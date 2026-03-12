Новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми: что ждет бизнес

Как действует контроль со стороны властей

Ранее Роструд мог начать проверку, если компания взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, которые работают более 3 месяцев, а их доход от работы с этой компанией превышает 35 тыс. рублей в месяц. Новый индикатор риска расширяет круг проверок, позволяя фиксировать возможные нарушения быстрее и эффективнее.

Планируется, что данные изменения будут действовать до конца 2027 года, но пока еще предстоит разобраться с рядом деталей. Одним из ключевых вопросов остается, как эффективно отслеживать такие случаи, особенно если самозанятые работают через промежуточные компании.