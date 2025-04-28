ИП нанимает ИП: законно ли это

ИП — это физлицо, пусть и с особым статусом, поэтому нет никаких оснований отказывать ему в праве на труд. Это право закрепляет ст. 37 Конституции. И ИП-бизнесмена нельзя лишить права на предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением наемной рабочей силы.

ИП-работник, ИП-работодатель: какие особенности

ИП вправе работать по трудовому договору, то есть стать наемным работником:

В законе нет запретов, нет особенностей приема на работу именно ИП. Процедура оформления его в штат такая же, как для рядового работника.

ИП-работодатель может и не узнать, что у работника есть статус ИП. Выписка из ЕГРИП не относится к документам, которые предъявляются при приеме на работу. Основание — ст. 65 ТК.

Что до ИП-работодателя, то и он может им быть, поскольку ни в трудовом, ни в гражданском законодательстве запретов нет.

ИП не может принять на работу сам себя, заключить с собой трудовой договор, например, в качестве главбуха. Никаких возражений это не должно вызывать: по смыслу ст. 20 ТК, сторонами трудовых отношений должны быть разные лица. И Минтруд категорически против. Ведомство поясняет, что ИП-работодатель не вправе одновременно являться и другой стороной трудового договора, то есть работником. Основание — письмо от 20.06.2022 № 14-6/ООГ-4069.

Эту же точку зрения неоднократно транслировали суды (определение Мосгорсуда от 24.06.2021 № 33-24869/2021, решение АС Приморского края от 30.11.2020, дело № А51-8802/2020).

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Нужно ли платить налоги и взносы за ИП-штатного работника

Да. Статус работника как ИП в данном случае не отменяет обязанностей ИП-работодателя выступать налоговым агентом. То есть работодатель — ИП или компания — при привлечении работников по трудовым договорам обязан выполнять обязанности налогового агента по НДФЛ и страхователя по обязательному социальному страхованию. Основания — ст. 20, 22 ТК, ст. 226, 419, 431 НК, ст. 6, 14 закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, ст. 2.1, 4.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Также следует помнить о недопустимости маскировать трудовые отношения договорами ГПХ. Это значит, что нельзя настаивать на регистрации работника в качестве ИП. Такие ГПХ-отношения могут быть переквалифицированы в трудовые. Основания — ст. 15, 19.1 ТК, п. 8 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2.

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✅ Но если ИП-работодатель будет уплачивать зарплатные налоги и взносы с выплат работнику-ИП, то это вряд ли вызовет претензии контролеров.

Могут ли ИП сотрудничать по ГПХ-договорам

Конечно. Граждане, к которым относятся и ИП, свободны в заключении договоров (ст. 421 ГК), что означает и свободу выбора контрагента по договору.

Ограничения возможны со стороны налогового законодательства. Например, ИП на ПСН не вправе привлекать субподрядчиков. Прямого запрета в гл. 26.5 НК нет, но она не допускает возможности привлечения по договорам субподряда юрлиц или ИП при применении ПСН (определение ВС от 31.01.2022 № 306-ЭС21-27445). Доходы, полученные от бизнеса при использовании субподряда, облагаются по основной системе — ОСНО или УСН (постановление 10-го ААС от 23.08.2023 № 09АП-44393/2023). Оказание услуг на ПСН с привлечением субподрядчиков может повлечь уголовную ответственность (кассационное постановление третьего КСОЮ от 20.08.2024 № 77-1791/2024).

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