Как распознать недобросовестного внештатного исполнителя: 5 красных флагов

Хороший бизнес основан на этике деловой коммуникации. Наверняка ваша компания заботится о своей репутации и уделяет внимание профессиональному взаимодействию с клиентами и партнерами. В этом же должен быть заинтересован подрядчик при общении с вами.

Долгое молчание на ваши вопросы в переписке, короткие и неохотные ответы, переход на приятельский или, напротив, агрессивный тон — все это говорит о том, что внештатник не дорожит сотрудничеством с вами. Стоит насторожиться, если такие признаки возникают еще на этапе переговоров: в процессе они могут усугубиться.

Обратите внимание на количество и содержание вопросов, которые задает потенциальный контрагент. Ситуация, когда он задает слишком мало вопросов и демонстрирует равнодушие к задаче, так же плоха, как и чрезмерное количество уточнений. Во втором случае есть риск, что контрагент неопытен и пытается выяснить у вас методологию. Опытный специалист интересуется пожеланиями и требованиями к результату, а способы выполнения задачи предложит сам.