ГОСТ о психологическом здоровье на работе: что он меняет для руководителей и HR

Что стандарт рекомендует руководителям

Документ предлагает отказаться от принуждения как основного инструмента управления и создавать условия, в которых сотрудники понимают задачи, могут обсуждать проблемы и участвуют в решениях, затрагивающих их работу.

На практике это означает несколько изменений.

1. Четко ставить задачи и распределять ответственность.

Сотрудник должен понимать, чего от него ждут, где заканчиваются его полномочия и за какой результат он отвечает. Неопределенность функций и противоречивые требования создают дополнительную нагрузку и мешают планировать работу.

2. Учитывать нагрузку и управлять темпом работы.

Важно не только количество задач, но и возможность влиять на порядок их выполнения. Руководителю стоит пересматривать графики, обязанности и распределение работы, особенно в пиковые периоды. Если команде не хватает ресурсов, одной просьбы «потерпеть» недостаточно — необходимо искать практическое решение.

3. Давать обратную связь и вовлекать сотрудников в решения.

Отсутствие информации не делает управление нейтральным. Если люди не понимают, почему меняются приоритеты или как оценивается их работа, неопределенность растет. Регулярные обсуждения, понятные критерии и возможность высказать мнение помогают снизить этот риск.

4. Не скрывать важную информацию.

При реорганизации или изменении рабочих процессов сотрудникам важно понимать, что именно изменится, кого затронут решения и где можно получить ответы. Формулировка «подробности сообщим позже» не должна превращаться в многомесячное ожидание без объяснений.

5. Предупреждать травлю и социальную изоляцию.

Буллинг, неравенство и исключение отдельных людей из командного взаимодействия — не просто вопрос личных отношений. Руководителю нужны понятные правила поведения, способы сообщить о проблеме и последовательная реакция на конфликты.

6. Уважать границы рабочего времени.

Даже если руководитель не требует немедленного ответа, поздние сообщения могут создавать у сотрудника ощущение постоянной доступности. Компании полезно договориться, в каких случаях сообщения вне рабочего времени действительно требуют реакции, а какие могут подождать до следующего рабочего дня.