«Мои самозанятые»
Трудовые отношения

Оформление сотен внештатных исполнителей на сезонные работы — рассказываем, какие есть особенности и на что обратить внимание

В течение года у многих компаний ни раз возникает потребность привлекать исполнителей на сезонные работы. Связано это со спецификой труда, климатическими ограничениями и особенностями той или иной отрасли. Для каждой из сторон высокий сезон несет свои преимущества и риски. В этой статье разбираем возможности такого сотрудничества и рассказываем, как правильно его оформить. 
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Оформление сотен внештатных исполнителей на сезонные работы — рассказываем, какие есть особенности и на что обратить внимание
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что относится к сезонной работе

Сезонность подразумевает краткосрочную работу — не более полугода, — которая ограничена определенными занятиями в рамках трудовой деятельности.

К таким сферам относятся, например, сельское хозяйство, рыболовство, лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство пищевых продуктов, геологоразведочные работы и многое другое. С полным списком отраслей можно познакомиться в статье 293 ТК. Также к сезонной занятости относятся летние подработки для студентов, замещение отпускников или санаторно-курортные и туристические работы.  

Сезонность этих направлений связана с природно-климатическими ограничениями. Например, сезонной считается посевная деятельность: она приходится на конец марта–начало апреля, когда по всей стране стартуют аграрные работы. 

Самой активной порой для массового найма сезонных исполнителей считается период с мая по сентябрь.

Многие исполнители предпочитают сезонные работы из-за короткого трудового периода и хорошей оплаты — часто компании предлагают высокое вознаграждение. Для бизнеса работа с внештатным персоналом также несет свои плюсы — это отличный способ сэкономить на налоговой ставке, упростить документооборот и снизить кадровые расходы.

Как оформить отношения с сотнями внештатных исполнителей в высокий сезон

Есть два способа оформить отношения на сезонные работы — по трудовому договору или как сотрудничество с внештатными исполнителями. Первый способ довольно трудоемкий, если речь идет о массовом подборе и оформлении персонала. 

В случае привлечения сотен исполнителей лучше рассмотреть другие варианты — например, как самозанятых или по договору ГПХ. 

Второй — более выгодный и удобный, однако важно быть внимательными и соблюдать основные правила оформления внештатных исполнителей. В противном случае ФНС может увидеть подмену отношений, переквалифицировать их в трудовые и обязать выплатить НДФЛ, штрафные санкции и пени. 

Эксперты сервиса «Мои самозанятые» знают, как автоматизировать документооборот и выплаты сотням внештатных исполнителей. В полном соответствии с требованиями ФНС и российского законодательства. Оставьте заявку — и узнайте, как тратить в 3 раза меньше времени на рутинные задачи, работая с внештатным персоналом. 

Что следует учесть:

  • Сроки договора: сезонные работы длятся не более 6 месяцев, поэтому необходимо указывать период, на который привлекается исполнитель  

  • Формулировки: внештатный исполнитель выполняет конкретную задачу и получает за нее вознаграждение. Важно максимально точно прописать услуги и указать сумму, которую получит исполнитель по выполнении работы. Также рекомендуем избегать слов «сотрудник» или «персонал» — вместо этого используйте слова «заказчик» и «исполнитель». 

  • Результат: вместе с формулировкой задач, важно точно описать результат, которого достигнет исполнитель по итогам своей деятельности  

  • Оборудование: важный пункт, если для выполнения работ исполнителю необходима дополнительная техника или инструменты. В этом случае заполните акт приема-передачи на время проведения сезонных работ

  • График работы: не указывайте в договоре график работы и отдыха — внештатный исполнитель сам формирует свое расписание. При этом вы можете указать минимальные требования к срокам выполнения задач.

Используйте сервис «Мои самозанятые» для автоматизации работ с сотнями и даже тысячами исполнителей. С его помощью можно: 

  • Проверить статус и законопослушность ваших внештатных исполнителей — даже если их сотни или тысячи.

  • Использовать готовые шаблоны договоров и актов, которые можно подписать онлайн.

  • Управлять массовыми выплатами через реестр без риска блокировки счета.

  • Проводить оплаты по реквизитам счета, карте или даже по номеру телефона (СБП).

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