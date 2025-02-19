5 причин для утраты статуса самозанятого: последствия для заказчика 

Плательщик НПД может самостоятельно отказаться от специального статуса. Но если самозанятый нарушил правила применения НПД, ФНС принудительно снимет его с учета. Рассмотрим, по каким причинам можно лишиться статуса НПД:

Самозанятый превысил доход в 2,4 млн руб. Плательщик НПД ведет запрещенный для этого режима вид деятельности (п. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018). Например, занимается перепродажей товара, продает подакцизную или маркированную продукцию, работает в интересах другого лица. Исполнитель совмещает НПД с другими налоговыми режимами. Самозанятый предоставляет услуги бывшему работодателю, если с момента увольнения не прошло двух лет. Плательщик НПД нанимает работников по трудовому договору.

Если выполняется хотя бы одно условие, самозанятый лишается своего статуса, а заказчику придется уплатить дополнительные налоги и взносы.

Не всегда самозанятый специально хочет обмануть заказчика, не сказав, что статус НПД утрачен. Исполнитель может просто ошибиться или из-за невнимательности не уследить, что он уже не является самозанятым. Поэтому, чтобы избежать проблем и штрафов, заказчику нужно проверять статус самозанятого в начале сотрудничества и перед каждой выплатой вознаграждения.

При потере статуса у самозанятого есть такие варианты действий:

Если статуса ИП у самозанятого не было, он может зарегистрировать предпринимательство и перейти на УСН, ЕСХН, ПСН или АУСН.

Если самозанятый — ИП, он может в течение 20 дней с даты снятия с учета как плательщика НПД направить в ИФНС заявление о переходе на другой спецрежим — УСН, ЕСХН, а с 2025 года еще и АУСН и ПСН. Если не подать заявление, по умолчанию ИП переводится на общую систему налогообложения (ОСНО).

Сотрудничать с заказчиками по договору ГПХ как физлицо. При этом НДФЛ и страховые взносы оплачивает заказчик.