5 советов по переходу на виртуальную телефонию

Совет 1. Ответственно подходите к выбору провайдера

Часто переход на виртуальную телефонию происходит так: компания решает изменить способ организации телефонной связи и выбирает провайдера по принципу «чем дешевле — тем лучше».

Результат — плохое качество связи, отсутствие необходимых функций и интеграции с CRM, сложности с изменением настроек и плюсом ко всему отвечающая скриптами служба поддержки. В итоге производительность сотрудников падает, бизнес теряет клиентов и в целом не может работать полноценно.

Как не допустить подобных ситуаций? Прежде чем заключить договор, определитесь, что именно вы ждете от телефонии, какие задачи она должна решать и уже исходя из этого приступайте к выбору провайдера. А до того как заключить договор, протестируйте телефонию (в том числе при высокой нагрузке) и убедитесь, что все функции работают корректно.

Подготовили для вас чек-лист, что должно быть в решении:

набор базовых функций — сценарии и очереди, многоканальный номер, голосовое меню, статистика звонков, запись разговоров, переадресация;

дополнительные сервисы — контроль качества, коллтрекинг, распознавание речи, голосовая почта, международные телефонные номера и другие;

интеграция с CRM и HelpDesk-системами;

гарантии доступности сервиса;

возможности масштабирования;

электронный документооборот с провайдером;

график работы службы поддержки;

качество поддержки и скорость реакции;

готовые решения для различных типов бизнеса.

Еще один важный момент — ценообразование. Чтобы избежать лишних расходов на связь, следует выбирать провайдера, который готов предложить несколько тарифов на выбор.

Для нечастых звонков подойдет тариф с платой по факту. А если звонить приходится много, лучше остановиться на тарифе, в который уже включено необходимое количество минут. Также обязательно поинтересуйтесь, какие функции входят в тарифный пакет и что оплачивается дополнительно.