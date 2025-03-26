Как расторгнуть договор ГПХ с исполнителем-физлицом в 2025 году

Причины расторжения договора ГПХ
Есть несколько оснований для того, чтобы расторгнуть договор ГПХ.
Соглашение перестает действовать автоматически, так как обязательства по нему выполнены в указанный срок и у сторон нет претензий. Тогда по окончании периода действия договора никаких дополнительных действий не требуется.
Обязательства исполнены досрочно, претензий у сторон нет — договор также прекращает действовать автоматически, но раньше оговоренных сроков.
По обоюдному согласию расторгнуть договор можно в любые сроки.
В договор вносятся значительные изменения. Если в подписанное соглашение вносится слишком много правок, фактически создается новый договор. Тогда целесообразно расторгнуть старый и заключить новый.
Причиной расторжения могут быть взаимные или односторонние претензии, которые должны быть аргументированными.
Чтобы проще было расторгнуть соглашение, процесс прекращения его действия лучше заранее обговорить и прописать в договоре. Укажите порядок расторжения и возможные причины.
Способы расторжения договора ГПХ
Есть несколько способов расторжения договора ГПХ:
автоматическое прекращение, когда обязательства по нему исполнены;
по договоренности;
в одностороннем порядке;
через суд.
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Как прекратить действие договора ГПХ
Автоматическое расторжение
После завершения всех обязательств и при отсутствии разногласий договор прекращает действие следующим образом:
Исполнитель сообщает заказчику о завершении работ. Способ уведомления оговаривается сторонами. Часто это просто уведомление в устной или письменной форме.
Заказчик совместно с исполнителем проверяют результаты работы, оценивают их качество и соответствие условиям договора.
Оформляется акт приемки-передачи, который подписывают обе стороны.
Заказчик перечисляет вознаграждение исполнителю.
Подписанный акт и платежный документ подтверждают выполнение всех обязательств. Проверяется срок действия договора, указанный в самом документе. Возможны следующие ситуации:
Если срок действия договора истекает в ближайшее время, никаких дополнительных действий не требуется. По истечении указанной даты договор автоматически перестает действовать.
Если до окончания срока еще далеко, также можно не предпринимать никаких действий, и при наступлении указанной даты договор будет считаться расторгнутым.
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Расторжение по договоренности
Досрочно расторгнуть договор можно по договоренности. Для этого заказчик и исполнитель договариваются о расторжении, об оплате и составляют письменное соглашение о расторжении, в котором указывают:
название документа;
номер и дату заключения и расторжения;
какие обязанности были выполнены участниками сделки (например, исполнитель поставил две двери в офисе, заказчик оплатил исполнителю за установку двух дверей 25 000 руб.);
отсутствие претензий;
подписи двух сторон.
Документ оформляется в двух экземплярах. Один остается у заказчика, второй — у исполнителя.
Расторжение в одностороннем порядке
Одностороннее расторжение — это отдельная процедура, и порядок ее осуществления должен быть четко прописан в контракте.
Примерный алгоритм действий такой: одна из сторон направляет другой стороне предложение о расторжении, вторая сторона отвечает согласием или отказом. В документе нужно указать причины, по которым нужно прекратить действие договора. При согласии составляется дополнительное соглашение о расторжении.
При одностороннем отказе от исполнения договора учитывайте его тип.
Пример. В договоре подряда есть особые правила, которые позволяют подрядчику отказаться от договора в определенных случаях.
Так, если заказчик не предоставляет материалы, оборудование или документацию, необходимые для выполнения работы, подрядчик может не начинать работу или приостановить уже начатую (п. 1 ст. 719 ГК).
Также подрядчик вправе отказаться от договора, если заказчик, несмотря на предупреждение, не устраняет проблемы, которые мешают выполнению работы, например, не заменяет некачественные материалы (п. 3 ст. 716 ГК). В таких случаях подрядчик может потребовать возмещение убытков.
Расторжение договора в судебном порядке
В судебном порядке расторгают договор при возникновении претензий, если не получилось договориться самостоятельно.
Когда идти в суд:
Одна сторона против прекращения сотрудничества.
Одна сторона отправила уведомление о расторжении договора, а вторая не ответила в срок, который был установлен. Если срок не был оговорен заранее, то он составляет 30 дней.
Нарушены условия соглашения. Например, если заказчик систематически задерживает оплату выполненных работ или уклоняется от принятия результатов в установленные сроки, это предоставляет исполнителю право на защиту своих интересов в судебном порядке. Или если исполнитель некачественно выполнил работы и отказывается исправить результат.
Изменились обстоятельства. Статья 451 ГК разъясняет: обстоятельства сделки изменились настолько, что, если бы стороны знали это заранее, то не стали бы заключать договор или он был бы заключен на других условиях.
Чтобы было проще доказать нарушение обязательств в суде, в договоре ГПХ нужно заранее прописать, что считается нарушением и каковы условия сделки.
Перед тем как отправить иск в суд, требуется направить нарушителю обязательств уведомление о намерении досудебного урегулирования спора и предложение о расторжении соглашения (досудебную претензию). Отправьте его заказным письмом с уведомлением о вручении или передайте лично, получив подтверждающую подпись на копии.
Далее в течение 30 дней нарушающая сторона должна предоставить ответ. Если пришел отказ или ответа нет, можно обращаться в суд.
В суд предоставляют следующие документы:
Исковое заявление.
Подтверждающие документы: договор, копию уведомления, а также ответ другой стороны (если таковой имеется).
Завершающим этапом действия договора будет полный расчет между заказчиком и исполнителем, независимо от обстоятельств прекращения. С момента окончания срока действия соглашения, обязательства сторон считаются выполненными, а все разногласия — решенными. Дальнейшие претензии и споры не подлежат рассмотрению.
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