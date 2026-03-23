Самое главное:
С 1 марта 2026 года стартовала обязательная маркировка новых товаров легкой промышленности. В расширенный список четвертой волны внесена спецодежда и профессиональные принадлежности.
До 1 декабря 2026 года нужно описать остатки и ввести их в оборот.
Для корректной работы участникам оборота следует подавать сведения в «Честный знак», использовать электронный УПД при приемке и отгрузке, применять разрешительный режим на кассах.
Наносить маркировку должен текущий владелец товара: производитель, импортер или продавец.
За нарушения в области маркировки предусмотрены административные санкции по ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП. Уголовная ответственность прописана в ст. 171.1 УК.
Общие требования к участникам оборота
Требования обязательной маркировки относятся ко всем участникам рынка товаров легкой промышленности — производителям, импортерам, оптовым и розничным продавцам. Контроль и легализация оборота происходит через систему «Честный ЗНАК». Основные условия для представителей рынка:
Регистрация в системе «Честный ЗНАК» (ЧЗ) — это государственная информационная система маркировки товаров (ГИС МТ). Ее цель — сделать продажи маркированной продукции прозрачными и отслеживаемыми, а также исключить оборот контрафакта.
Нанесение кодов маркировки. Участники рынка заказывают идентификационный код DataMatrix в системе «Честный ЗНАК». Это наклейка с изображением двумерного кода, который состоит из 14 цифр (GTIN). DM-код наносят на новые товары при вводе их в оборот и на товарные остатки для дальнейшей реализации.
Передача прав на товар через ЭДО. Отгрузка и приемка товара фиксируется в электронном УПД. Участники оборота обмениваются им посредством электронного документооборота (ЭДО).
Реализация на кассе и передача сведений в «Честный ЗНАК». При продаже кассир сканирует товар на кассе, информация об операции поступает в ГИС МТ через оператора фискальных данных (ОФД).
Примечание: в отношении одежды введено два разрешительных режима проверки: онлайн — автоматический отчет о продаже через интернет, офлайн — через Локальный модуль ЧЗ, если ответ от системы не приходит в течение 1,5 секунд (при отсутствии интернета).
Передавать сведения в ЧЗ напрямую участники оборота не могут: для этого они должны подключиться к ОФД. Оператор проверяет данные перед отправкой и обеспечивает корректное взаимодействие с системой маркировки. Кроме того, сторонам нужно применять сервис ЭДО для отражения факта отгрузки и приемки товара (передачи прав собственности на продукцию).
Основные этапы обязательной маркировки товаров легпрома (одежды)
Маркировка продукции легпрома первой волны стартовала в 2021 году. Участники маркировки начали регистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и наносить DataMatrix на некоторые виды одежды и текстиль: верхнюю, нательную, постельное белье. Регламент — постановление Правительства от 31.12.2019 № 1956.
С 1 марта 2026 года одновременно закончилась маркировка остатков одежды третьей волны и начался четвертый этап обязательной маркировки. Определять необходимость нанесения DM-кода на продукцию нужно одновременно по справочникам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2.
Расширенный перечень включает спецодежду и защитные элементы:
Наименование
Код по ТН ВЭД ЕАЭС
Код по ОКПД2
Спасательные жилеты и пояса
6307 20 000 0
13.92.29.130
13.92.29.140
Принадлежности из натуральной и композиционной кожи (пояса, ремни, портупеи, патронташи и другие атрибуты)
4203 30 000 0
4203 40 000 0
14.19.31.130
14.19.31.190
Рукавицы и перчатки (профессиональные, производственные, огнестойкие)
3926 20 000 0
4015 (за исключением 4015 90 000 0)
4203 21 000 0
4203 29
6211 32 100 0
6211 33 100 0
6211 42 100 0
6211 43 100 0
6116
6216 00 000 0
22.19.60.110
22.29.10.120
32.99.11.140
Одежда профессиональная и производственная, не входящая в другие группы
6103
6104
6203
6204
6211 32 100 0
6211 33 100 0
6211 39 000 0
6211 42 100 0
6211 43 100 0
14.12.30.190
Одежда производственная и профессиональная защитная огнестойкая
6203 23 100 0
6203 22 100 0
6204 23 100 0
6211 33 100 0
6211 33 900 0
6211 39 000 0
6211 43 100 0
32.99.11.140
Защитные головные уборы
6506 10
32.99.11.160
32.99.11.170
32.99.11.180
32.99.11.190
Обязательная маркировка одежды четвертой волны будет происходить поэтапно до окончания осени 2026 года:
До 1 марта 2026 на остатки третьей волны расширения нужно было нанести DM-коды и ввести в оборот. Перечень продукции установлен в постановлении Правительства от 29.06.2024 № 833. Немаркированные остатки запрещено продавать с 1 января 2026 года.
