Предварительная подготовка позволит законно избежать штрафов: зарегистрируйтесь в ЧЗ, подключитесь к оператору ЭДО, промаркируйте товарные остатки, используйте онлайн-кассы с поддержкой ФФД 1.2.

Участники рынка должны обмениваться документами по ЭДО с контрагентами и передавать сведения в «Честный Знак» о вводе продукции в оборот и выводе из оборота.

В феврале и августе 2026 года заканчиваются 15 пилотных проектов. По итогам экспериментов будет принято решение об обязательной маркировке продукции.

В 2026 году новые этапы введены в отношении 21 категории товаров. Постепенно вводится объемно-сортовой и поэкземплярный учет на всем пути движения товаров.

Списки товаров, подлежащих маркировке, регулярно обновляются. Участникам торговли нужно следить за актуальными перечнями, чтобы не упустить сроки перехода на маркировку. В «Честном Знаке» списки составлены по ТН ВЭД и ОКПД2 продукции.

Проверка товара перед продажей. Введено два режима проверки: онлайн — кассир сканирует товар на кассе, данные передаются в систему ЧЗ (через ОФД); офлайн — проверка товара в Локальном модуле (при отсутствии интернета)

Оператор фискальных данных — сервис-посредник, обеспечивающий передачу сведений в «Честный Знак». Участники рынка обязаны подключиться к ОФД, напрямую отправлять данные в ЧЗ они не могут

Электронный универсальный передаточный документ. Участники оборота обмениваются им, когда нужно подтвердить передачу прав на товар при отгрузке и приемке

Система в сфере маркировки товаров. Участники выполняют в ней основные действия — регистрируются, заказывают DataMatrix для нанесения на товары, подают сведения о вводе и выводе из оборота, продажах

Двумерный код, состоящий из 14 цифр (GTIN). Визуально — это наклейка с изображением черно-белых ячеек в виде квадрата или прямоугольника

Лица, задействованные в обороте продукции с маркировкой на всем товарном пути — от производства до реализации

Для начала определимся с некоторыми понятиями:

Государство постепенно вводит идентификацию различных товарных групп и отдельной продукции в цифровой системе. Все участники рынка — а это розница, опт, производители и импортеры — обязаны наносить DataMatrix коды и отчитываться в системе «Честный Знак» о вводе и выводе из оборота товаров, фактах продажи.

Товарные категории (обязательная маркировка)

В 2026 году новые этапы введены в отношении 21 категории товаров.

1. Молоко и молочная продукция

Маркировка обязательная для всех представителей рынка — оптовиков, ритейлеров, импортеров, производителей. Например, требование касается образовательных учреждений, детских садов, заведений общепита, фермерских хозяйств. С 1 ноября 2026 года начинается поэкземплярный учет продукции со сроком хранения более 40 суток. Обязательной станет маркировка товаров по: ТН ВЭД: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0.

ОКПД2: 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190. Участники рынка обязаны будут отчитываться о вводе и выводе из оборота о каждой единице названных товаров. Передача сведений в систему маркировки будет происходить через ЭДО. Участникам нужно заранее выбрать сервис и протестировать с контрагентами обмен документами в электронном формате.

2. Морепродукты

Обязательная маркировка действует для икры и рыбной продукции: по ТН ВЭД: 1604310000, 1604320010, 0305200000, 0302910000, 0303911000, 0303919000.

по ОКПД2: 10.20.26.111, 10.20.26.112. По названным ТН ВЭД и ОКПД2 маркировке подлежит икра (осетровых, лососевых), молоки, печень, свежие, охлажденные, мороженые морепродукты, а также продукция сушеная, копченая, соленая и в рассоле. С 1 июня 2026 года стартует поэкземплярный учет икры для всех представителей оборота морепродуктов. Становится обязательной передача сведений в систему маркировки о каждой единице товара: при передаче прав собственности, выводе из оборота не по причине продажи в розницу.

