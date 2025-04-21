Как изменится работа самозанятых на платформах: разбор нового законопроекта Минэкономразвития

Платформы услуг и самозанятые: правовой статус, обязанности и новые правила

Глава 3 законопроекта посвящена посредническим цифровым платформам в сфере услуг. Ключевое положение — установление гражданско-правового характера отношений между платформами и исполнителями. Это означает, что при соблюдении определенных условий такие отношения не будут признаваться трудовыми. Этот момент критически важен как для бизнеса, так и для самих самозанятых, поскольку исключает риск переквалификации взаимодействия в трудовые отношения и, как следствие, возникновения дополнительных обязанностей по уплате налогов и социальных взносов.

В частности, законопроект предусматривает, что между оператором платформы и партнером-исполнителем не должно быть признаков трудовых отношений, а самозанятый не должен состоять в трудовых отношениях с пользователем услуги в течение двух последних лет. Кроме того, в договоре должны быть четко прописаны права и обязанности сторон, а также условия оказания услуг.

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Оператору платформы вменяются дополнительные обязанности:

Проверка достоверности информации, предоставленной партнером, особенно в чувствительных категориях (например, БАДы, лекарства, медицинские изделия, пестициды и др.). Прекращение размещения незаконного предложения после выявления нарушений. Обеспечение досудебного разрешения споров через цифровую систему. Контроль за соблюдением требований, установленных законом или договором.

Эти меры, с одной стороны, повышают защищенность конечных потребителей, а с другой — требуют от платформ пересмотра своей модели взаимодействия с исполнителями. Возникает потребность в более гибких и технологичных решениях, включая автоматизированные системы верификации и управления договорами.

Отдельное внимание уделяется правовой определенности взаимодействия с физлицами — исполнителями услуг (в том числе ИП и самозанятыми). Устанавливаются требования, при соблюдении которых их сотрудничество с платформой считается гражданско-правовым. Предусмотрены положения, стимулирующие добровольное социальное страхование исполнителей. Это создает задел для будущей интеграции социальной защиты самозанятых в общую систему.

В результате платформа становится не просто посредником, а ответственным участником взаимодействия с реальными обязательствами. Это требует от операторов более высокой степени юридической и технической зрелости. Возникает объективная необходимость внедрения инструментов автоматизированной верификации, цифрового документооборота и интеграции с государственными системами.

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Как отмечает в комментарии для «Российской газеты» руководитель оперштаба профсоюза «Новый труд» Иван Неживой, несмотря на общий положительный настрой бизнеса в отношении законопроекта, важно будет следить за его реализацией: «Платформы должны будут выстроить новые процессы и пересмотреть взаимодействие с партнерами. Самозанятые, в свою очередь, получат больше гарантий, но и обязательств станет больше — особенно в части соблюдения требований к отчетности и информационной прозрачности».