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Черная пятница без кадрового аврала: как подготовить ритейл к ноябрьским акциям

Черная пятница без кадрового аврала: как подготовить ритейл к ноябрьским акциям

Черная пятница, 11.11 и новогодний сезон — несколько недель, когда ритейл работает на максимальных оборотах. Покупателей становится больше, заказов — тоже, а значит, магазинам нужны дополнительные руки. И если начать искать людей в тот момент, когда очередь уже стоит у кассы, будет поздно.

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Подготовиться к пиковому сезону можно заранее — не расширяя штат на месяцы вперед. Один из вариантов, который становится все популярнее в последние годы, — подключить самозанятых и заранее создать понятный процесс работы с ними. 

Почему к Черной пятнице лучше готовиться заранее

В высокий сезон даже один невыход сотрудника может обернуться для магазина вполне ощутимыми потерями. Особенно это касается позиций, без которых торговая точка буквально не может работать в обычном режиме.

Очевидный пример — кассир. Если одна из касс не работает, очередь растет, покупатели ждут дольше и часть из них может просто уйти. В крупном магазине потери из-за нехватки сотрудников могут доходить до 500 тысяч рублей в день.

Не меньше проблем создает отсутствие людей на складе и в торговом зале. Нужно принимать товар, выкладывать его на полки, поддерживать порядок, собирать заказы. В период распродаж объем этих задач резко увеличивается.

Отдельная история — мерчандайзинг. Когда товара становится больше, а покупатели активнее, выкладка и контроль наличия требуют дополнительных людей. Если их не хватает, магазин теряет не только в скорости работы, но и в продажах.

При этом в высокий сезон ситуация может меняться буквально за несколько дней: сегодня людей хватает, завтра несколько сотрудников заболели, а послезавтра резко вырос поток покупателей. Поэтому вопрос не только в том, сколько сотрудников нужно бизнесу, но и в том, насколько быстро он может закрыть возникшую потребность.

Именно поэтому подготовку к ноябрьским акциям лучше начинать до того, как нагрузка достигнет пика.

Почему просто нанять больше сотрудников — не всегда решение

Первое, что приходит в голову перед Черной пятницей, — заранее увеличить штат. Но у такого решения есть очевидный минус: сезон закончится, а сотрудники останутся.

Даже если заключить срочные трудовые договоры, бизнесу нужно заранее понимать, на какой срок и в каком количестве действительно потребуются люди. А спрогнозировать это с точностью до человека не всегда возможно.

Есть и другая проблема. Сотрудники могут заболеть, уйти в отпуск или декрет, а часть людей может просто не выйти на работу. В результате бизнесу иногда приходится закрывать потребность буквально день в день.

А в пиковый период ждать несколько недель, пока новый сотрудник пройдет поиск, оформление и адаптацию, невозможно.

Поэтому ритейлу нужен не только постоянный штат, но и дополнительный ресурс, который можно подключать тогда, когда он действительно нужен.

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Самозанятые помогают закрыть сезонную потребность

Один из вариантов — работать с самозанятыми исполнителями напрямую.

Такой формат позволяет привлекать людей под конкретные задачи и периоды, когда нагрузка на бизнес возрастает. Не нужно заранее увеличивать штат ради нескольких недель высокого спроса, а после окончания сезона решать, что делать с лишними сотрудниками.

Например, магазину может потребоваться дополнительный человек для выкладки товара, сборки заказов, работы на складе или других задач, которые можно передать исполнителю в рамках гражданско-правового сотрудничества.

При этом важно не просто найти человека, но и организовать работу с ним: проверить статус, оформить договор, поставить задачу, получить результат и провести оплату.

Именно здесь сезонный найм часто превращается в отдельную операционную задачу. Если исполнителей несколько десятков или сотен, вручную контролировать документы и выплаты становится сложно.

Подробнее о том, как оперативно закрывать недоштат в сезон мы рассказывали на нашем вебинаре. Посмотреть запись можно здесь.

Как не превратить сезонный найм в новый аврал

Решение — подготовить процесс заранее.

Еще до начала Черной пятницы стоит определить:

  • какие позиции могут потребовать усиления;

  • сколько дополнительных исполнителей может понадобиться;

  • какие задачи можно передать самозанятым;

  • кто будет ставить им задачи и принимать результат;

  • как будет проходить оформление и оплата;

  • где будут храниться договоры и закрывающие документы.

Такой подход позволяет не искать решение в момент, когда магазин уже перегружен.

Эксперты WinWork и наши приглашенные спикеры вебинаров неоднократно говорили о том, что сезонную потребность в сотрудниках лучше закрывать заранее. Например, о быстром усилении команды в сезон рассказывала Ольга Лунева, о роли корпоративной культуры — Мария Татьянок,а о сезонном найме без авралов — Юлия Кекконен.

Главная мысль во всех трех случаях применима и к Черной пятнице: кадровый дефицит проще решать до того, как он начинает влиять на бизнес.

WinWork: один процесс вместо десятков ручных задач

Если компания регулярно работает с самозанятыми, отдельная проблема — администрирование.

Нужно проверить статус исполнителя, оформить договор, поставить задачу, получить акт, проверить документы и провести оплату. Чем больше людей подключается к работе в сезон, тем больше времени на это уходит у бухгалтерии, HR и руководителей подразделений.

WinWork собирает этот процесс в одном сервисе. Компания может работать с самозанятыми и другими исполнителями, оформлять документы, проводить выплаты и контролировать взаимодействие с ними.

При этом можно заранее сформировать пул исполнителей и не начинать поиск с нуля, когда в магазине уже не хватает людей.

Это особенно важно для ритейла: в сезон ценность имеет не только количество доступных исполнителей, но и скорость подключения.

1 + 1 = 1: подготовка к Черной пятнице с WinWork

Чтобы ритейлерам было проще подготовиться к ноябрьскому сезону, WinWork запускает специальную акцию.

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1 + 1 = 1: один сервис помогает закрыть сразу две задачи — привлечь дополнительных исполнителей на сезон и не утонуть в ручном оформлении документов.

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Почему готовиться стоит уже сейчас

Черная пятница — только начало. За ней следуют 11.11, декабрьский рост спроса и новогодние праздники. И чем ближе пик, тем сложнее одновременно искать людей, оформлять сотрудничество и перестраивать процессы.

Поэтому лучше заранее определить, где бизнесу могут понадобиться дополнительные руки, и подготовить механизм их подключения.

Это касается не только ритейла. На производстве нехватка одного сотрудника на критическом участке может привести к простою линии. По оценкам, в зависимости от производства час простоя может стоить около 300 тыс. рублей, а у отдельных крупных предприятий потери могут достигать нескольких миллионов рублей в день.

В таких ситуациях проблема уже не в том, чтобы «найти еще одного человека». Нужен человек, который умеет выполнять конкретную работу и может подключиться тогда, когда это необходимо.

Именно поэтому сезонную потребность лучше закрывать не в момент аврала, а заранее — подготовив и людей, и процесс работы с ними.

Подготовьтесь к Черной пятнице вместе с WinWork

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