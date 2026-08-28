Обучение сотрудников профессии сварщика с нуля: способы и требования

Проблема дефицита квалифицированных рабочих в 2026 никуда не делась. Вакансии закрываются дольше, стоимость привлечения и удержания растёт, а в ряде отраслей нехватка тормозит производственные процессы.

Одной из самых дефицитных стала профессия сварщика. Предприятиям нужны не самоучки, которые могут выполнять только ограниченное количество задач: те, к которые не предъявляют высоких требований по качеству. Им нужны рабочие с конкретным уровнем квалификации. Как правило, это минимум 4 разряд. И вопрос о том, могут ли пройти курсы сварщика свои кадры, все больше актуален.