3. Растительные масла

Маркировка пищевых растительных масел в разных потребительских упаковках введена поэтапно в 2024 и 2025 годах для производителей и импортеров. Участники маркировки передают сведения в «Честный Знак» о выводе из оборота вследствие продажи в розницу и по иным причинам, а также об обороте в объемно-артикульном формате (без поштучного отслеживания). Разрешается продавать продукцию без маркировки до конца срока годности: если была произведена в России или ввезена до 1 октября 2024 года (в стеклянной или полимерной упаковке);

если была произведена в России или ввезена до 1 февраля 2025 года (в других видах потребительской упаковки). С 1 ноября 2026 года начнется поэкземплярный учет. Представители оборота растительных масел и масложировой продукции будут обязаны подавать сведения в систему маркировки о каждой единице товара: при приемке и отгрузке с фиксацией перехода прав собственности по электронному УПД;

при выводе из оборота не по причине розничной продажи.

4. Консервированная продукция

Поэтапно — в 2024 и 2025 году — производители, импортеры, КФХ и СПК начали подавать сведения о вводе в оборот консервированной продукции: из рыбы, морепродуктов, мяса, грибов, ягод, фруктов и овощей. Без маркировки можно продавать консервы до окончания срока годности: если были произведены в России или ввезены до 1 декабря 2024 года (из рыбы и морепродуктов);

если были произведены в России или ввезены до 1 марта 2025 года (из мяса, грибов, ягод, фруктов и овощей). С 1 октября 2026 года нужно подавать сведения в «Честный Знак» о выводе из оборота при продаже в розницу через ККТ. А также выводе из оборота по другим причинам — в объемно-сортовом формате. С этой же даты участники рынка должны обмениваться электронным УПД при передаче прав собственности на товар в объемно-сортовом формате. В документе на отгрузку и приемке нужно указывать GTIN и количество товара. С 1 октября 2027 года стартует поэкземплярный учет. Участники маркировки будут наносить коды DataMatrix на каждую единицу товара при передаче прав собственности по электронну УПД и выводе из оборота не по причине розничной реализации.

5. Бакалея

В 2025 году производители и импортеры начали наносить DataMatrix на отдельные виды бакалейной продукции — снеки, соусы, специи, приправы, пряности, сухие супы, сухие бульоны и уксусы. Без нанесения кодов маркировки разрешено продавать товары до истечения срока годности: снековую продукцию, если была произведена в России или ввезена до 1 мая 2025 (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн);

соусы, специи, приправы, пряности, уксусы, сухие супы и бульоны: если были произведены или ввезены в Россию до 1 июля 2025 года. Новая порция требований вступает в силу с 1 октября 2026 года. С этой даты участники маркировки начнут: передавать сведения о вводе в оборот в объемно-сортовом формате. Передача собственности на товар фиксируется в электронном УПД. Участники оборота указывают в документе GTIN и количество товара.

С 1 декабря 2027 года начнет действовать поэкземплярный учет при вводе в оборот и выводе из оборота не по причине розничной продажи. Представителям рынка нужно заранее подключиться к сервису оператора ЭДО и провести тестовый документооборот с контрагентами.

6. Корма для животных

В 2024 и 2025 годах производители и импортеры начали наносить коды DataMatrix на сухие и влажные корма в потребительской упаковке. В 2026 году разрешается продавать продукцию без маркировки до окончания срока годности: сухие корма, если были произведены в России или ввезены до 1 октября 2024 года;

влажные корма, если были произведены в России или ввезены до 1 марта 2025 года. С 1 декабря 2026 года стартует передача сведений о каждой единице товара (поэкземплярный учет). Участники рынка начнут подтверждать передачу права на товар электронным УПД, а также отчитываться в системе маркировки о выводе продукции из оборота не по причине реализации в розницу.

7. Сладости

С 1 сентября 2025 года участники оборота сладкой продукции должны зарегистрироваться в системе «Честный Знак» и подготовиться к обязательной маркировке. В 2026 году производители и импортеры начнут наносить коды DataMatrix на продукцию в потребительской упаковке и отчитываться в системе о вводе товаров в оборот. Требования о маркировке вступают в силу в три этапа: с 1 марта 2026 года — для сахаристых изделий (печенья, мармелада, зефира, пастилы, восточных сладостей, вафель, шоколадных и ореховых паст);

с 1 мая 2026 года — для тортов и хлебобулочных изделий (круассанов, пирожных рулетов);

с 1 июля 2026 года — для шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки. С 1 июля 2027 года появятся новые требования: обязательная маркировка групповых упаковок и наборов;

передача сведений в «Честный Знак» о розничных продажах и выводе из оборота по иным причинам;

партионный учет при вводе в оборот: участники рынка будут использовать ЭДО при отгрузке и приемке продукции. С 1 декабря 2028 года стартует поэкземплярный учет при передаче сведений о вводе товаров в оборот и выводе из оборота не по причине розничной продажи.

