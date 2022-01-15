Рынок выходит из тени: внимание ФНС к рознице продолжает расти

Розничную торговлю с каждым днем контролируют все жестче. А в новом году ужесточат требования не только для торговцев, но и для арендодателей розничных площадей. Расскажем, к чему готовиться бизнесу.

Как контролируют розницу

По всей стране ужесточен контроль розничной торговли. К примеру, в Кировской области после проверок все предприниматели, торгующие на рынках, зарегистрировались в статусе ИП и заодно установили кассовые аппараты. До проверок 6% торговали без статуса.

А в Псковской области налоговики по состоянию на ноябрь 2021 года собрали 309 тыс. руб., по результатам 299 проверок. Проверяют торговые точки на рынках, ярмарках, в торговых центрах, а также предприятия общественного питания — кафе, рестораны.

Причем налоговики приходят и повторно. В ноябре в той же Кировской обл. по результатам проверок установили 20 нарушителей закона о применении ККТ, из них 6 — повторно. Самое частое нарушение — не пробивают чеки, либо не выдают их.

За несоблюдение требований по работе с ККТ предусмотрено наказание часть 2 ст. 14.5 КоАП: штраф на должностное лицо от 1/4 до 1/2 от суммы расчета без ККТ, но не менее 10 тыс. руб.

штраф на организацию — от 3/4 до 100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. руб.

А за повторное нарушение, если сумма расчетов от 1 млн и выше — должностным лицам грозит дисквалификация на срок от 1 до 2 лет, а компании — приостановка деятельности до 90 суток.

Оштрафовать компанию могут даже за незначительную задержку с выдачей чека. Например, в Арбитражном суде было рассмотрено дело, когда налоговики выписали штраф за задержку выдачи чека на 41 секунду (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.03.2020 № Ф08-1623/2020).

Не откладывайте оспаривание штрафа за расчеты без применения ККТ. Если постановление о привлечении к административной ответственности выписали инспекторы, обратитесь с заявлением в арбитражный суд (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ). Сроки жестко ограничены — у вас есть всего 10 дней с того дня, как вы получили постановление (ч. 2 ст. 208 АПК).

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Что происходит на рынках

В 2022 году торговать на рынках без ККТ смогут только ИП или ООО, использующие режим ЕСХН. Поправки внесли в 54-ФЗ об онлайн-кассах.

Сменой режима нужно заниматься прямо сейчас, последний день подачи уведомления — 31 декабря 2021 года .

При этом площади их торговых мест должны быть не более 15 кв. м (включая места для хранения товара).

Всем остальным стоит установить кассу, иначе проверка придет и к ним. Одним разом налоговики не ограничатся — будут приходить и штрафовать до тех пор, пока нарушения не исправят. И дешевле будет установить кассу, чем закрыться на 3 месяца.

Но и это еще не все.

Теперь за наличие касс у арендаторов будут отвечать арендодатели (владельцы рынков). Законопроект уже находится на рассмотрении.

Законопроект предусматривает серьезные штрафы для арендодателей, которые предоставили торговое место арендатору с незарегистрированной онлайн-кассой.

При первом нарушении можно будет отделаться предупреждением. Однако, в случае повторного совершения нарушения организацию могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, а ее руководителя на сумму от 40 до 70 тысяч рублей. Если допустить нарушение более двух раз в течение одного года, то штраф организации-арендодателю назначат в зависимости от количества торговых точек на рынке: до 500 мест — от 300 до 500 тыс. рублей;

от 500 до 1 000 мест — от 600 до 800 тыс. рублей;

от 1 001 места — от 800 тыс. до 1,2 млн рублей.

Руководителю организации могут назначить штраф в размере от 50 до 80 тыс. рублей.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года.

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