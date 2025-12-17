Больничные для самозанятых: теперь официально. Как это работает по новому закону

Теперь это стало реальностью — с 1 января 2026 года начинается трехлетний эксперимент, который позволит самозанятым получать оплачиваемые больничные. Но осталось немало вопросов: сколько на самом деле можно получить на больничном? Повлияет ли стаж на больничные выплаты? Давайте разберемся, как будет работать новый закон о добровольном вступлении в программу соцстрахования.
Суть нового закона и эксперимент Минтруда
Минтруд справедливо решил, что самозанятые — весомая часть рынка труда, но при этом остаются без социальных гарантий. Закон, который заработает с 2026 года, призван решить эту проблему. Теперь самозанятые смогут получать пособия по временной нетрудоспособности при соблюдении определенных условий. Точнее, сами больничные можно будет оформлять не ранее 1 июля. Почему так — давайте разберемся подробнее.
Прежде всего, стоит отметить, что участие в эксперименте добровольное. Чтобы получить право на больничные, нужно подать заявление на участие в системе социального страхования. Важно, что только те самозанятые, чей доход от НПД является единственным источником дохода, могут участвовать в программе. То есть если вы работаете по трудовому договору и вы подрабатываете где-то как самозанятый, вы не сможете принять участие в этом эксперименте.
Страховые суммы: что это такое
Самозанятые могут выбрать одну из двух страховых сумм, от которых зависит размер их взносов и будущих выплат.
35 тыс. рублей в год (примерно 2 917 рублей в месяц);
50 тыс. рублей в год (примерно 4 167 рублей в месяц).
Эти суммы определяют, сколько самозанятый должен будет платить ежемесячно (или за год вперед) в СФР. Размер этих сумм будет индексироваться пропорционально увеличению МРОТ каждый год, то есть на следующий год они будут немного выше, что повлечет за собой увеличение как страховых взносов, так и пособий.
Но это еще не все. Можно подумать, что именно такую сумму — 35 или 50 тысяч — можно получить, если, к примеру, простудиться.
На самом деле страховая сумма в расчетах больничных выплат считается условным средним месячным заработком самозанятого. Если при работе по трудовому договору для определения выплаты по временном нетрудоспособности учитываются оклады, премии и другие виды выплат, то доходы самозанятого никто проверять не будет. Его признают условно равным той сумме, которую сам плательщик НПД выбрал при вступлении в программу.
Как стаж влияет на выплату
Размер выплат самозанятому зависит не от его дохода, а от выбранной страховой суммы и срока уплаты взносов:
Если взносы уплачиваются от 6 до 12 месяцев, за основу расчета пособия берется 70% от выбранной суммы (24,5 тыс. рублей при сумме 35 тыс. рублей и 35 тыс. рублей при сумме 50 тыс. рублей).
Если взносы уплачиваются более 12 месяцев, за основу возьмут всю сумму.
Напомним еще раз, если страховой случай (болезнь, получение инвалидности) наступил ранее 6 месяцев после вступления в программу добровольного страхования, самозанятый не получает права на выплаты.
Кроме того, на размер пособия влияет страховой стаж самозанятого:
Стаж 8 лет и более — 100% среднего заработка.
Стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка.
Стаж до 5 лет — 60% среднего заработка.
Средний дневной заработок для расчета пособия определяется как страховая сумма, деленная на количество календарных дней в месяце, в котором самозанятый открыл больничный.
Пример расчета
Анна — специалист в области маркетинга с 7-летним опытом работы. Она решила стать самозанятой после того, как ушла с последнего места работы в агентстве и начала работать с частными клиентами. В начале 2026 года, после вступления нового закона в силу, Анна решила подключиться к программе социального страхования и выбрала страховую сумму 35 тыс. рублей. Она регулярно вносила страховые взносы, несмотря на небольшие паузы между проектами.
В сентябре того же года Анна заболела, и врач назначил 3-дневный больничный. Поскольку она платит взносы менее года, ей полагается 70% от выбранной страховой суммы. По трудовому договору она работала семь лет, поэтому ее больничные составят 80% от среднего заработка.
Расчет:
35 000 * 70% = 24 500 — признается среднемесячным заработком на время больничного, так как Анна выплачивает взносы менее полугода.
24 500 * 80% = 19 600 — страховая сумма, которую определяет стаж Анны.
19 600 / 30 = 653,33 рубля — выплата за день больничного.
653,33 * 3 = 1960 рублей — выплата за 3 дня больничного.
Анна получит 1 960 рублей за 3 дня больничного.
Когда можно получить выплаты
Самозанятые смогут получать пособие по временной нетрудоспособности в случаях, предусмотренных законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Пособие выплачивается за весь период, пока человек не может работать из-за болезни или травмы, и будет продолжаться до полного восстановления трудоспособности или установления инвалидности.
Также его можно получить при:
лечении в санаториях;
признании инвалидности;
уходе за ребенком или больным членом семьи;
карантине;
протезировании.
В каждом случае устанавливается предельная продолжительность выплат, которая зависит от основания получения больничного.
Если вы не болеете, то сумма страховых взносов со временем будет уменьшаться. При непрерывной оплате более полутора лет взносы станут меньше на 10%, а при оплате 2 года подряд взносы снижаются на 30%.
Мы наблюдаем, как режим самозанятости становится все более регулируемым, что подтверждает его потенциал на долгосрочную перспективу. Такие нововведения, как возможность получения больничных, лишний раз доказывает важность этого режима для российского бизнеса. НПД будет привлекать все больше внимания, и предпринимателям необходимо научиться эффективно работать с самозанятыми.