8. Растворимые напитки

С 1 сентября 2025 года участники рынка регистрируются в системе «Честный Знак». Первый этап маркировки стартовал 1 декабря 2025 года — коды DataMatrix начали наносить на какао и некоторые другие напитки на основе (или с содержанием) какао: ТН ВЭД: 1805 00 000 0, 1806 10 900 0, 1806 90 700 0, 2106 90 980 8.

ОКПД2: 10.82.13, 10.82.14. Второй этап обязательной маркировки начинается с 1 апреля 2026 года для продукции из справочников (чай и чайные напитки): ТН ВЭД: 0902, 0903 00 000 0, 1211 20 000 0, 1211 90 860 8, 2101, 2106 90 980 8.

ОКПД2: 01.27.12, 01.27.13, 10.83.13, 10.83.14. Третий этап стартует с 1 июня 2026 года (кофе и цикорий): ТН ВЭД: 0901, 2101.

ОКПД2: 01.27.11, 01.27.19.110, 10.83.11, 10.83.12. С 1 июня 2027 года представители рынка начнут отчитываться о розничных продажах через ККТ. С этой же даты нужно будет передавать сведения в ЧЗ в объемно-сортовом формате — о вводе в оборот и выводе из оборота не по причине реализации в розницу. С 1 октября 2028 года станет обязательным поэкземплярный учет при передаче сведений о вводе в оборот и выводе из оборота не по причине розничной продажи.

9. Безалкогольные напитки

С 1 сентября 2025 года действует обязательная маркировка безалкогольных напитков во всех видах упаковки. По 28 февраля 2026 года участники рынка подают сведения о вводе в оборот маркированной продукции в объемно-сортовом формате.

С 1 марта 2026 года потребуется вести поэкземплярный учет при вводе товаров в оборот — то есть отчитываться в системе «Честный Знак» о каждой единице продукции. Также с 1 марта 2026 года наступает обязательная маркировка новых видов безалкогольных напитков. Подавать сведения в ЧЗ нужно при розничной реализации товаров по ТН ВЭД: 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, 2206 00 390 1.

10. Безалкогольное пиво

Обязательная маркировка безалкогольного пива введена в отношении продукции из справочников: ТН ВЭД ЕАЭС: 2202 91 000 0.

ОКПД2: 11.05.10.110, 11.05.10.160, 11.07.19.129. В 2026 году разрешается продавать безалкогольное пиво до окончания срока годности при соблюдении условий: товар произведен в России или ввезен до 1 октября 2024 года;

С 1 марта 2026 года вступает в силу поэкземплярное отслеживание товара на всем товарном пути. Для вывода продукции из оборота нужно использовать электронный УПД. С этой же даты участники рынка должны подавать сведения в систему маркировки о вводе в оборот и выводе из оборота не по причине реализации в розницу (поэкземплярный учет). Также с 1 марта 2026 года стартует разрешительный режим на кассе в формате офлайн-проверки. Например, если при сканировании кода на кассе ответ от «Честного Знака» не придет через 1,5 секунды, то продавец должен проверить маркировку товара по Локальному модулю. Сервис может понадобиться в случае временных неполадок или отключения интернета.

11. Ветеринарные препараты

Обязательная маркировка товаров для ветеринарного применения действует с 2024 года. В 2026 году без маркировки разрешено продавать лекарственную продукцию до истечения срока годности: если произведена в России или ввезена до 1 октября 2024 года. С 1 марта 2026 года вводится полная поэкземплярная прослеживаемость на всем товарном пути. Участники должны осуществлять оборот с использованием электронного УПД: для этого нужно заранее подключиться к сервису оператора ЭДО и отладить процесс обмена документами с контрагентами.

