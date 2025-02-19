5 причин для утраты статуса самозанятого: последствия для заказчика 

В каких случаях самозанятый теряет свой статус
Плательщик НПД может самостоятельно отказаться от специального статуса. Но если самозанятый нарушил правила применения НПД, ФНС принудительно снимет его с учета. Рассмотрим, по каким причинам можно лишиться статуса НПД:
Самозанятый превысил доход в 2,4 млн руб.
Плательщик НПД ведет запрещенный для этого режима вид деятельности (п. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018). Например, занимается перепродажей товара, продает подакцизную или маркированную продукцию, работает в интересах другого лица.
Исполнитель совмещает НПД с другими налоговыми режимами.
Самозанятый предоставляет услуги бывшему работодателю, если с момента увольнения не прошло двух лет.
Плательщик НПД нанимает работников по трудовому договору.
Если выполняется хотя бы одно условие, самозанятый лишается своего статуса, а заказчику придется уплатить дополнительные налоги и взносы.
Не всегда самозанятый специально хочет обмануть заказчика, не сказав, что статус НПД утрачен. Исполнитель может просто ошибиться или из-за невнимательности не уследить, что он уже не является самозанятым. Поэтому, чтобы избежать проблем и штрафов, заказчику нужно проверять статус самозанятого в начале сотрудничества и перед каждой выплатой вознаграждения.
При потере статуса у самозанятого есть такие варианты действий:
Если статуса ИП у самозанятого не было, он может зарегистрировать предпринимательство и перейти на УСН, ЕСХН, ПСН или АУСН.
Если самозанятый — ИП, он может в течение 20 дней с даты снятия с учета как плательщика НПД направить в ИФНС заявление о переходе на другой спецрежим — УСН, ЕСХН, а с 2025 года еще и АУСН и ПСН. Если не подать заявление, по умолчанию ИП переводится на общую систему налогообложения (ОСНО).
Сотрудничать с заказчиками по договору ГПХ как физлицо. При этом НДФЛ и страховые взносы оплачивает заказчик.
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Последствия для заказчика, если самозанятый теряет статус
Последствия для заказчика будут зависеть от того, в каком статусе теперь находится бывший плательщик НПД.
Если исполнитель — физлицо, то заказчик — его налоговый агент, который должен с каждой выплаты удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. Также вознаграждение физлица облагается страховыми взносами, и платит их заказчик. По такому исполнителю придется сдавать отчетность — в налоговую и СФР.
Если бывший самозанятый — ИП, заказчику уплачивать налоги не нужно.
Рассмотрим оба случая подробнее.
Если исполнитель — физлицо
По закону, если компания платит физлицу, нужно с суммы выплаты удержать НДФЛ и страховые взносы:
13% — НДФЛ. Если доход исполнителя превысил 2,4 млн рублей в год, НДФЛ — 15%, если превысил 5 млн рублей в год — 18% с суммы, превышающей эти значения.
30% — страховые взносы. Если компания числится в реестре МСП — взносы ниже (30% — с величины в пределах 1,5 МРОТ, 15% — с величины свыше 1,5 МРОТ).
Если компания не перечислила налоги, ФНС доначислит их, а также назначит штраф по статье 122 НК: 20% от недоимки, если неуплата произошла неумышленно, 40% — если умышленно.
Какая нужна отчетность
Если самозанятый гражданин лишился статуса плательщика НПД, заказчику нужно подать отчетность:
Форма 6-НДФЛ. Предоставляется не позже 25 числа месяца, который следует за отчетным кварталом.
Расчет по страховым взносам (РСВ). Срок сдачи — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Персонифицированные данные о физлицах. Следует сдавать ежемесячно — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Форма ЕФС-1 в СФР. В ней заполняется подраздел 1.1 — сведения о трудовой деятельности. Все организации и ИП, которые заключают договоры ГПХ с физлицами и уплачивают страховые взносы с их вознаграждения, должны ее предоставить. Срок сдачи — следующий рабочий день после подписания договора ГПХ.
Если договор на услуги был заключен с самозанятым, а затем он утратил право на применение НПД, это является основанием для прекращения отношений. В таком случае нужно заключить новый договор с физлицом без специального статуса и предоставить информацию в СФР (письмо Минтруда от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784).
Если число сотрудников более 10 человек, отчеты подаются в электронной форме.
Вся отчетности сдаются в налоговую, кроме формы ЕФС-1. Ее подавайте в Социальный фонд.
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Если исполнитель — ИП
Предприниматели самостоятельно уплачивают за себя налоги и взносы, поэтому заказчику не придется ничего платить. Если самозанятый теряет свой статус, он автоматически переводится на ОСНО. В течение 20 дней у него есть возможность перейти на спецрежим.
Если ИП успевает перейти, например, на упрощенку, заказчику не потребуется предпринимать дополнительных мер. В случае с ОСНО нужно решить, что делать с НДС, который теперь будет уплачивать исполнитель. На сумму НДС можно увеличить вознаграждение либо включить сумму налога в выплату.
Отчетность по исполнителю-ИП сдавать не нужно. Оплату вознаграждения ему можно перечислять по договору ГПХ.
Как заказчику избежать рисков
Для уменьшения рисков проверяйте статус самозанятого до начала сотрудничества и перед каждой выплатой. После выплаты запрашивайте у самозанятого чек.
Пропишите в договоре, что при потере статуса НПД самозанятый должен сразу сообщить об этом заказчику, а также компенсировать ему дополнительные расходы, если они возникнут.
Самый надежный способ — сотрудничать с плательщиками НПД через специальные площадки. Платформа WinWork позволяет быстро составить договор ГПХ и оформить исполнителя, за несколько секунд собрать все закрывающие документы и проверить статус самозанятого автоматически. Также есть много других полезных функций для работы с внештатниками, например, массовые выплаты, электронная подпись, удобный онбординг новых исполнителей.
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