С 1 марта 2026 года стартовала четвертая волна маркировки, которая охватывает некоторые виды производственной, профессиональной, защитной одежды и ее принадлежностей (см. таблицу выше). Запрещен оборот продукции, произведенной с этой даты: производителям и импортерам нужно наносить DataMatrix до ввода товаров в обращение на рынке.
С 1 июля 2026 года таможенные органы перестают выпускать продукцию легпрома без нанесенной маркировки, которая была приобретена по 28 февраля 2026 года. До 1 августа 2026 года участникам рынка нужно нанести DM на товары, выпущенные на таможне до 1 июля 2026 года.
С 1 августа 2026 года запрещена реализация немаркированных товаров четвертой волны расширения. До 1 декабря 2026 года участникам рынка нужно провести ревизию остатков на складе, нанести на них DM-коды и подать сведения в «Честный ЗНАК» о вводе в оборот.
Полный переход на обязательную маркировку товаров легпрома новой волны расширения будет происходить в течение 9 месяцев — с 1 марта до 1 декабря 2026 года. За это время участникам нужно ввести новую продукцию в оборот и не пропустить сроки маркировки товарных остатков. Сроки и правила регламентированы постановлением Правительства от 25.12.2025 № 2129.
МойСклад — комплексная программа для работы с маркировкой и учета товаров. Благодаря прямой интеграции с «Честным ЗНАКом» все в режиме одного окна: вы можете заказывать DM-коды прямо в программе и распечатывать их, отгружать и принимать товар по ЭДО, вести учет продаж.
Интеграция с онлайн-кассой, 2D-сканером штрихкодов, принтером этикеток и ТС ПИоТ (модулем для связки между кассой и ЧЗ). В программе можно вести учет не только товаров с маркировкой, но и всего ассортимента.
Список исключений: какие товары можно не маркировать
В категории легкой промышленности исключений немного. Маркировке не подлежит следующая одежда:
изделия на выставках, ярмарках, маркетинговые образцы, которые не используются для продажи;
одежда, ввезенная для личного пользования;
товары, участвующие в сделках с гостайной:
продукция, произведенная для реализации за пределами ЕАЭС, и не перемещается на российском рынке.
Примечание: маркетплейсы не должны наносить коды маркировки на товары, хотя считаются розничными продавцами. Но при приемке товара площадки проверяют наличие DataMatrix в УПД. А если коды отсутствуют, то товар не принимают.
Подготовка к работе с новыми товарными группами
Напомним, на какие технические аспекты следует обратить внимание участникам рынка.
Проверьте товары в справочниках
Наличие продукции в списках ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 указывает, что товар из категории легпрома подлежит обязательной маркировке. Обратите внимание, что без маркировки запрещен оборот спецодежды, произведенной после 1 марта 2026 года, и с 1 августа 2026 года — нельзя продавать товары из расширенного перечня без идентификации.
Промаркируйте остатки
Проверьте и опишите товарные остатки, если они есть в наличии на складе. Сделать это нужно до 1 декабря 2026 года.
Настройте товароучетную систему
Интеграция программы для учета продаж позволит избежать некорректных данных и задваивания документов. Например, используйте систему МойСклад для взаимодействия с «Честным ЗНАКом»: заказа кодов, передачи данных о продажах, обмена документами по ЭДО.
Используйте ККТ с поддержкой ФФД 1.2
Для продажи товаров с маркировкой подходят только онлайн-кассы с ФФД 1.2. Такое кассовое оборудование выпускает чеки и другие документы — уведомление о реализации товара с маркировкой, запрос о коде маркировки.
Подключитесь к системе ЭДО
Сервис нужен сторонам для обмена электронным УПД при приемке и отгрузке товара. В категории легпрома обязательное использование ЭДО введено с 1 января 2022 года.