12. Медицинские изделия

С 1 марта 2026 года начинается поэкземплярный учет медицинских перчаток и санитарно-гигиенических изделий, используемых при недержании. В систему «Честный Знак» должны передавать сведения о каждой единице продукции: производители;

импортеры;

организации, работающие в области здравоохранения и оказания социально-медицинских услуг;

аптеки, оптовые аптечные сети. Справочник / Продукция Медицинские перчатки Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании ТН ВЭД 3926 20 000 0, 4015 12 000 1, 4015 12 000 9, 4015 19 000 0 9619 00 890 ОКПД2 14.12.30.160, 22.19.60.111, 22.19.60.113, 22.19.60.119, 22.19.71.190, 22.29.10.120, 32.50.13.190, 32.50.50.190 17.22.12.130 Все участники оборота медизделий должны использовать ЭДО.

13. Дезинфицирующие средства

С 1 марта 2025 года стартовала обязательная маркировка дезинфицирующих средств. Текущие собственники товара должны промаркировать остатки продукции, произведенной в России или ввезенной до этой даты. Срок нанесения маркировки на товарные остатки — по 28 февраля 2026 года. С 1 марта 2026 года начинается поэкземплярный учет в категории дезинфицирующих средств при вводе их в оборот. При приемке и отгрузке продукции участники должны использовать ЭДО и отчитываться в системе маркировки о каждой единице товара.

14. БАД

С 1 марта 2026 года стартует третий этап обязательной маркировки для новых БАДов к пище (расширенный перечень). До этой даты производители должны зарегистрироваться в «Честном Знаке» и нанести DataMatrix на потребительскую упаковку. Также с 1 марта 2026 года начинает действовать поэкземплярный учет при передаче сведений в ЧЗ о выводе из оборота продукции из расширенного перечня — о реализации в розницу через ККТ и по другим причинам. Новые товары из расширенного перечня можно найти в справочниках: ТН ВЭД ЕАЭС: 1504 10 990 0, 3507 90 900.

ОКПД2: 10.41.12, 20.14.64. Для импортеров введен льготный период: с 1 по 31 марта 2026 года они могут ввозить продукцию без кодов маркировки — при прохождении таможенного контроля проблем не должно возникать. Но получить и нанести DataMatrix коды обязаны до выпуска товаров в розничную торговлю или до их передачи другому юрлицу. Без маркировки разрешено продавать БАДы: по 31 августа 2026 года, если срок годности — не более трех лет;

Для БАД, произведенных после 1 марта 2026 года, действует поэкземплярный учет. Сведения в систему подаются о каждой единице продукции. Оборот и продажа товаров с маркировкой — это сложный процесс: без серьезного подхода и подготовки риски штрафов возрастают.

15. Спортивное питание

Обязательная маркировка спортивного питания стартовала с 1 октября 2025 года. На каждую единицу продукции нужно наносить DataMatrix коды. Например, теперь маркируются протеиновые порошки, смеси, батончики, средства для жиросжигания, некоторые напитки на растительной основе, энергетические коктейли и т. д. Актуальный перечень продукции с кодами по ТН ВЭД и ОКПД2 опубликован на сайте «Честного Знака». Маркировка вводится в несколько этапов: С 1 сентября 2025 года — регистрация в системе «Честный Знак». С 1 октября 2025 года — нанесение кодов идентификации на произведенную продукцию и при импорте. С 1 марта 2026 года — поэкземплярный учет при подаче сведений в ЧЗ о выводе товаров из оборота. С 1 сентября 2026 года — запрет на реализацию товаров без маркировки. Остатки нужно успеть промаркировать по 31 августа 2026 года. С 1 марта 2027 года стартует поэкземплярный учет при вводе товаров в оборот. Участники рынка должны отчитываться в системе маркировки о каждой единице продукции.

