Мифы о работе с внештатным персоналом

Миф № 1. Сложное оформление – нужен дополнительный специалист в штат по работе с самозанятыми

Такие опасения могут возникать у бухгалтера или кадровика до первого опыта оформления сотрудничества с самозанятым исполнителем. Но намного дольше и сложнее заключить трудовой договор, чем договор гражданско-правового характера.

Как на самом деле

При работе с самозанятыми административным работникам нужно:

Сформировать и заключить договор оказания услуг или выполнения работ для обозначения конечного результата и взаимной ответственности. Принять работу. Провести оплату. Вовремя получить закрывающие документы (акт и чек). Провести расчеты и документы по бухгалтерии.

Перечисленные операции несложны и понятны.

Подробнее о сотрудничестве самозанятых с юридическими лицами писали здесь.

Но если количество привлеченных внештатных исполнителей растет, это становится дополнительной нагрузкой для бухгалтерии и кадрового отдела. Кроме того, когда речь идет об удаленных исполнителях, есть риск не получить от них закрывающие документы.

Но эти проблемы имеют простое решение: можно привлекать самозанятых через электронные платформы

Платформа для работы с самозанятыми и внештатным персоналом Наймикс – оптимальное решение для бизнеса и их исполнителей, покрывающее весь цикл администрирования и взаимодействия: от первичного оформления до выплат и закрывающих документов. Сотрудничайте с самозанятыми правильно

Миф № 2. Сложно найти нужных исполнителей

Где искать своих исполнителей – спрашивают специалисты? Нужно время и много сил, чтобы разместить объявления, перебрать множество предложений в сети. При этом нет гарантий, что исполнитель выполнит задачу и сделает это хорошо.

Как на самом деле

Самозанятым может стать уже знакомый бизнесу подрядчик. Оформить самозанятость можно не выходя из дома за несколько минут: через приложение «Мой налог», банки и специальные сервисы.

Как стать самозанятым: инструкции и подсказки – читайте подробнее здесь.

НО нужно помнить, что нельзя переводить штатных сотрудников в самозанятые, что подтверждается законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Плательщикам НПД запрещено сотрудничать с настоящими и бывшими работодателями, если с момента увольнения прошло менее двух лет.

Подобрать подрядчиков поможет встроенный маркетплейс заданий сервиса Наймикс. Найти исполнителей можно по заданным параметрам и через опцию публикации заказов с различными детальными характеристиками работ и услуг, по каждому можно увидеть отзывы и рейтинг.

Миф № 3. Сотрудничество с самозанятыми приведет к проверкам со стороны налоговой и блокировкам счетов со стороны банков

Больше всего бухгалтеры опасаются переквалификации отношений в трудовые: в любой момент может прийти налоговая с проверкой и доначислить налоги. Банки же могут заблокировать счет, посчитав перевод оплаты самозанятому подозрительной операцией.

Как на самом деле

Если в привлечении самозанятых исполнителей соблюдаются нормы закона, то никаких проблем с налоговой не возникнет.

При оформлении самозанятых по договору ГПХ нельзя использовать шаблон трудового договора, не должно быть никаких признаков трудовых отношений. В договоре услуг не должно быть: режима рабочего времени, штатного расписания; оплата вознаграждения производится в зависимости от объема работ, а не в фиксированном размере.

Самозанятый обязан выполнить поставленную задачу в срок, получить вознаграждение и передать чек.

Если бизнес не пытается замаскировать трудовые отношения, а лишь делегирует часть задач самозанятому, то не стоит бояться проверок.

Чтобы не привлечь внимание банка при переводе средств на личную карту физического лица без последующих отчислений налогов и страховых взносов, необходимо правильно оформить платежное поручение.

В назначении платежа следует прописать, что оплата производится по определенному договору или согласно выставленному счету.

Например, «Оплата по договору оказания услуг № 1 от 20.01.2023 года за бухгалтерские услуги».

В сервис Наймикс уже встроены шаблоны правильных договоров с самозанятыми, вам не придется изобретать их.

Миф № 4. Работать с самозанятыми небезопасно, велик риск доначислений и штрафов

Такие опасения могут возникать у тех заказчиков, которые мало осведомлены о правах и обязанностях обеих сторон. В интересах заказчика получить конечный результат работы или услуги, а в интересах исполнителя – выполнить все в срок и в полном объеме, чтобы получить свое вознаграждение.

Также бизнес, испытывая зависимость от дисциплины исполнителя, может опасаться, что он в любой момент без предупреждения лишится статуса плательщика НПД, не предоставит или аннулирует чек после получения вознаграждения. В таком случае бухгалтер не сможет принять выплату самозанятому в расходы по налогу на прибыль.

Как на самом деле

Риск столкнуться с такими сложностями есть, но можно себя обезопасить, прописав спорные ситуации в договоре.

Например, если исполнитель не уведомит заказчика о снятии с учета или потере статуса самозанятого, не предоставит чек, то обязан компенсировать расходы заказчика на сумму страховых взносов и штрафов, которые придется заплатить в бюджет.

Также заказчик может пожаловаться в налоговую на самозанятого, если он не предоставил чек. Налоговая проведет проверку и обяжет самозанятого выдать чек и выпишет ему штраф.

Но самый безопасный вариант – это взаимодействие с внештатными исполнителями через специальные электронные площадки. В сервисе Наймикс встроены автоматическая проверка актуальности статуса самозанятого перед каждой оплатой, а также автоматические формирование актов и чеков.

Миф № 5. Самозанятость нельзя совмещать с основной деятельностью по трудовому договору

Возможно, что у компании есть на примете хороший специалист на конкретную задачу, который уже работает в другой компании по трудовому договору.

Бухгалтер беспокоится, что за такого специалиста также надо будет перечислять НДФЛ и платить страховые взносы, или налоговая доначислит штраф в случае их неуплаты. Да и вообще нельзя совмещать самозанятость и основную деятельность.

Как на самом деле

Законодательство не запрещает совмещать официальную работу по трудовому договору и самозанятость. Есть ограничение только по отношению к госслужащим. Они могут платить НПД только с доходов от сдачи жилья, которое досталось в подарок или по наследству, а не приобреталось в коммерческих целях.

Физлицо может работать трудовому договору в одной компании и получать дополнительный доход в качестве самозанятого, выполняя проектные работы для других компаний и ИП.

Если заказчик правильно оформит сотрудничество с самозанятым, то никаких проблем не возникнет. Онлайн-платформа Наймикс поможет решить эту задачу.