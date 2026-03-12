Новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми: что ждет бизнес

4 марта 2026 года на портале проектов НПА был размещен проект приказа, который устанавливает еще один индикатор возможной подмены трудовых отношений на работу с самозанятыми.
Что изменится на практике
Согласно новым правилам, если более 10 работников одной компании после увольнения становятся самозанятыми и продолжают оказывать услуги своей прежней организации или другому юрлицу, но одной и той же компании, это будет расцениваться как индикатор возможного нарушения трудового законодательства. Роструд получит право проводить проверку в таких случаях.
Этот механизм нацелен на предотвращение случаев, когда работодатель использует самозанятых как способ уклонения от уплаты налогов и социальной ответственности, а также для обхода трудовых прав работников.
Как будет работать новый индикатор
Новый индикатор будет срабатывать, если:
Более 10 работников одной компании становятся самозанятыми после работы по трудовому договору в одной же компании.
В следующем отчетном квартале они заключают с этой компанией или новой организацией договоры ГПХ.
Среднемесячный доход таких работников превышает 25 тыс. рублей.
Важный момент: несмотря на то, продолжат ли эти самозанятые работать с той же компанией или перейдут к новым заказчикам, индикатор все равно сработает. При этом законом предусмотрено, что работодатель не может в течение двух лет использовать услуги бывших работников, если они стали самозанятыми. Это ограничение направлено на предотвращение злоупотреблений со стороны работодателей, особенно крупных, например, группы компаний.
Как действует контроль со стороны властей
Ранее Роструд мог начать проверку, если компания взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, которые работают более 3 месяцев, а их доход от работы с этой компанией превышает 35 тыс. рублей в месяц. Новый индикатор риска расширяет круг проверок, позволяя фиксировать возможные нарушения быстрее и эффективнее.
Планируется, что данные изменения будут действовать до конца 2027 года, но пока еще предстоит разобраться с рядом деталей. Одним из ключевых вопросов остается, как эффективно отслеживать такие случаи, особенно если самозанятые работают через промежуточные компании.
Проблемы бизнеса с новыми правилами
Для многих компаний, особенно тех, кто активно работает с самозанятыми, новые правила могут стать источником дополнительных трудностей. К примеру, необходимо будет внимательно отслеживать переходы сотрудников на самозанятость и особенности их сотрудничества с другими организациями, чтобы избежать наказания.
В условиях жесткой конкуренции и увеличивающихся штрафов важно правильно оформлять договоры с самозанятыми и отслеживать все операции с ними. Особенно это касается тех компаний, которые недавно начали активно работать с самозанятыми.
Как избежать рисков: решения для бизнеса
Для компаний, работающих с самозанятыми, важно заранее подготовиться к новым регламентам и обеспечить полное соблюдение трудового законодательства. В этом поможет использование цифровых платформ для автоматизации процессов работы с самозанятыми и другими внештатными исполнителями.
