  • товары для дома и интерьера;

  • полуфабрикаты и замороженная продукция;

  • средства гигиены.

  • удобрения.

Пилотные проекты — это возможность для участников рынка подготовиться к обязательной маркировке отдельных видов товаров из правительственных перечней. 

Правила для участников оборота маркированных товаров

Административные штрафы в области маркировки указаны в ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП. Например, продажа товаров без маркировки влечет на организации штраф — до 300 тыс. рублей с конфискацией нелегальной продукции. Кроме того, ст. 171.1 УК предусматривает уголовную ответственность для всех участников рынка. 

Чтобы избежать штрафов, придерживайтесь простых правил:

  1. Проверьте наличие товаров, подлежащих обязательной маркировке. Актуальные списки и нормативно-правовая база размещены на сайте «Честного Знака» — раздел «Товарные категории».  

  2. Зарегистрируйтесь в ЧЗ. Система маркировки нужна, чтобы заказывать коды DataMatrix, подавать сведения о вводе в оборот и выводе из оборота. Например, продавец сканирует код на кассе и данные о продаже поступают в систему. 

  3. Промаркируйте остатки товаров в отведенные сроки. 

  4. Подключитесь к оператору ЭДО. Участники рынка не могут напрямую передавать сведения в «Честный Знак». Для этого необходимо выбрать оператора ЭДО — посреднический сервис для взаимодействия с госсистемой.    

  5. Используйте ККТ подходящего формата. Для работы с маркировкой подходит только ФФД 1.2. Настройте и обновите кассовое ПО. Используйте 2D-сканер штрихкодов. 

  6. Участвуйте в пилотных проектах. За время эксперимента у вас будет возможность наладить процесс подачи сведений в ЧЗ и ЭДО с контрагентами. Как правило, все экспериментальные товары переходят на обязательную маркировку.   

  7. Следите за изменениями в законодательстве. Маркировка вводится поэтапно для отдельных товарных групп: важно вовремя о них узнать и отреагировать. 

Программа МойСклад позволяет работать не только с маркировкой, но и полностью организовать продажу товаров и сделать процесс прозрачным:

  • заказы у поставщиков на основе аналитики;

  • отслеживание остатков и товаров в продаже;

  • печать ценников и чеков. 

  • расчет прибыли по каждой позиции.

Оставьте заявку, и специалисты помогут подключиться к программе.  

