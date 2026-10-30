Черная пятница без кадрового аврала: как подготовить ритейл к ноябрьским акциям

Подготовиться к пиковому сезону можно заранее — не расширяя штат на месяцы вперед. Один из вариантов, который становится все популярнее в последние годы, — подключить самозанятых и заранее создать понятный процесс работы с ними.
Почему к Черной пятнице лучше готовиться заранее
В высокий сезон даже один невыход сотрудника может обернуться для магазина вполне ощутимыми потерями. Особенно это касается позиций, без которых торговая точка буквально не может работать в обычном режиме.
Очевидный пример — кассир. Если одна из касс не работает, очередь растет, покупатели ждут дольше и часть из них может просто уйти. В крупном магазине потери из-за нехватки сотрудников могут доходить до 500 тысяч рублей в день.
Не меньше проблем создает отсутствие людей на складе и в торговом зале. Нужно принимать товар, выкладывать его на полки, поддерживать порядок, собирать заказы. В период распродаж объем этих задач резко увеличивается.
Отдельная история — мерчандайзинг. Когда товара становится больше, а покупатели активнее, выкладка и контроль наличия требуют дополнительных людей. Если их не хватает, магазин теряет не только в скорости работы, но и в продажах.
При этом в высокий сезон ситуация может меняться буквально за несколько дней: сегодня людей хватает, завтра несколько сотрудников заболели, а послезавтра резко вырос поток покупателей. Поэтому вопрос не только в том, сколько сотрудников нужно бизнесу, но и в том, насколько быстро он может закрыть возникшую потребность.
Именно поэтому подготовку к ноябрьским акциям лучше начинать до того, как нагрузка достигнет пика.
Почему просто нанять больше сотрудников — не всегда решение
Первое, что приходит в голову перед Черной пятницей, — заранее увеличить штат. Но у такого решения есть очевидный минус: сезон закончится, а сотрудники останутся.
Даже если заключить срочные трудовые договоры, бизнесу нужно заранее понимать, на какой срок и в каком количестве действительно потребуются люди. А спрогнозировать это с точностью до человека не всегда возможно.
Есть и другая проблема. Сотрудники могут заболеть, уйти в отпуск или декрет, а часть людей может просто не выйти на работу. В результате бизнесу иногда приходится закрывать потребность буквально день в день.
А в пиковый период ждать несколько недель, пока новый сотрудник пройдет поиск, оформление и адаптацию, невозможно.
Поэтому ритейлу нужен не только постоянный штат, но и дополнительный ресурс, который можно подключать тогда, когда он действительно нужен.
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Самозанятые помогают закрыть сезонную потребность
Один из вариантов — работать с самозанятыми исполнителями напрямую.
Такой формат позволяет привлекать людей под конкретные задачи и периоды, когда нагрузка на бизнес возрастает. Не нужно заранее увеличивать штат ради нескольких недель высокого спроса, а после окончания сезона решать, что делать с лишними сотрудниками.
Например, магазину может потребоваться дополнительный человек для выкладки товара, сборки заказов, работы на складе или других задач, которые можно передать исполнителю в рамках гражданско-правового сотрудничества.
При этом важно не просто найти человека, но и организовать работу с ним: проверить статус, оформить договор, поставить задачу, получить результат и провести оплату.
Именно здесь сезонный найм часто превращается в отдельную операционную задачу. Если исполнителей несколько десятков или сотен, вручную контролировать документы и выплаты становится сложно.
Подробнее о том, как оперативно закрывать недоштат в сезон мы рассказывали на нашем вебинаре. Посмотреть запись можно здесь.
Как не превратить сезонный найм в новый аврал
Решение — подготовить процесс заранее.
Еще до начала Черной пятницы стоит определить:
какие позиции могут потребовать усиления;
сколько дополнительных исполнителей может понадобиться;
какие задачи можно передать самозанятым;
кто будет ставить им задачи и принимать результат;
как будет проходить оформление и оплата;
где будут храниться договоры и закрывающие документы.
Такой подход позволяет не искать решение в момент, когда магазин уже перегружен.
Эксперты WinWork и наши приглашенные спикеры вебинаров неоднократно говорили о том, что сезонную потребность в сотрудниках лучше закрывать заранее. Например, о быстром усилении команды в сезон рассказывала Ольга Лунева, о роли корпоративной культуры — Мария Татьянок,а о сезонном найме без авралов — Юлия Кекконен.
Главная мысль во всех трех случаях применима и к Черной пятнице: кадровый дефицит проще решать до того, как он начинает влиять на бизнес.
WinWork: один процесс вместо десятков ручных задач
Если компания регулярно работает с самозанятыми, отдельная проблема — администрирование.
Нужно проверить статус исполнителя, оформить договор, поставить задачу, получить акт, проверить документы и провести оплату. Чем больше людей подключается к работе в сезон, тем больше времени на это уходит у бухгалтерии, HR и руководителей подразделений.
WinWork собирает этот процесс в одном сервисе. Компания может работать с самозанятыми и другими исполнителями, оформлять документы, проводить выплаты и контролировать взаимодействие с ними.
При этом можно заранее сформировать пул исполнителей и не начинать поиск с нуля, когда в магазине уже не хватает людей.
Это особенно важно для ритейла: в сезон ценность имеет не только количество доступных исполнителей, но и скорость подключения.
1 + 1 = 1: подготовка к Черной пятнице с WinWork
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Почему готовиться стоит уже сейчас
Черная пятница — только начало. За ней следуют 11.11, декабрьский рост спроса и новогодние праздники. И чем ближе пик, тем сложнее одновременно искать людей, оформлять сотрудничество и перестраивать процессы.
Поэтому лучше заранее определить, где бизнесу могут понадобиться дополнительные руки, и подготовить механизм их подключения.
Это касается не только ритейла. На производстве нехватка одного сотрудника на критическом участке может привести к простою линии. По оценкам, в зависимости от производства час простоя может стоить около 300 тыс. рублей, а у отдельных крупных предприятий потери могут достигать нескольких миллионов рублей в день.
В таких ситуациях проблема уже не в том, чтобы «найти еще одного человека». Нужен человек, который умеет выполнять конкретную работу и может подключиться тогда, когда это необходимо.
Именно поэтому сезонную потребность лучше закрывать не в момент аврала, а заранее — подготовив и людей, и процесс работы с ними.
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