Самозанятый — бывший работник. Можно ли с ним сотрудничать

Сотрудничество с самозанятыми выгодно для заказчика: можно не нести расходы на больничные, отпуска, налоги и взносы, оборудование рабочих мест. Но если заказчик нанимает самозанятого, который когда-то был у него в штате, это наверняка заинтересует ФНС. Расскажем — почему.

В чем риски работы с бывшим сотрудником, который стал самозанятым

Доходы самозанятого, которые он получил от своего бывшего работодателя, не считают объектом обложения НПД, если трудовой договор расторгли меньше двух лет назад (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Если после увольнения прошло больше двух лет, заказчик может смело заключать договор с плательщиком НПД.

Если же этот срок не прошел, сотрудничать с бывшим работником как с самозанятым нельзя. Нарушение этого правила ФНС рассматривает как попытку заказчика снизить налоговую нагрузку. При взаимодействии с самозанятым заказчик не выполняет функцию налогового агента по НДФЛ и плательщика страховых взносов: все налоговые обязательства на плательщике НПД.

Заключить гражданско-правовой договор с бывшим сотрудником, который стал самозанятым, можно, но как с обычным физлицом, не плательщиком НПД. Заказчику придется платить НДФЛ и страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ (пп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 420 НК). Если договором предусмотрено, что заказчик берет на себя уплату страховых взносов от несчастного случая, это также будет его расходом (п. 1 ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

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Последствия сотрудничества с самозанятым — бывшим работником

А если заказчик проигнорирует запрет из ст. 6 закона № 422-ФЗ и заключит договор ГПХ с бывшим сотрудником как с самозанятым?

Такое сотрудничество обязательно привлечет внимание контролирующих органов и, в первую очередь, ФНС. В такой ситуации договор ГПХ с самозанятым переквалифицируют в трудовой, и заказчику придется уплатить недоимку по НДФЛ и страховым взносам, пени и штрафы. А еще предоставить исполнителю трудовые гарантии (оплачиваемый отпуск, компенсацию за задержку зарплаты, и т.д.) и уплатить штраф до 100 тыс. рублей для юрлиц (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

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Как избежать рисков переквалификации договора

Чтобы избежать переквалификации договора гражданско-правового-характера в трудовой, надо внимательно составлять договор с исполнителем. Договор не переквалифицируют в трудовой только из-за того, что заказчик заключил договор с самозанятым — бывшим сотрудником (конечно, если тот уволился более двух лет назад). Но условия тщательно проверят. Поэтому лучше исключить формальные признаки трудовых отношений еще на стадии оформления сотрудничества.

Стоит придерживаться следующих правил:

В договоре не должно быть признаков трудовых отношений из письма ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@.

Перед заключением договора убедитесь, что с расторжения трудового договора с бывшим работником прошло два года. В противном случае безопаснее заключить новый трудовой договор или отказаться от сотрудничества.

Урегулируйте порядок оплаты работ или услуг — не выплачивайте вознаграждение равными частями в определенные даты, подписывайте акты выполненных работ или оказанных услуг.

Дополнительно лучше удостовериться, сотрудничает ли самозанятый с другими контрагентами. Если вознаграждение от заказчика — не единственный источник дохода плательщика НПД, это поможет доказать добросовестность вашей компании.

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