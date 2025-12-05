Доход пенсионеров от подработки вырос на 17% за год: как этот тренд влияет на рынок труда

Какие профессии стали более прибыльными для пенсионеров

Наиболее заметный рост был зафиксирован в таких профессиях, как электрик, продавец-кассир и повар. Например, пенсионеры, работающие электриками, увеличили свой доход на 35%, до 69 490 рублей в месяц. Эти специалисты занимаются ремонтом сетей и обслуживанием оборудования, что требует высокого уровня квалификации. Продавцы-кассиры также показали внушительный рост: их среднее вознаграждение увеличилось на 70% и составило 65 068 рублей. У поваров доход вырос на 22% и достиг 53 333 рублей, а у посудомойщиков — на 68%, до 53 202 рублей.

Особый интерес к гибкой занятости проявляют пенсионеры, работающие в профессиях с высокой востребованностью. Например, няни увеличили свои доходы на 51%, заработав в среднем 48 813 рублей в месяц. Также популярными стали вакансии для токарей (+72%), администраторов (+50%) и нянь (+22%).