ИП нанимает ИП: законно ли это

ИП-работник, ИП-работодатель: какие особенности
ИП вправе работать по трудовому договору, то есть стать наемным работником:
В законе нет запретов, нет особенностей приема на работу именно ИП. Процедура оформления его в штат такая же, как для рядового работника.
ИП-работодатель может и не узнать, что у работника есть статус ИП. Выписка из ЕГРИП не относится к документам, которые предъявляются при приеме на работу. Основание — ст. 65 ТК.
Что до ИП-работодателя, то и он может им быть, поскольку ни в трудовом, ни в гражданском законодательстве запретов нет.
Если ИП работает на спецрежиме, нужно учитывать ограничения, которые устанавливает НК. ИП не вправе применять НПД, если он привлекает наемных работников. Основание — п. 4 ч. 2 ст. 4, ч. 19 ст. 5 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
ИП не может принять на работу сам себя, заключить с собой трудовой договор, например, в качестве главбуха. Никаких возражений это не должно вызывать: по смыслу ст. 20 ТК, сторонами трудовых отношений должны быть разные лица. И Минтруд категорически против. Ведомство поясняет, что ИП-работодатель не вправе одновременно являться и другой стороной трудового договора, то есть работником. Основание — письмо от 20.06.2022 № 14-6/ООГ-4069.
Эту же точку зрения неоднократно транслировали суды (определение Мосгорсуда от 24.06.2021 № 33-24869/2021, решение АС Приморского края от 30.11.2020, дело № А51-8802/2020).
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Нужно ли платить налоги и взносы за ИП-штатного работника
Да. Статус работника как ИП в данном случае не отменяет обязанностей ИП-работодателя выступать налоговым агентом. То есть работодатель — ИП или компания — при привлечении работников по трудовым договорам обязан выполнять обязанности налогового агента по НДФЛ и страхователя по обязательному социальному страхованию. Основания — ст. 20, 22 ТК, ст. 226, 419, 431 НК, ст. 6, 14 закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, ст. 2.1, 4.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.
Также следует помнить о недопустимости маскировать трудовые отношения договорами ГПХ. Это значит, что нельзя настаивать на регистрации работника в качестве ИП. Такие ГПХ-отношения могут быть переквалифицированы в трудовые. Основания — ст. 15, 19.1 ТК, п. 8 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2.
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✅ Но если ИП-работодатель будет уплачивать зарплатные налоги и взносы с выплат работнику-ИП, то это вряд ли вызовет претензии контролеров.
Могут ли ИП сотрудничать по ГПХ-договорам
Конечно. Граждане, к которым относятся и ИП, свободны в заключении договоров (ст. 421 ГК), что означает и свободу выбора контрагента по договору.
Ограничения возможны со стороны налогового законодательства. Например, ИП на ПСН не вправе привлекать субподрядчиков. Прямого запрета в гл. 26.5 НК нет, но она не допускает возможности привлечения по договорам субподряда юрлиц или ИП при применении ПСН (определение ВС от 31.01.2022 № 306-ЭС21-27445). Доходы, полученные от бизнеса при использовании субподряда, облагаются по основной системе — ОСНО или УСН (постановление 10-го ААС от 23.08.2023 № 09АП-44393/2023). Оказание услуг на ПСН с привлечением субподрядчиков может повлечь уголовную ответственность (кассационное постановление третьего КСОЮ от 20.08.2024 № 77-1791/2024).
На выплаты по договорам ГПХ с ИП ни страховые взносы, ни НДФЛ начислять не нужно. ИП самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ по суммам доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности (п. 1, 2 ст. 226, подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 227, подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 2 ст. 420 НК).
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