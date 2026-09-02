Электронная госпочта для бизнеса: что изменилось с 1 сентября 2026 года

Что такое государственная электронная почта

Речь идет не об обычной почте вроде Gmail или Яндекса и не о корпоративном адресе компании. Государство создает отдельную систему для юридически значимых сообщений, оператором которой станет АО «Почта России».

Соответствующий закон № 271-ФЗ приняли в июле 2026 года. Электронный почтовый ящик будет работать через «Госуслуги».

Через него будут направлять официальные сообщения от государственных и муниципальных органов, а также других организаций в случаях, предусмотренных законом.

При этом госпочта не заменит обычный e-mail и ЭДО. С контрагентами бизнес по-прежнему сможет обмениваться документами привычными способами, если для конкретной ситуации закон не требует использовать новый канал.

Главная особенность госпочты — юридическая значимость сообщений. Это будет официальный канал связи государства с бизнесом.