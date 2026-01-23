Добровольное страхование для самозанятых: 1 121 заявление на больничный за первые 4 дня

За первые четыре дня с начала приема заявлений на участие в новом механизме в систему вступили 1 121 самозанятый. Этим шагом они обеспечили себе право на получение выплат по временной нетрудоспособности в случае болезни или травмы.
Растущий интерес к добровольному страхованию самозанятых
Новый механизм социального страхования оказался востребованным среди самозанятых, и уже через несколько дней после старта программы было подано более тысячи заявлений. Все обращения поступили в электронном виде через мобильное приложение «Мой налог», что подтверждает активное использование цифровых платформ для упрощения процесса регистрации и оформления.
Глава Социального фонда России, Сергей Чирков, отметил: «Такая высокая активность самозанятых с самого начала реализации программы показывает их осознанный подход к планированию своего социального обеспечения. Это важный шаг в укреплении социальной защиты для людей, работающих на себя».
Как работает новый механизм
Самозанятые, решившие воспользоваться новой программой, должны зарегистрироваться в Социальном фонде и выбрать размер страховой суммы, которая составляет либо 35 000 рублей, либо 50 000 рублей в год. Взносы, которые необходимо уплачивать для получения права на больничный, составляют 3,84% от выбранной страховой суммы:
1 344 рублей в месяц — при страховой сумме 35 000 рублей;
1 920 рублей в месяц — при страховой сумме 50 000 рублей.
Самозанятые также могут оплатить взносы разово за год — соответственно 16 128 рублей или 23 040 рублей.
Чтобы получить право на больничный, необходимо уплачивать взносы непрерывно в течение шести месяцев. Размер выплаты будет зависеть от продолжительности уплаты взносов и страхового стажа.
Подробнее о том, как работает система взносов, мы уже разбирали раньше, со всеми нюансами и примерами. Не забудьте прочитать, если пропустили.
Порядок получения больничных
Право на получение больничного появляется только после того, как самозанятый заплатит взносы в течение полугода. Размер больничного рассчитывается исходя из выбранной страховой суммы, а также страхового стажа.
Социальный фонд уведомит участников программы о праве на получение выплат. Сообщения о выплатах будут поступать по мере закрытия больничных листов.
Заявление и подача документов
Подать заявление на участие в программе можно через мобильное приложение «Мой налог», на портале Госуслуг или лично в клиентских службах Социального фонда. Это предоставляет самозанятым выбирать наиболее удобный способ регистрации и обращения.
Возможности для самозанятых
Эксперимент по вступлению в программу страхования — важный шаг для самозанятых. Теперь у фрилансеров есть возможность получать социальные выплаты, на которые ранее они не могли рассчитывать. Программа добровольного социального страхования укрепляет систему социальной защиты, предлагая самозанятым дополнительные гарантии и уверенность в будущем.
