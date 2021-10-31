Какие налоговые схемы прокатят в суде

Вы всего лишь хотели платить меньше налогов и оптимизировали бизнес, а ФНС посчитала, что уклоняетесь от уплаты и решила взыскать с вас по полной? Вы не одиноки. С такой ситуацией сталкиваются многие налогоплательщики. Разница лишь в том, что кто-то умышленно применяет незаконные схемы, кто-то делает это по незнанию (например, использует льготы, которые оказывается не были положены), а кто-то все сделал законно, но просто попал под горячую руку. Рассмотрим несколько решений судов, когда они встали (вот это сюрприз) на сторону налогоплательщика.

Зачастую, в поисках незаконной оптимизации ФНС руководствуется внутренними установками ведомства, рекомендациями, критериями и т.д, не учитывая характер бизнеса, его особенности и не принимая во внимание факты, которые подтверждают добросовестность. Поэтому спор с налоговиками и доходит до суда.

Оптимизация (в правильном понимании этого слова) — использование законных инструментов для снижения налогового бремени.

Давайте сравним несколько вариантов законной и незаконной оптимизации и посмотрим, чем они отличаются:

Законно Незаконно В чем отличие Выбор выгодной системы налогообложения Использование спецрежимов при искусственном дроблении или с сокрытием доходов (иных показателей, способных повлиять на применение спецрежима) Если вы просто выбрали для компании УСН, как наиболее выгодную систему налогообложения — никакого нарушения тут нет.

Но если вы разделили бизнес на несколько компаний только потому, что иначе не смогли бы применять УСНО, то это уже незаконно. Или перестали оформлять официально сотрудников, т.к. иначе превысили бы лимит для использования упрощенки — тоже нарушение. Использование вычета по НДС Использование вычета по НДС и сокращение налога на прибыль за счет получения “бумажного НДС” и фиктивных документов о поставках или оказании услуг Тут все очевидно — заявить вычет можно на основании реальных документов или “нарисованных”, разумеется второй вариант полностью незаконный. Хотя бывают и нестандартные ситуации (читайте ниже собранную нами арбитражную практику). Работа группы компаний Искусственное дробление бизнеса Если не скрывать взаимосвязь компаний (это могут быть, например, части холдинга), бенефициаров, а каждое предприятие работает независимо, то оптимизация вполне законна (хотя иногда приходится доказывать это в суде).

А вот дробление одной компании на части с целью сохранения права на спецрежим, обеления и вывода доходов через ИП и т.д. уже не одобряются законом. Использование налоговых льгот, субсидий Применение льгот с сокрытием фактов, которые могут служить причиной отказа в их использовании Особенно актуально в период текущей пандемии. Многие компании на волне поддержки государства стали менять основной вид деятельности в ЕГРЮЛ, приписывать себе несуществующие расходы на средства дезинфекции и т.д.

В связи с продлением налоговых каникул, те ИП, которые не могли уже использовать право на них, стали оформлять предпринимателями родственников, членов семьи продолжая фактически сами вести бизнес. Все это — незаконная оптимизация.

В то же время другие организации могут применять льготы на законных основаниях — для впервые зарегистрировавшихся ИП — налоговые каникулы, для пострадавших от пандемии — субсидии на работников, льготные кредиты и отсрочки. Привлечение исполнителей для оказания услуг, выполнения работ Перевод штатных сотрудников в статус ИП или использование труда самозанятых, вместо наемного (по трудовому договору) Нестареющая классика — вместо того, чтобы оформить работника как положено, ему предлагают зарегистрировать ИП, предприниматель будет сам заботиться о налогах и взносах.

В то же время законно можно нанять самозанятых для выполнения каких-то разовых работ.

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Арбитражная практика

А теперь несколько примеров решений суда, когда он занял позицию налогоплательщика в вопросе оптимизации налогов.

Одно из крупных и известных дел — суд над молококомбинатом из Кемеровской области («Кузбассконсервмолоко»). Дело № А27-17275/2019, Постановление суда.

