Как распознать недобросовестного внештатного исполнителя: 5 красных флагов

Плохие отзывы в интернете
Негативный фидбэк предыдущих клиентов — повод задуматься о возможных проблемах при сотрудничестве.
По статистике плохие отзывы потребители оставляют чаще положительных. Если отрицательных откликов много, значит, выше риск попасть на недобросовестного подрядчика. Правда, о таком методе проверки знают и конкуренты, поэтому заказные отзывы тоже не редкость.
Положительные отклики — тоже не гарантия качества. Даже хорошие отзывы могут быть созданы специально, чтобы сформировать доверие к исполнителю. Чтобы результат проверки контрагента был объективным, обращайте внимание на баланс негативных и позитивных откликов, реакцию исполнителя на них и реальность аккаунтов потребителей.
Непрофессиональное общение
Хороший бизнес основан на этике деловой коммуникации. Наверняка ваша компания заботится о своей репутации и уделяет внимание профессиональному взаимодействию с клиентами и партнерами. В этом же должен быть заинтересован подрядчик при общении с вами.
Долгое молчание на ваши вопросы в переписке, короткие и неохотные ответы, переход на приятельский или, напротив, агрессивный тон — все это говорит о том, что внештатник не дорожит сотрудничеством с вами. Стоит насторожиться, если такие признаки возникают еще на этапе переговоров: в процессе они могут усугубиться.
Обратите внимание на количество и содержание вопросов, которые задает потенциальный контрагент. Ситуация, когда он задает слишком мало вопросов и демонстрирует равнодушие к задаче, так же плоха, как и чрезмерное количество уточнений. Во втором случае есть риск, что контрагент неопытен и пытается выяснить у вас методологию. Опытный специалист интересуется пожеланиями и требованиями к результату, а способы выполнения задачи предложит сам.
Неадекватная цена
Обратите внимание: речь идет не только о завышенной стоимости. Услуги хорошего специалиста не могут стоить дешево, и это нужно учитывать.
Ключевой момент — цена должна быть обоснована опытом и квалификацией подрядчика, примерами аналогичных задач, а также сроками и сложностью их выполнения.
Риски может повлечь ситуация, когда вы не понимаете, как формируется цена. Подрядчик может уклоняться от ответов на конкретные вопросы, пытаться перевести тему и говорить, что цена зависит от множества факторов. Запросите у исполнителя смету, зафиксируйте цены в договорах и заданиях. Заранее обговорите бюджет проекта.
Еще один нежелательный сценарий — подрядчик не учитывает финансовые возможности вашей компании. Например, предлагает использовать исключительно дорогие материалы и отказывается работать с другими. Обычно опытные специалисты могут предложить разные варианты, чтобы вы могли выбрать комфортный для вас. Если этого не происходит, от потенциального сотрудничества лучше отказаться.
Саботаж дедлайнов
Если исполнитель отказывается устанавливать контрольные точки для проверки хода работ или крайний срок их выполнения, держаться за такого специалиста не стоит. Он может утверждать, что он — профессионал, выполнит свою задачу быстро. Другой пример — внештатник утверждает, что нельзя прогнозировать точные сроки выполнения задачи, объясняя это ее творческим характером и т. д.
Любой из этих вариантов — красный флаг для заказчика. При таком подходе вы не можете быть уверены, что подрядчик окажет услуги в срок. Значит, вы принимаете на себя все риски, которые с этим связаны.
Опытные специалисты умеют учитывать дедлайны и знают, как организовать свою деятельность: ваше требование не станет для них проблемой. Если вопрос контроля стоит остро, вероятнее всего, перед вами недобросовестный исполнитель.
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Отсутствие портфолио
Примеры работ — это главный актив подрядчика. Зачастую портфолио говорит о нем больше, чем образование, опыт или фидбэк клиентов. Документы о квалификации можно смонтировать или вовсе скрыть, об опыте солгать, а положительные отзывы накрутить. Поэтому для подтверждения результатов лучше запросить портфолио.
Если портфолио нет, это повод насторожиться и попросить подрядчика продемонстрировать, на что он способен. Бывает такое, что исполнитель присылает вам пару работ и утверждает, что этого достаточно. Не спешите соглашаться на сотрудничество и внимательно изучите работы на предмет плагиата — например, на фотографиях могут остаться чужие водяные знаки, а элементы текста могут быть заимствованы из других источников.
Бывает, что подрядчик не может поделиться портфолио, ссылаясь на NDA. Такая ситуация может быть правдой. На этот случай стоит предусмотреть выполнение тестового задания, которое поможет подтвердить навыки специалиста.
Учитывайте все эти нюансы при поиске исполнителя, чтобы не столкнуться с недобросовестным подрядчиком. Или выбирайте проверенные решения. Например, маркетплейс исполнителей от WinWork, который позволяет оперативно закрывать вакансии и эффективно работать с внештатниками. Автоматизируйте процессы найма, управляйте заданиями и контролируйте выплаты.
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