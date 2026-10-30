Черная пятница без кадрового аврала: как подготовить ритейл к ноябрьским акциям

Почему к Черной пятнице лучше готовиться заранее

В высокий сезон даже один невыход сотрудника может обернуться для магазина вполне ощутимыми потерями. Особенно это касается позиций, без которых торговая точка буквально не может работать в обычном режиме.

Очевидный пример — кассир. Если одна из касс не работает, очередь растет, покупатели ждут дольше и часть из них может просто уйти. В крупном магазине потери из-за нехватки сотрудников могут доходить до 500 тысяч рублей в день.

Не меньше проблем создает отсутствие людей на складе и в торговом зале. Нужно принимать товар, выкладывать его на полки, поддерживать порядок, собирать заказы. В период распродаж объем этих задач резко увеличивается.

Отдельная история — мерчандайзинг. Когда товара становится больше, а покупатели активнее, выкладка и контроль наличия требуют дополнительных людей. Если их не хватает, магазин теряет не только в скорости работы, но и в продажах.

При этом в высокий сезон ситуация может меняться буквально за несколько дней: сегодня людей хватает, завтра несколько сотрудников заболели, а послезавтра резко вырос поток покупателей. Поэтому вопрос не только в том, сколько сотрудников нужно бизнесу, но и в том, насколько быстро он может закрыть возникшую потребность.

Именно поэтому подготовку к ноябрьским акциям лучше начинать до того, как нагрузка достигнет пика.