Как изменится работа самозанятых на платформах: разбор нового законопроекта Минэкономразвития

Но, хотя сектор активно развивается, до недавнего времени правовое регулирование платформенной экономики оставалось неполным. Законодательство не успевало за быстро растущими форматами цифровых сервисов. Особенно слабо урегулированными оставались отношения между платформами и самозанятыми исполнителями — одной из самых активных и многочисленных категорий участников платформенного рынка. По данным ФНС, в России зарегистрировано более 12 млн самозанятых, и многие из них сотрудничают с агрегаторами как индивидуальные поставщики товаров или услуг. Однако до сих пор их участие в этих процессах фактически не регулировалось на федеральном уровне.
Ситуация начала меняться в конце 2024 года, когда Минэкономразвития анонсировало подготовку обновленного законопроекта о платформенной экономике. В марте 2025 года документ был внесен в Правительство. Его главная цель — сформировать единые правовые основы для деятельности платформ, урегулировать отношения между операторами, партнерами (включая самозанятых и ИП) и пользователями.
Новый законопроект: цели, структура и ключевые понятия
Законопроект о платформенной экономике в Российской Федерации предлагает создать четкую нормативную базу, охватывающую как маркетплейсы, так и агрегаторы услуг. В числе ключевых новелл — введение понятийного аппарата, определяющего роль каждой из сторон.
Так, оператором цифровой платформы признается юрлицо или ИП, предоставляющий функциональность платформы для взаимодействия между пользователями и партнерами. Партнер — это поставщик товаров или исполнитель услуг, который может быть как юрлицом, ИП, так и самозанятым. Пользователь — физлицо, приобретающее товар или услугу через платформу. Также законопроект вводит определения таких терминов, как «посредническая цифровая платформа», «карточка товара», «пункт выдачи заказов», что особенно актуально для торговли.
На уровне инфраструктуры предусмотрено создание реестра цифровых платформ — этот инструмент призван систематизировать рынок и обеспечить государственный контроль за соблюдением новых требований. Вести реестр будет уполномоченный орган, определенный Правительством. Оператор платформы, согласно ст. 5 законопроекта, будет обязан проверять своих партнеров через ЕСИА и государственные реестры. Это необходимо, чтобы исключить возможность размещения недобросовестных исполнителей и продажи несертифицированной продукции или оказания запрещенных услуг.
Торговые платформы и сервисы: общее регулирование
Вторая глава законопроекта охватывает регулирование деятельности маркетплейсов. Здесь акцент сделан на обеспечении безопасности потребителей и защите их прав. Устанавливаются требования к содержанию договоров между платформой и продавцами, правила изменения условий договора, применения скидок, проведения взаиморасчетов и санкций. Прописываются механизмы возврата товаров и средств, в том числе через пункт выдачи заказов или курьерскую доставку. Все эти изменения должны повысить предсказуемость и прозрачность деловых процессов для всех участников.
Но наиболее значимые изменения касаются не столько электронной торговли, сколько рынка услуг — особенно в части участия самозанятых специалистов.
Платформы услуг и самозанятые: правовой статус, обязанности и новые правила
Глава 3 законопроекта посвящена посредническим цифровым платформам в сфере услуг. Ключевое положение — установление гражданско-правового характера отношений между платформами и исполнителями. Это означает, что при соблюдении определенных условий такие отношения не будут признаваться трудовыми. Этот момент критически важен как для бизнеса, так и для самих самозанятых, поскольку исключает риск переквалификации взаимодействия в трудовые отношения и, как следствие, возникновения дополнительных обязанностей по уплате налогов и социальных взносов.
В частности, законопроект предусматривает, что между оператором платформы и партнером-исполнителем не должно быть признаков трудовых отношений, а самозанятый не должен состоять в трудовых отношениях с пользователем услуги в течение двух последних лет. Кроме того, в договоре должны быть четко прописаны права и обязанности сторон, а также условия оказания услуг.
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Оператору платформы вменяются дополнительные обязанности:
Проверка достоверности информации, предоставленной партнером, особенно в чувствительных категориях (например, БАДы, лекарства, медицинские изделия, пестициды и др.).
Прекращение размещения незаконного предложения после выявления нарушений.
Обеспечение досудебного разрешения споров через цифровую систему.
Контроль за соблюдением требований, установленных законом или договором.
Эти меры, с одной стороны, повышают защищенность конечных потребителей, а с другой — требуют от платформ пересмотра своей модели взаимодействия с исполнителями. Возникает потребность в более гибких и технологичных решениях, включая автоматизированные системы верификации и управления договорами.
Отдельное внимание уделяется правовой определенности взаимодействия с физлицами — исполнителями услуг (в том числе ИП и самозанятыми). Устанавливаются требования, при соблюдении которых их сотрудничество с платформой считается гражданско-правовым. Предусмотрены положения, стимулирующие добровольное социальное страхование исполнителей. Это создает задел для будущей интеграции социальной защиты самозанятых в общую систему.
В результате платформа становится не просто посредником, а ответственным участником взаимодействия с реальными обязательствами. Это требует от операторов более высокой степени юридической и технической зрелости. Возникает объективная необходимость внедрения инструментов автоматизированной верификации, цифрового документооборота и интеграции с государственными системами.
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Как отмечает в комментарии для «Российской газеты» руководитель оперштаба профсоюза «Новый труд» Иван Неживой, несмотря на общий положительный настрой бизнеса в отношении законопроекта, важно будет следить за его реализацией: «Платформы должны будут выстроить новые процессы и пересмотреть взаимодействие с партнерами. Самозанятые, в свою очередь, получат больше гарантий, но и обязательств станет больше — особенно в части соблюдения требований к отчетности и информационной прозрачности».
Что это значит для бизнеса
Законопроект прошел масштабную фазу общественного и межведомственного обсуждения. При этом часть разногласий сохраняется, и обсуждение продолжится уже на площадке Правительства. Ожидается, что в первом квартале законопроект будет внесен в Государственную Думу. В случае его принятия новый закон вступит в силу с сентября 2025 года.
Для цифровых платформ — это необходимость адаптироваться к новым требованиям, в том числе в части IT-инфраструктуры, документооборота и юридических моделей работы с исполнителями. Возникает потребность в API-решениях для автоматизации взаимодействия с самозанятыми, ведения договоров, мониторинга и соблюдения законодательства.
Для самозанятых — это легализация и защита своего участия в цифровой экономике. Новый закон дает больше ясности, снижает риски и открывает возможности для более уверенной работы с агрегаторами.
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