Секретный список налоговиков, по которому они проверяют компании

Сталкиваясь с проверками налогоплательщиков, часто возникают вопросы, на что будет обращать внимание инспектор, и с помощью каких недочетов, в том числе в документах, он попытается надавить на проверяемое лицо. Конечно же, все пункты, по которым будет проверять инспектор, осветить нельзя, по причине того, что каждая сделка в зависимости от ее предмета индивидуальна. Но наиболее яркие, и часто встречающиеся в нашей практике стоит отметить.

1. Наличие в договорах условий, которые не исполнялись и будут подвергнуты опровержению.

Самым ярким примером является наличие в договоре ссылки на сертификаты качества, паспорта качества и иные документы. Проверяющие будут сравнивать аналогичные сделки с другими поставщиками и при наличии таких документов со всеми поставщиками, кроме сделки с проблемным поставщиком, будет давить на нереальность сделки.

Решением будет исключение такого пункта из договора, либо при использовании типовой формы указать «при наличии».

На базе обширной практики и анализа действий налоговиков мы разработали новый продукт: пакет должной осмотрительности. Мы создадим вам досье, подтверждающий благонадежность заказчика или поставщика. Благодаря пакету должной осмотрительности, вы защитите свои интересы и интересы своих контрагентов от притязаний инспекторов.

2. Нереальность цифр отраженных в товарных документах.

Этот просчет со стороны налогоплательщика, хотя и не является на текущий момент распространенным, но все же имеет место быть до сих пор. Все достаточно просто, налогоплательщик, представив документы об отгрузке товара, представляет документы подтверждающие доставку, при которой по одному документу, было доставлено 100 тонн товара, при реальной возможности 10 тонн.

3. IP адреса.

Часто способом давления инспекторов до назначения ВНП является указание на идентичные ip адреса с поставщиками. Это является достаточно простым способом, ввиду того, что при поступлении декларации в налоговый орган, автоматически забивается в систему ip адрес организаций, что позволяет инспектору увидеть одни и те же цифры ip и показать их наглядно на комиссии по легализации налогов.

4. Допрос сотрудников, в том числе и бывших.

Допросить ФНС могут любое лицо, которое, по мнению ФНС, может знать об обстоятельствах сделки. Если инспектор допросит сотрудника организации, который подтвердит, что например работы были выполнены собственными силами, но при этом у инспектора будет документация, указывающая на иное, то наличие такого противоречия даст лишний повод начать давление.

Подробнее о том, как действовать при допросах, читайте в наших статьях:

Решением будет инструктаж сотрудников, что им делать, если получили повестку, и что делать, если нагрянули сотрудники ФНС. Такой инструктаж нужно проводить, если уже посыпались требования и вызовы на комиссии.

5. Осуществление работ, либо продажа товара, которые требуют лицензий, либо допусков.

Достаточно редкое явление, но встречается. Исправить ситуацию поможет проверка соответствия данных в товарных документах и актах выполненных работ действующему законодательству. Кроме того, в такой ситуации, проверяющие не постесняются сослаться на нарушение закона проверяемым налогоплательщиком, не ссылаясь на нормативные акты.

Например, аргумент проверяющего, что лицензия должна быть и точка.

Список уловок сотрудников ФНС, конечно же, многогранен, и зависит во многом от их смелости и ситуации в целом.

Избежать таких проблем можно и путем анализа документов, и проведением инструктажа сотрудников и сопровождением проверки с помощью налогового юриста, который будет готов дать нормативно обоснованный ответ на аргументы проверяющих.

Поэтому необходимо проанализировать свое положение, привлечь экспертов по налоговой оптимизации бизнеса и принять соответствующее решение. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень услуг для бизнеса из любой отрасли.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.