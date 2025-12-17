Больничные для самозанятых: теперь официально. Как это работает по новому закону

Суть нового закона и эксперимент Минтруда

Минтруд справедливо решил, что самозанятые — весомая часть рынка труда, но при этом остаются без социальных гарантий. Закон, который заработает с 2026 года, призван решить эту проблему. Теперь самозанятые смогут получать пособия по временной нетрудоспособности при соблюдении определенных условий. Точнее, сами больничные можно будет оформлять не ранее 1 июля. Почему так — давайте разберемся подробнее.

Прежде всего, стоит отметить, что участие в эксперименте добровольное. Чтобы получить право на больничные, нужно подать заявление на участие в системе социального страхования. Важно, что только те самозанятые, чей доход от НПД является единственным источником дохода, могут участвовать в программе. То есть если вы работаете по трудовому договору и вы подрабатываете где-то как самозанятый, вы не сможете принять участие в этом эксперименте.