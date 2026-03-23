Основные этапы обязательной маркировки товаров легпрома (одежды)

Маркировка продукции легпрома первой волны стартовала в 2021 году. Участники маркировки начали регистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и наносить DataMatrix на некоторые виды одежды и текстиль: верхнюю, нательную, постельное белье. Регламент — постановление Правительства от 31.12.2019 № 1956.

С 1 марта 2026 года одновременно закончилась маркировка остатков одежды третьей волны и начался четвертый этап обязательной маркировки. Определять необходимость нанесения DM-кода на продукцию нужно одновременно по справочникам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2.

Расширенный перечень включает спецодежду и защитные элементы:

Наименование Код по ТН ВЭД ЕАЭС Код по ОКПД2 Спасательные жилеты и пояса 6307 20 000 0 13.92.29.130 13.92.29.140 Принадлежности из натуральной и композиционной кожи (пояса, ремни, портупеи, патронташи и другие атрибуты) 4203 30 000 0 4203 40 000 0 14.19.31.130 14.19.31.190 Рукавицы и перчатки (профессиональные, производственные, огнестойкие) 3926 20 000 0 4015 (за исключением 4015 90 000 0) 4203 21 000 0 4203 29 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0 6116 6216 00 000 0 22.19.60.110 22.29.10.120 32.99.11.140 Одежда профессиональная и производственная, не входящая в другие группы 6103 6104 6203 6204 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная защитная огнестойкая 6203 23 100 0 6203 22 100 0 6204 23 100 0 6211 33 100 0 6211 33 900 0 6211 39 000 0 6211 43 100 0 32.99.11.140 Защитные головные уборы 6506 10 32.99.11.160 32.99.11.170 32.99.11.180 32.99.11.190

Обязательная маркировка одежды четвертой волны будет происходить поэтапно до окончания осени 2026 года:

До 1 марта 2026 на остатки третьей волны расширения нужно было нанести DM-коды и ввести в оборот. Перечень продукции установлен в постановлении Правительства от 29.06.2024 № 833. Немаркированные остатки запрещено продавать с 1 января 2026 года.

С 1 марта 2026 года стартовала четвертая волна маркировки, которая охватывает некоторые виды производственной, профессиональной, защитной одежды и ее принадлежностей (см. таблицу выше). Запрещен оборот продукции, произведенной с этой даты: производителям и импортерам нужно наносить DataMatrix до ввода товаров в обращение на рынке.

С 1 июля 2026 года таможенные органы перестают выпускать продукцию легпрома без нанесенной маркировки, которая была приобретена по 28 февраля 2026 года. До 1 августа 2026 года участникам рынка нужно нанести DM на товары, выпущенные на таможне до 1 июля 2026 года.

С 1 августа 2026 года запрещена реализация немаркированных товаров четвертой волны расширения. До 1 декабря 2026 года участникам рынка нужно провести ревизию остатков на складе, нанести на них DM-коды и подать сведения в «Честный ЗНАК» о вводе в оборот.

Полный переход на обязательную маркировку товаров легпрома новой волны расширения будет происходить в течение 9 месяцев — с 1 марта до 1 декабря 2026 года. За это время участникам нужно ввести новую продукцию в оборот и не пропустить сроки маркировки товарных остатков. Сроки и правила регламентированы постановлением Правительства от 25.12.2025 № 2129.