Доход пенсионеров от подработки вырос на 17% за год: как этот тренд влияет на рынок труда

Летний сезон 2025 года принес ощутимый рост доходов для пенсионеров, которые выбирают временную занятость. Согласно данным сервиса «Авито Подработка», за период с июня по август 2025 года средний доход пенсионеров от подработки вырос на 17%, составив почти 55 тыс. рублей в месяц. Это существенное увеличение — результат повышения интереса к гибкой занятости и расширения спектра вакансий, доступных для людей старшего возраста. Осенью тенденция сохраняется.
Тренд на гибкую занятость и его влияние на бизнес
Пенсионеры, ищущие временную работу, вносят вклад в бизнес, предоставляя работодателям доступ к опытным сотрудникам, готовым работать на гибких условиях. Это особенно актуально в условиях кадрового дефицита и сезонных всплесков спроса. Напомним, безработица в стране остается на рекордно низком уровне и рабочих рук катастрофически не хватает.
Компании, которые ищут гибкие решения для найма, видят в пенсионерах не только опытных сотрудников, но и надежных партнеров для решения краткосрочных задач. Пенсионеры находят стабильную работу в таких сферах, как клининг, домашний уход, розничная торговля и пищевое производство. Это говорит о том, что они по-прежнему востребованы на рынке труда.
Какие профессии стали более прибыльными для пенсионеров
Наиболее заметный рост был зафиксирован в таких профессиях, как электрик, продавец-кассир и повар. Например, пенсионеры, работающие электриками, увеличили свой доход на 35%, до 69 490 рублей в месяц. Эти специалисты занимаются ремонтом сетей и обслуживанием оборудования, что требует высокого уровня квалификации. Продавцы-кассиры также показали внушительный рост: их среднее вознаграждение увеличилось на 70% и составило 65 068 рублей. У поваров доход вырос на 22% и достиг 53 333 рублей, а у посудомойщиков — на 68%, до 53 202 рублей.
Особый интерес к гибкой занятости проявляют пенсионеры, работающие в профессиях с высокой востребованностью. Например, няни увеличили свои доходы на 51%, заработав в среднем 48 813 рублей в месяц. Также популярными стали вакансии для токарей (+72%), администраторов (+50%) и нянь (+22%).
