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Управление персоналом
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Обучение сотрудников профессии сварщика с нуля: способы и требования

Обучение сотрудников профессии сварщика с нуля: способы и требования

Сегодня кадровая политика компаний должна касаться не только найма, если нужно ликвидировать дефицит рабочих рук. Она должна формировать реальные потребности организации в специалистах, оценивать возможность внутреннего обучения и подготовки нужных кадров во внешней образовательной организации.

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Проблема дефицита квалифицированных рабочих в 2026 никуда не делась. Вакансии закрываются дольше, стоимость привлечения и удержания растёт, а в ряде отраслей нехватка тормозит производственные процессы.

Одной из самых дефицитных стала профессия сварщика. Предприятиям нужны не самоучки, которые могут выполнять только ограниченное количество задач: те, к которые не предъявляют высоких требований по качеству. Им нужны рабочие с конкретным уровнем квалификации. Как правило, это минимум 4 разряд. И вопрос о том, могут ли пройти курсы сварщика свои кадры, все больше актуален. 

Как стать сварщиком с нуля на предприятии

Чтобы решить проблему с кадрами можно не только прибегать к традиционному найму квалифицированных специалистов со стороны.

💡Альтернативные варианты — брать учеников, которых потом надо доучивать под свои задачи самостоятельно, и перераспределять внутренние ресурсы: использовать переобучение своего персонала на другую профессию.

Варианты обучения на сварщика
Варианты обучения на сварщика

Способов, как можно отучиться на сварщика, несколько:

  • Подготовка в собственном корпоративном учебном центре. Это вариант для крупных организаций, которые могут позволить себе свое образовательное подразделение с учебными классами и оформляют лицензию, чтобы официально присваивать квалификации.

  • Направление сотрудников в внешний учебный центр. Это вариант для мелкого и среднего бизнеса, которому нерационально готовить персонал самостоятельно, но нужно быстро и надежно решать кадровый вопрос.

  • Обучение в компании на реальных процессах с наставником. Этот вариант подходит мелким компаниям, которым нужны рабочие под однотипные задачи. Но работа сварщиком без подтвержденной квалификации — риск получить штраф за нарушение требований ТК РФ.

Коротко о бизнесе

Подготовка сварщиков с нуля и повышение разряда

➡️ Учебный центр НЦПО проводит обучение сварщиков с нуля и повышение квалификации специалистов. Готовим рабочие кадры по всем самым востребованным направлениям сварки. Организуем практику в реальных условиях. На групповое обучение действуют скидки!

Что нужно, чтобы учиться на сварщика: требования к кандидату и условия

Тем, кто планирует обучать персонал самостоятельно: внутри компании или в образовательной организации, надо помнить об условиях допуска к работе. Сварщики проходят обязательный предварительный медосмотр. Кроме того, работа предусматривает воздействие ВОПФ, например, сварочных аэрозолей, неионизирующих излучений.

Перечень медицинских противопоказаний к работе утверждён приложением к приказу Минздрава №29Н. Если противопоказания по результатам медосмотра выявлены, то допускать к работе нельзя и нет смысла начинать учиться сварке. 

Возраст для работы ограничен. На обучение на сварщика можно направить человека, окончившего 9 классов, но к работать до 18 лет запрещено. Ст. 265 ТК РФ не допускает к работам с вредными и опасными условиями лиц младше 18 лет. Конкретный перечень таких работ утверждён Постановлением Правительства № 163.

С сотрудником обязательно заключают ученический договор. Это нужно и для обучения на сварщика, и на любую другую специальность.

📋 В договоре надо зафиксировать обязанность отработать определённый срок после получения профессии, например, 2 года. Если работник увольняется раньше срока, он будет обязан возместить стоимость учёбы. Это снижает риск ухода специалиста сразу после обучения.

Пройти обучение на сварщика

Программы обучения соответствуют профстандарту, выдаются официальные свидетельства с внесением в ФИС ФРДО

Где можно быстро обучиться на сварщика: куда направлять персонал

Если у компании нет своего образовательного центра с образовательной лицензией, персонал направляют во внешний учебный центр.

Лицензия у него должна быть обязательно. Без неё учебная организация не может присваивать квалификации на основании экзамена, который должен проводиться после обучения по профессиональной программе. Если нет лицензии, нет и документов о квалификации, которые вносят в ФРДО. 

Как проверить документы в реестре ФИС ФРДО

Работа без подтверждённой квалификации запрещена по двум причинам:

✔️ В соответствии по ст. 57 ТК РФ сварщик должен соответствовать профстандарту, поскольку профессия предполагает компенсации и льготы. Подтверждает квалификацию свидетельство, которое дают курсы сварщика и лицензированном УЦ.

Образец свидетельства о присвоении рабочей профессии «Сварщик»
Образец свидетельства о присвоении рабочей профессии «Сварщик»
Образец удостоверения о квалификационном разряде по рабочей профессии «Сварщик»
Образец удостоверения о квалификационном разряде по рабочей профессии «Сварщик»

✔️ Для сварки на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, квалификацию сварщиков подтверждают отдельно. Для оценки готовности проводят документальную проверку квалификационного уровня.

Курсы в учебных центрах длятся в среднем до 3 месяцев. Точный срок зависит от базовых знаний слушателя на старте обучения. Чтобы научиться сварке с нуля надо пройти полную программу. Но работодатель получает готового специалиста, который уже практиковался в компании и знает внутренние требования. 

Как проходит обучение сварщика

Формат подготовки работодатель может выбирать сам. Курсы бывают очными и частично дистанционными. Проходить обучение полностью дистанционно, чтобы получить профессию сварщика, нельзя. Она входит в перечень профессий, который утвержден приказом Минпросвещения №932. 

📋 Учебные центры практикуют смешанный формат: теорию слушатели изучают дистанционно, практику отрабатывают очно. Удобнее всего отрабатывать то, чему учат на курсах сварки, на предприятии. Будущему сварщику надо предоставить наставника, а программу практики согласовать с учебным центром. 

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Можно ли отучиться на сварщика самостоятельно: подойдут ли такие кадры для работы

Рабочие с самостоятельной подготовкой, так называемые самоучки, подходят только для базовых задач. Они могут работать помощниками или учениками в процессе обучения.

Причина — отсутствие документов о квалификации, которые подтверждают соблюдение требований профстандарта.

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