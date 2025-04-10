Какие отчеты заказчик сдает по внештатному исполнителю в 2025 году

Удерживать НДФЛ из суммы вознаграждения исполнителя и уплачивать его в бюджет.

Договор ГПХ можно заключить с физлицами, самозанятыми, ИП. Обязательства по уплате налогов и страховых взносов возникают только в отношении исполнителей, не имеющих статуса ИП или самозанятого.

Договор ГПХ между заказчиком и исполнителем не устанавливает трудовых отношений. Заказчик не несет ответственности за оплату отпусков или предоставление социальных гарантий. В свою очередь, исполнитель не обязан следовать внутренним правилам компании, посещать офис или соблюдать распорядок рабочего дня.

Отчетность в ФНС

В налоговую инспекцию по исполнителям, с которыми подписан договор ГПХ, направляйте следующие отчеты.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ)

Отчет по страховым взносам на обязательное страхование (за исключением травматизма) подают по физлицам без специального статуса, с которыми заключены договоры ГПХ. Форма отчета определена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (в ред. от 13.09.2024). В структуру формы внесли корректировки — в подраздел 3.2.1 раздела 3 расчета добавлена строка под номером 141, предназначенная для отражения сумм, выплаченных в рамках договоров ГПХ. Выплаты нужно указывать раздельно по каждому месяцу отчетного периода и с указанием соответствующего кода категории застрахованного лица. Отчетность предоставляется заказчиками ежеквартально. Крайний срок подачи — 25 число месяца, следующего за окончанием отчетного квартала.

Расчет 6-НДФЛ

Компания должна исчислять и удерживать НДФЛ с вознаграждений, выплаченных по договорам ГПХ. В форме 6-НДФЛ указывают все доходы, начисленные исполнителям с начала года, а также удержанный налог. В годовой отчет входят справки о доходах каждого физлица, с которым организация имела деловые отношения. В 2025 году расчет 6-НДФЛ отправляется по действующей форме, без изменений. Данная форма утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@. Установлены следующие сроки сдачи: За первый квартал, полугодие и девять месяцев — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

За год — до 25 февраля года, следующего за отчетным. Если количество сотрудников и исполнителей превышает десять человек, расчеты по страховым взносам (РСВ) и 6-НДФЛ предоставляют в электронном формате.