16. Технические средства реабилитации

Товары этой категории запрещено продавать без нанесения маркировки. С 1 марта 2025 года участники рынка отчитываются в «Честном Знаке» обо всех типах выбытия продукции. С 1 февраля 2026 года производители и импортеры наносят маркировку на отдельные виды ТСР. Категория новой продукции по ТН ВЭД и ОКПД2 указана в постановлении от 21.11.2025 № 1855: ТН ВЭД: 3926 90 920 0, 3926 90 970 9;

ОКПД2: 22.19.71.190, 22.29.29.190, 32.50.13.110, 32.50.13.190, 32.50.50.141. Импортеры могут ввозить эту продукцию и проходить таможенный контроль без нанесенных DataMatrix. Но нанести коды маркировки должны после ввоза товара: до выпуска в реализацию или до передачи другому юрлицу. Разрешается продавать ТСР без кодов идентификации, произведенные в России или ввезенные по 31 января 2026 года, если такие товары есть в наличии на 1 февраля 2026 года. Либо нужно нанести коды маркировки на эти остатки в срок по 28 февраля 2027 года. Также с 1 февраля 2026 года действует поэкземплярный учет при передаче сведений о выводе из оборота продукции по всем причинам — через ККТ или иным способом. С этой же даты контрагенты осуществляют приемку и отгрузку по ЭДО. С 1 марта 2027 года оборот и продажа ТСР без маркировки запрещены.

17. Косметика, бытовая химия и гигиена

Обязательная маркировка в этой группе товаров началась в 2025 году. До 30 ноября 2026 года участникам рынка нужно промаркировать остатки бритв и лезвий в потребительской упаковке, которые были произведены в России или ввезены по 30 ноября 2025 года. С 1 декабря 2026 года можно продавать только промаркированные бритвы и лезвия. Без маркировки разрешается продавать косметику и бытовую химию до окончания срока годности: если данная продукция произведена в России или ввезена до 1 мая, 1 июля или 1 октября 2025 годы. Перечни этой продукции с кодами по ТН ВЭД и ОКПД2 указаны в постановлении Правительства от 30.11.2024 № 1681. С 1 июля 2026 года начинается обязательная передача сведений о розничных продажах через ККТ всех товаров этой категории — косметики, бытовой химии и средств личной гигиены. С 1 июля 2026 по 30 июня 2028 года участники рынка передают сведения в объемно-сортовом формате о вводе в оборот и выводе из оборота не по причине реализации в розницу. А с 1 июля 2028 года вступит в силу требование о поэкземплярном учете.

18. Легкая промышленность

С 1 января 2026 года запрещается реализовывать продукцию третьей волны расширения. Товары легкой промышленности, учтенные на складе на 1 марта 2025 года, нужно промаркировать до 1 марта 2026 года и ввести в оборот. С 1 августа 2026 года нельзя продавать продукцию четвертой волны расширения (постановление Правительства от 25.12.2025 № 2129). Промаркировать остатки товаров из этого перечня и ввести их в оборот следует до 1 декабря 2026 года.

19. Детские игрушки

Обязательная маркировка игрушек для детей стартовала в 2025 году. В справочниках эти товары обозначены: по ТН ВЭД: 9503 00, 9504 40 000 0, 9504 90 100 0, 9504 90 800 9.

по ОКПД2: 32.40 До 31 августа 2026 года участникам оборота следует нанести DataMatrix на продукцию, произведенную до 1 декабря 2025 года. С 1 сентября 2026 года запрещен оборот детских игрушек без маркировки. С 1 сентября 2026 года необходимо передавать сведения в систему маркировки о выводе товара из оборота: при продажах через ККТ или иным способом. С 1 февраля 2027 года стартует поэкземплярный учет при подаче сведений в «Честный Знак» о вводе в оборот. Отчитываться нужно по каждой товарной единице.

20. Моторные масла

На остатки продукции, учтенной на складе на 1 декабря 2025 года, следует нанести маркировку в срок по 31 марта 2026 года. С 1 апреля 2026 года функционал по маркировке остатков будет закрыт. С 1 апреля 2026 года усиливается контроль на основных участках товарного пути. Участники рынка подают в «Честный Знак» сведения о вводе продукции в оборот, а также выводе из оборота по всем причинам (с использованием ККТ или другим способом). Подавать сведения следует о каждой товарной единице (поэкземплярный учет).

21. Строительные материалы