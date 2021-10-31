Какие налоговые схемы прокатят в суде

Вы всего лишь хотели платить меньше налогов и оптимизировали бизнес, а ФНС посчитала, что уклоняетесь от уплаты и решила взыскать с вас по полной? Вы не одиноки. С такой ситуацией сталкиваются многие налогоплательщики. Разница лишь в том, что кто-то умышленно применяет незаконные схемы, кто-то делает это по незнанию (например, использует льготы, которые оказывается не были положены), а кто-то все сделал законно, но просто попал под горячую руку. Рассмотрим несколько решений судов, когда они встали (вот это сюрприз) на сторону налогоплательщика.
Зачастую, в поисках незаконной оптимизации ФНС руководствуется внутренними установками ведомства, рекомендациями, критериями и т.д, не учитывая характер бизнеса, его особенности и не принимая во внимание факты, которые подтверждают добросовестность. Поэтому спор с налоговиками и доходит до суда.
Оптимизация (в правильном понимании этого слова) — использование законных инструментов для снижения налогового бремени.
Давайте сравним несколько вариантов законной и незаконной оптимизации и посмотрим, чем они отличаются:
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Арбитражная практика
А теперь несколько примеров решений суда, когда он занял позицию налогоплательщика в вопросе оптимизации налогов.
Одно из крупных и известных дел — суд над молококомбинатом из Кемеровской области («Кузбассконсервмолоко»). Дело № А27-17275/2019, Постановление суда.
Комбинат для своего производства «закупал» молоко у посредников, применяющих НДС. Но оказалось, что сделки проходили лишь на бумаге, а фактически поставляли сырье сельхозпроизводители, использующие спецрежимы и не уплачивающие НДС в бюджет.
Такая схема позволяла налогоплательщику:
- Создавать наценку и учитывать ее в расходах, тем самым уменьшив налог на прибыль.
- Получать вычеты по НДС, которых бы не возникло при закупке напрямую у производителей.
То есть налицо довольно известный вариант оптимизации. Суммы доначислений, сделанных ФНС впечатляют — 4,2 млн рублей НДС и 11,8 млн рублей налога на прибыль и это еще без учета штрафов и пени.
Руководитель, явно недовольный таким поворотом событий, стал судиться с ФНС. В результате налоговики и суду доказали — отношения с поставщиками были фиктивными. Однако, решение того же суда наверняка стало для налоговиков неожиданностью — никаких доначислений налога на прибыль быть не может. Ведь расходы на покупки были реальными, пусть комбинат и оформил сделки с подставными посредниками, а не напрямую с производителями. По поводу наценки налоговики тоже никаких расчетов и доказательств не представили.
Стоит учесть, что ранее судебная практика складывалась отнюдь не в пользу оптимизаторов.
Вот и еще одно интересное решение. Дело № А40-248146/2019.
Дочерняя компания Северстали — «Северсталь — Сортовой завод Балаково» построила завод в Саратовской области. В регионе налогоплательщику полагалась льгота по налогу на прибыль — пониженная ставка 13,5%, ее можно было применять в течение 5 лет с момента отражения капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации.
Потратив на стройку порядка 20 млрд рублей (а по закону для применения льготы нужно было потратить не менее 650 млн), компания рассчитывала на льготу. В 2010 году в бухгалтерском учете затраты отразили как незавершенное строительство. В 2013 году в балансе показали капитальные вложения в основные фонды (после того, как объект был введен в эксплуатацию).
Организация воспользовалась льготой, но при проведении налоговиками проверки за 2017 год получила доначисление в сумме 172 млн рублей. Инспекторы решили, что льготу нужно было применять начиная не с момента ввода в эксплуатацию, а раньше — на этапе строительства, а значит в 2017 году права на льготу у предприятия уже не было.
Все судебные инстанции дружно поддерживали ФНС (в 2020 и 2021 году). Причем в качестве аргумента указывалось, что уже на этапе строительства возникает положительный эффект — открываются новые рабочие места, например. Но налогоплательщик добрался до Верховного суда, который настоял на противоположной позиции:
- Выгоды на этапе строительства возникли, но только не у инвестора, а у региона.
- Инвестор, вкладывая средства в строительство нового объекта должен иметь реальную возможность получить льготу. Ведь закон принят для привлечения инвестиций. А, учитывая позицию ФНС, выходит, что воспользоваться ей налогоплательщик не может (да и какая там прибыль на этапе строительства — сущие убытки).
- Для применения льготы рассматриваются объекты с завершенными капвложениями, а таковыми в бухучете являются объекты, введенные в эксплуатацию.
И еще один случай, который показывает, как изменилась судебная практика по некоторым вопросам. Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2021 по делу № А19-4588/2020.
ООО «Ново-Строй» получило от контрагента счет-фактуру с НДС и заявило сумму налога в составе налогового вычета. Но инспекция посчитала его получение неправомерным, ведь контрагент был на УСН и следовательно НДС в бюджет не платил. ФНС по итогам камеральной проверки доначислило организации более 457 тысяч рублей НДС плюс штраф и пени.
Не согласившись с позицией налоговиков, компания стала судиться. В итоге Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа подтвердил ее право на вычет, отметив, что Конституционный Суд РФ не раз отмечал, что право на налоговый вычет не может ставится в зависимость от исполнения контрагентами налогоплательщика своих обязанностей.
Как видите, обращение в суд и грамотная юридическая поддержка помогли компаниям оспорить решения налоговых органов и сохранить право на избранный способ оптимизации.
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