Производителям и импортерам следует приобрести принтеры этикеток и сканеры штрихкодов для нанесения DM на товары и их учета в системе. Оптовым и розничным продавцам также потребуются 2D-сканеры штрихкодов.
Распространенные ошибки и как их избежать
Маркировка товаров — это сложный процесс с массой нюансов. Ошибки случаются не только у начинающих предпринимателей, но и у «бывалых» участников рынка. Рассмотрим типичные случаи.
1. Компания нанесла DM-код на товар, но не отчиталась в «Честном ЗНАКе». Без подтверждения в ГИС МТ запрещен оборот и реализация продукции.
Совет: пропишите этапы проверки во внутренних регламентах, проверяйте маркировку до передачи товара.
2. Компания обновила данные в ЧЗ, а в электронном УПД — устаревшие сведения. Коды маркировки прописываются во всех строчках электронного УПД: они должны совпадать с фактическими кодами. Если будут расхождения, то покупатель не примет товар, это негативно скажется на репутации продавца.
Совет: настройте интеграцию товароучетной системы с «Честным ЗНАКом», следите за актуальностью кодов в УПД.
3. Реализованный товар не вывели из оборота. Продукция продана, но в «Честном ЗНАКе» она подсвечивается как активная. Такие случаи нередки, если не настроена интеграция онлайн-кассы с ГИС МТ.
Совет: настройте синхронизацию ККТ и системы маркировки, чтобы факт продажи фиксировался автоматически. Проверяйте статус DataMatrix после продажи.
4. DM-код поврежден или затерт. Старые принтеры могут выпускать наклейки плохого качества. Если компания не проверит и нанесет дефектный код на упаковку, то товар не получится принять и ввести в оборот. Сканер его не считает.
Совет: проверяйте технику и расходные материалы перед использованием — принтеры, сканеры, ленты, этикетки. Оборудование и расходники должны быть в надлежащем состоянии.
Часто задаваемые вопросы
Кто обязан маркировать одежду?
На продукцию наносит маркировку текущий владелец товара. Например, производители наносят DM-коды на производстве, до отгрузки товара. Импортеры — при ввозе из ЕАЭС или других стран до помещения под таможенные процедуры. Оптовые и розничные продавцы наносят DataMatrix на немаркированные остатки.
Как правильно маркировать остатки?
Промаркировать товарные остатки можно двумя способами — в «Честном ЗНАКе» или товароучетной системе, например, МойСклад. Процедура идентификации остатков предусматривает несколько этапов — добавить описание в Национальный каталог, пополнить баланс лицевого счета для оплаты DM, заказать коды и ввести их в оборот. Получение DM-кодов через «МойСклад» занимает 5–10 минут. Готовые этикетки можно распечатать на листе А4 или термоленте.
Нужно ли наносить маркировку на изделия ателье?
Маркировку не нужно наносить, если одежда сшита для клиента по индивидуальному заказу в ателье или ремесленником. Например, это пальто, куртки, плащи, трикотажные блузки, ветровки, постельное белье, текстиль для кухни. Кроме того, в отслеживании не нуждается б/у одежда с ТН ВЭД 6309. Комиссионные магазины и секонд хенды могут принимать и продавать товары бывшие в употреблении без DM-кодов.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил маркировки?
Административные санкции прописаны в ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП:
Производство и ввод в оборот товаров без маркировки. На ИП — от 5 до 10 тыс. руб. с конфискацией. На организацию — от 50 до 100 тыс. руб. с конфискацией.
Продажа продукции без нанесенных DataMatrix. На ИП — от 5 до 10 тыс. руб. с конфискацией. На организацию — от 50 до 300 тыс. руб. с конфискацией.
Непредоставление сведений в «Честный ЗНАК». На ИП — от 1 до 10 тыс. руб. На организацию — от 50 до 100 тыс. руб.
В области маркировки действует уголовная ответственность по ст. 171.1 УК. Размеры штрафов достигают 1 млн руб., а в некоторых случаях предусмотрено лишение свободы.
МойСклад — комплексное решение для участников оборота товаров с маркировкой. Выполняйте все основные действия, не переходя в «Честный ЗНАК»: заказывайте коды, обменивайтесь электронными документами с контрагентами по ЭДО, ведите учет продаж. Программа поддерживает более 30 категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке: от одежды до стройматериалов.
