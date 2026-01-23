Добровольное страхование для самозанятых: 1 121 заявление на больничный за первые 4 дня

Как работает новый механизм

Самозанятые, решившие воспользоваться новой программой, должны зарегистрироваться в Социальном фонде и выбрать размер страховой суммы, которая составляет либо 35 000 рублей, либо 50 000 рублей в год. Взносы, которые необходимо уплачивать для получения права на больничный, составляют 3,84% от выбранной страховой суммы:

1 344 рублей в месяц — при страховой сумме 35 000 рублей;

1 920 рублей в месяц — при страховой сумме 50 000 рублей.

Самозанятые также могут оплатить взносы разово за год — соответственно 16 128 рублей или 23 040 рублей.

Чтобы получить право на больничный, необходимо уплачивать взносы непрерывно в течение шести месяцев. Размер выплаты будет зависеть от продолжительности уплаты взносов и страхового стажа.