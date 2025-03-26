Как расторгнуть договор ГПХ с исполнителем-физлицом в 2025 году

Если до окончания срока еще далеко, также можно не предпринимать никаких действий, и при наступлении указанной даты договор будет считаться расторгнутым.

Если срок действия договора истекает в ближайшее время, никаких дополнительных действий не требуется. По истечении указанной даты договор автоматически перестает действовать.

Подписанный акт и платежный документ подтверждают выполнение всех обязательств. Проверяется срок действия договора, указанный в самом документе. Возможны следующие ситуации:

Заказчик совместно с исполнителем проверяют результаты работы, оценивают их качество и соответствие условиям договора.

Исполнитель сообщает заказчику о завершении работ. Способ уведомления оговаривается сторонами. Часто это просто уведомление в устной или письменной форме.

После завершения всех обязательств и при отсутствии разногласий договор прекращает действие следующим образом:

Документ оформляется в двух экземплярах. Один остается у заказчика, второй — у исполнителя.

какие обязанности были выполнены участниками сделки (например, исполнитель поставил две двери в офисе, заказчик оплатил исполнителю за установку двух дверей 25 000 руб.);

Досрочно расторгнуть договор можно по договоренности. Для этого заказчик и исполнитель договариваются о расторжении, об оплате и составляют письменное соглашение о расторжении, в котором указывают:

Одностороннее расторжение — это отдельная процедура, и порядок ее осуществления должен быть четко прописан в контракте.

Примерный алгоритм действий такой: одна из сторон направляет другой стороне предложение о расторжении, вторая сторона отвечает согласием или отказом. В документе нужно указать причины, по которым нужно прекратить действие договора. При согласии составляется дополнительное соглашение о расторжении.

При одностороннем отказе от исполнения договора учитывайте его тип.

Пример. В договоре подряда есть особые правила, которые позволяют подрядчику отказаться от договора в определенных случаях.

Так, если заказчик не предоставляет материалы, оборудование или документацию, необходимые для выполнения работы, подрядчик может не начинать работу или приостановить уже начатую (п. 1 ст. 719 ГК).

Также подрядчик вправе отказаться от договора, если заказчик, несмотря на предупреждение, не устраняет проблемы, которые мешают выполнению работы, например, не заменяет некачественные материалы (п. 3 ст. 716 ГК). В таких случаях подрядчик может потребовать возмещение убытков.