Рекордный рост ГПХ: почему компании все чаще нанимают внештатных сотрудников и что это значит для бизнеса

Что такое ГПХ и почему он так популярен

Договор гражданско-правового характера — это соглашение между работодателем и исполнителем, по которому исполнитель обязуется выполнить определенную работу или оказать услугу, а заказчик — оплатить результат. Это соглашение не является трудовым договором, а значит, в нем не фиксируется рабочее время, не предоставляются отпуска, не оплачиваются больничные и другие социальные гарантии, как в трудовом договоре.

В последние годы наблюдается бурный рост числа таких работников, особенно в таких сферах, как торговля, финансы, здравоохранение и образование. В 2025 году количество работников, работающих по ГПХ, достигло рекорда — почти 5% от общего числа работников. Эта динамика отражает общий тренд, который наблюдается с 2019 года, когда использование ГПХ стало активно расти.