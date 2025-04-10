Какие отчеты заказчик сдает по внештатному исполнителю в 2025 году

Налоги и отчетность: что должен знать заказчик
Договор ГПХ между заказчиком и исполнителем не устанавливает трудовых отношений. Заказчик не несет ответственности за оплату отпусков или предоставление социальных гарантий. В свою очередь, исполнитель не обязан следовать внутренним правилам компании, посещать офис или соблюдать распорядок рабочего дня.
Договор ГПХ можно заключить с физлицами, самозанятыми, ИП. Обязательства по уплате налогов и страховых взносов возникают только в отношении исполнителей, не имеющих статуса ИП или самозанятого.
Заказчику нужно:
Удерживать НДФЛ из суммы вознаграждения исполнителя и уплачивать его в бюджет.
Рассчитать и перечислить страховые взносы.
Своевременно предоставлять соответствующие отчетные документы в установленном порядке.
Отчетность в ФНС
В налоговую инспекцию по исполнителям, с которыми подписан договор ГПХ, направляйте следующие отчеты.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ)
Отчет по страховым взносам на обязательное страхование (за исключением травматизма) подают по физлицам без специального статуса, с которыми заключены договоры ГПХ. Форма отчета определена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (в ред. от 13.09.2024).
В структуру формы внесли корректировки — в подраздел 3.2.1 раздела 3 расчета добавлена строка под номером 141, предназначенная для отражения сумм, выплаченных в рамках договоров ГПХ. Выплаты нужно указывать раздельно по каждому месяцу отчетного периода и с указанием соответствующего кода категории застрахованного лица.
Отчетность предоставляется заказчиками ежеквартально. Крайний срок подачи — 25 число месяца, следующего за окончанием отчетного квартала.
Расчет 6-НДФЛ
Компания должна исчислять и удерживать НДФЛ с вознаграждений, выплаченных по договорам ГПХ. В форме 6-НДФЛ указывают все доходы, начисленные исполнителям с начала года, а также удержанный налог. В годовой отчет входят справки о доходах каждого физлица, с которым организация имела деловые отношения.
В 2025 году расчет 6-НДФЛ отправляется по действующей форме, без изменений. Данная форма утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.
Установлены следующие сроки сдачи:
За первый квартал, полугодие и девять месяцев — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
За год — до 25 февраля года, следующего за отчетным.
Если количество сотрудников и исполнителей превышает десять человек, расчеты по страховым взносам (РСВ) и 6-НДФЛ предоставляют в электронном формате.
Персонифицированные сведения о физлицах
В персонифицированном отчете о физлицах указывают их личные сведения (ФИО, ИНН, СНИЛС) и общий размер выплат, начисленных им за предыдущий месяц. Форма утверждена распоряжением ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (приложение № 2).
Срок сдачи — до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Обратите внимание, не требуется отправлять данные за завершающие месяцы отчетных периодов, по которым вовремя предоставлен РСВ — это касается марта, июня, сентября и декабря. Информация в персонифицированных сведениях и разделе 3 формы РСВ совпадает (ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593).
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Отчетность в СФР
Заказчик предоставляет в Социальный Фонд:
Подраздел 1.1 ЕФС-1
В этом подразделе отражают сведения о датах начала и завершения действия трудового или договора ГПХ, а также о других кадровых изменениях. Форма утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
Подраздел 1 содержит личные данные о физлице (СНИЛС, ИНН, Ф.И.О., дата рождения и гражданство), а в подразделе 1.1 приводятся сведения, касающиеся договора ГПХ, в частности:
даты начала и окончания действия договора;
наименование события — заключение или расторжение договора ГПХ;
код, характеризующий выполняемую функцию согласно Общероссийским классификатором занятий, а также буквенное обозначение, соответствующее типу договора;
наименование и реквизиты договора.
Срок предоставления: отчет нужно направить в течение одного рабочего дня, следующего за днем заключения или прекращения действия договора ГПХ.
Подраздел 1.2 ЕФС-1
В документе отражается информация о застрахованных физлицах, кто работал по ГПХ в течение отчетного периода в особых условиях, например, был в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет.
Форма отчета утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
Срок сдачи — по окончанию календарного года, не позднее 25 января следующего года.
Раздел 2 ЕФС-1
В отчете отражают взносы на травматизм, если по условию договора ГПХ их нужно уплачивать. Отчитываться нужно независимо от статуса исполнителя по договору ГПХ, даже если он самозанятый или ИП.
Важно! Взносы на травматизм по договору ГПХ уплачиваются только в том случае, если это прописано в договоре.
Срок сдачи: 25 число месяца, следующего за отчетным периодом.
Последствия для заказчика, если указать некорректные данные или не предоставить отчетность
Неотражение данных по физлицам на договорах ГПХ в РСВ влечет занижение базы, облагаемой взносами. За это предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Если налоговики выявят умышленное занижение базы штраф увеличивается до 40% (ст. 122 НК).
За невключение исполнителей по ГПХ в отчет по форме ЕФС-1 или искажение сведений заказчику грозит предупреждение или штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.33.2 КоАП, ст. 17 закона № 27-ФЗ).
Указание недостоверных данных в расчете 6-НДФЛ влечет за собой штраф — 500 руб. (ст. 126.1 НК).
Несвоевременная сдача отчетов или ее полное отсутствие в ИФНС или СФР также влечет штрафные санкции:
За несвоевременную подачу РСВ предусмотрен штраф от 5% до 30% от неуплаченной суммы взносов за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 руб. Должностное лицо также может быть оштрафовано на сумму от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 КоАП).
Если не вовремя подали 6-НДФЛ, грозит штраф — 1 000 руб. за каждый месяц просрочки (ст. 126 НК).
Нарушение сроков подачи данных о травматизме на производстве влечет за собой штрафы в размере от 5% до 30% от размера страховых платежей, подлежащих перечислению за три последних месяца отчетного периода. Минимальная сумма штрафа не должна быть менее 1 000 руб. за каждый месяц просрочки (ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
В случае обнаружения неточностей в других разделах формы ЕФС-1 — штраф 500 руб. за каждое застрахованное лицо. Помимо этого, должностные лица, допустившие нарушения, могут быть оштрафованы на сумму 300–500 руб. (ст. 15.33.2 КоАП).
Привлечение внештатного персонала — это выгодный и удобный подход, но он требует компетентности и соблюдения законодательства. Чтобы избежать проблем с налоговыми органами, используйте надежные решения. Платформа WinWork позволяет организовать взаимодействие с исполнителями без рисков. Вы сможете работать с цифровыми подписями и организовывать электронный документооборот, в том числе выпускать УНЭП. Записывайтесь на демонстрацию: наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.
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