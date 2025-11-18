Рекордный рост ГПХ: почему компании все чаще нанимают внештатных сотрудников и что это значит для бизнеса

Такая динамика — результат стремления бизнеса сократить расходы в условиях растущих налоговых ставок и сложной экономической ситуации. Но что стоит за этим ростом, и какие риски и выгоды несет использование ГПХ для бизнеса?
Что такое ГПХ и почему он так популярен
Договор гражданско-правового характера — это соглашение между работодателем и исполнителем, по которому исполнитель обязуется выполнить определенную работу или оказать услугу, а заказчик — оплатить результат. Это соглашение не является трудовым договором, а значит, в нем не фиксируется рабочее время, не предоставляются отпуска, не оплачиваются больничные и другие социальные гарантии, как в трудовом договоре.
В последние годы наблюдается бурный рост числа таких работников, особенно в таких сферах, как торговля, финансы, здравоохранение и образование. В 2025 году количество работников, работающих по ГПХ, достигло рекорда — почти 5% от общего числа работников. Эта динамика отражает общий тренд, который наблюдается с 2019 года, когда использование ГПХ стало активно расти.
Причины роста числа работников по ГПХ
1. Экономия на издержках
Основная причина роста числа ГПХ — это экономия для бизнеса. Работая с исполнителями по договору, компании не обязаны оплачивать социальные взносы, больничные, отпуска, и другие обязательные выплаты, которые сопровождают трудовые отношения. Это позволяет значительно снизить расходы, что особенно важно в условиях высокой налоговой нагрузки и роста ставок. Некоторые эксперты оценивают, что найм по ГПХ может обойтись бизнесу на 30–50% дешевле, чем наем штатного сотрудника.
2. Гибкость и удобство
ГПХ дает бизнесу гибкость в управлении персоналом. Работник по ГПХ не привязан к фиксированному рабочему месту или времени. Он может выполнять задачи в удобное для него время, а заказчик платит только за результат. Это позволяет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям, особенно в условиях кадрового дефицита.
3. Снижение административных затрат
Заключение договора ГПХ — процесс гораздо менее сложный, чем оформление трудового договора. Это помогает сократить время на согласование и регистрацию, а также уменьшить объем документооборота. Работодатели избегают многих процедур, которые являются обязательными для трудовых договоров.
4. Рост числа самозанятых и фрилансеров
В последние годы наблюдается стремительный рост числа самозанятых. По данным ФНС, к сентябрю 2025 года в России зарегистрировано уже 14,6 млн самозанятых. Это создает благоприятные условия для работодателей, которые могут использовать этот режим для заключения договоров с внештатными сотрудниками.
5. Платформенная экономика и удаленная работа
В условиях пандемии и цифровизации многие компании начали использовать ГПХ для привлечения удаленных работников, особенно в таких сферах, как такси, доставка и онлайн-сервисы. ГПХ остается фактически единственным легальным инструментом для удаленного найма иностранцев без риска претензий со стороны трудовой инспекции.
Чем грозит использование ГПХ для бизнеса
Хотя использование договора ГПХ позволяет сократить издержки, оно также сопряжено с рисками. Проблемы могут возникнуть, если компании начинают использовать договоры для маскировки трудовых отношений с фактически штатными работниками. Если налоговая служба обнаружит, что отношения по ГПХ фактически являются трудовыми, она может переквалифицировать договор и доначислить налоги и взносы за весь период действия контракта.
1. Штрафы и налоговые доначисления
При нарушении законодательства компании могут столкнуться с серьезными последствиями: доначисление НДФЛ, страховых взносов и штрафов — в размере 40% от неуплаченной суммы. Для должностных лиц это может повлечь штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
2. Риски для репутации
Если компания попадет в черный список Роструда за нарушение трудового законодательства, это может сильно подорвать ее репутацию. В условиях жесткой конкуренции это становится серьезной угрозой.
Как избежать рисков при использовании ГПХ
Чтобы избежать юридических и налоговых рисков, компаниям следует строго следовать требованиям законодательства при оформлении ГПХ. Важно, чтобы заключение договоров с самозанятыми и фрилансерами было оправдано реальными потребностями бизнеса, а не использовалось для обхода трудовых обязательств.