Комбинат для своего производства «закупал» молоко у посредников, применяющих НДС. Но оказалось, что сделки проходили лишь на бумаге, а фактически поставляли сырье сельхозпроизводители, использующие спецрежимы и не уплачивающие НДС в бюджет.

Такая схема позволяла налогоплательщику:

Создавать наценку и учитывать ее в расходах, тем самым уменьшив налог на прибыль. Получать вычеты по НДС, которых бы не возникло при закупке напрямую у производителей.

То есть налицо довольно известный вариант оптимизации. Суммы доначислений, сделанных ФНС впечатляют — 4,2 млн рублей НДС и 11,8 млн рублей налога на прибыль и это еще без учета штрафов и пени.

Руководитель, явно недовольный таким поворотом событий, стал судиться с ФНС. В результате налоговики и суду доказали — отношения с поставщиками были фиктивными. Однако, решение того же суда наверняка стало для налоговиков неожиданностью — никаких доначислений налога на прибыль быть не может. Ведь расходы на покупки были реальными, пусть комбинат и оформил сделки с подставными посредниками, а не напрямую с производителями. По поводу наценки налоговики тоже никаких расчетов и доказательств не представили.

Стоит учесть, что ранее судебная практика складывалась отнюдь не в пользу оптимизаторов.

Вот и еще одно интересное решение. Дело № А40-248146/2019.

Дочерняя компания Северстали — «Северсталь — Сортовой завод Балаково» построила завод в Саратовской области. В регионе налогоплательщику полагалась льгота по налогу на прибыль — пониженная ставка 13,5%, ее можно было применять в течение 5 лет с момента отражения капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации.

Потратив на стройку порядка 20 млрд рублей (а по закону для применения льготы нужно было потратить не менее 650 млн), компания рассчитывала на льготу. В 2010 году в бухгалтерском учете затраты отразили как незавершенное строительство. В 2013 году в балансе показали капитальные вложения в основные фонды (после того, как объект был введен в эксплуатацию).

Организация воспользовалась льготой, но при проведении налоговиками проверки за 2017 год получила доначисление в сумме 172 млн рублей. Инспекторы решили, что льготу нужно было применять начиная не с момента ввода в эксплуатацию, а раньше — на этапе строительства, а значит в 2017 году права на льготу у предприятия уже не было.

Все судебные инстанции дружно поддерживали ФНС (в 2020 и 2021 году). Причем в качестве аргумента указывалось, что уже на этапе строительства возникает положительный эффект — открываются новые рабочие места, например. Но налогоплательщик добрался до Верховного суда, который настоял на противоположной позиции:

Выгоды на этапе строительства возникли, но только не у инвестора, а у региона.

Инвестор, вкладывая средства в строительство нового объекта должен иметь реальную возможность получить льготу . Ведь закон принят для привлечения инвестиций. А, учитывая позицию ФНС, выходит, что воспользоваться ей налогоплательщик не может (да и какая там прибыль на этапе строительства — сущие убытки).

Для применения льготы рассматриваются объекты с завершенными капвложениями, а таковыми в бухучете являются объекты, введенные в эксплуатацию.

И еще один случай, который показывает, как изменилась судебная практика по некоторым вопросам. Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2021 по делу № А19-4588/2020.

ООО «Ново-Строй» получило от контрагента счет-фактуру с НДС и заявило сумму налога в составе налогового вычета. Но инспекция посчитала его получение неправомерным, ведь контрагент был на УСН и следовательно НДС в бюджет не платил. ФНС по итогам камеральной проверки доначислило организации более 457 тысяч рублей НДС плюс штраф и пени.

Не согласившись с позицией налоговиков, компания стала судиться. В итоге Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа подтвердил ее право на вычет, отметив, что Конституционный Суд РФ не раз отмечал, что право на налоговый вычет не может ставится в зависимость от исполнения контрагентами налогоплательщика своих обязанностей.

Как видите, обращение в суд и грамотная юридическая поддержка помогли компаниям оспорить решения налоговых органов и сохранить право на избранный способ оптимизации.

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