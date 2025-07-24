5 сервисов для безбумажного документооборота: обзор

Сервис ОкиДоки
Чтобы подписать документ, достаточно ПЭП, поэтому сервис идеально подходит для работы с любыми клиентами, включая физлиц. Им не нужно оформлять КЭП, скачивать приложение или проходить регистрацию. Документ подписывается прямо со смартфона, и это позволяет не только ускорить сам процесс, но и повысить лояльность клиентов.
Что доступно пользователям:
шаблоны документов, которые можно настроить под свои задачи;
уведомления о статусе документов;
возможность поделиться шаблоном;
интеграция с Битрикс24, amoCRM, RealtyCalendar и другими системами через публичный API;
многоразовые ссылки.
ОкиДоки обеспечивает соблюдение требований законодательства. В каждый договор добавляется Соглашение об ЭДО. Его не нужно выставлять клиентам на подпись отдельно, и это не только удобно, но и выгодно.
Преимущества:
подписание различных типов документов;
«подшивка» фото паспорта к договору;
подписание клиентами без регистрации и скачивания приложения;
быстрая техподдержка.
Недостатки:
нет возможности многостороннего подписания.
С сервисом ОкиДоки вы ускорите подписание документов с клиентами в несколько раз: выставить договор на подпись можно буквально за 45 секунд. У клиента весь процесс также занимает максимум несколько минут, причем все, что нужно — смартфон с доступом в сеть. Это позволяет подписать документ в любое время и находясь в любой точке мира.
Сервис F.Doc
Сервис F.Doc предназначен для работы с физлицами и самозанятыми. Документы можно подписывать простой электронной подписью (ПЭП) в соответствии с законом 63-ФЗ. Сервис подходит для бизнеса из различных сфер, включая медицинские организации: для них F.Doc предлагает специальное решение, соответствующее приказу Минздрава от 12.11.2021 № 1051н.
Что доступно пользователям:
заполнение документов;
оплата услуг по СБП;
кросс-продажи;
многосторонняя подпись.
Процесс подписания выглядит стандартно: сервис отправляет клиенту сообщение со ссылкой, пользователь открывает документ и вводит проверочный код. Вся документация подписывается нажатием одной кнопки.
Преимущества:
множество дополнительных функций для бизнеса;
возможность интеграции с другими системами.
Недостатки:
соглашение об ЭДО формируется как отдельный документ (и, соответственно, по каждому клиенту происходит дополнительное списание с баланса).
Сервис DOC4B
DOC4B также предназначен для удаленного подписания документов с физлицами, но у него есть особенность — на подпись документация отправляется из 1С. Во всем остальном DOC4B работает так же, как и большинство аналогичных решений: подписание документов происходит по СМС.
Что доступно пользователям:
отправка на подпись из 1С;
проставление отметки о подписании;
получить доступ к документу можно из 1С. А клиенту он доступен по ссылке из сообщения.
Преимущества:
подходит для различных сценариев;
процесс подписания занимает 1 минуту.
Недостатки:
предназначен только для тех, кто работает с 1С.
Подписание Соглашения об ЭДО возможно через DOC4B, но сервис рекомендует подписывать его на бумаге.
Подписание цифровых документов без бумаги и ЭЦП
Удобное удаленное подписание договоров для вашего бизнеса
Сервис Legium.io
Ключевое отличие сервиса Legium.io от других решений — использование неквалифицированной электронной подписи (НЭП). По сравнению с ПЭП, НЭП считается более защищенным вариантом, благодаря чему она подходит для документов, требующих более высокого уровня защиты данных.
Что доступно пользователям:
редактирование документов;
уведомление о статусе;
шаблоны документов;
полностью бесплатные идентификация и выпуск облачной электронной подписи.
Подписывать документы можно не только с клиентами-физлицами, но и с юридическими лицами. Процесс подписания стандартный, но есть один нюанс: сначала клиенту нужно пройти регистрацию. И хотя сам процесс достаточно быстрый, для некоторых клиентов это может быть неудобно.
Преимущества:
подписание документов НЭП, которая считается более защищенной;
дистанционная идентификация (для физлиц — по паспорту, для компаний — через банк).
Недостатки:
для подписания документов клиент должен пройти регистрацию;
интеграции по API только при покупке индивидуального тарифа;
соглашение об ЭДО пользователи разрабатывают самостоятельно, и при подписании оно спишется с баланса.
Битрикс24.Подпись
Битрикс24.Подпись подойдет тем, кто уже использует эту CRM-систему в своей работе — это встроенная функция. Для подписания документов используют ПЭП (соответствует 63-ФЗ).
Что доступно пользователям:
редактирование документов;
автоматическое заполнение полей из CRM;
шаблоны документов;
проверка на целостность по QR-коду.
Сам процесс подписания выглядит стандартно, причем второй стороне не нужно регистрироваться, чтобы подписать документ. Работать с Битрикс24.Подпись пользователям CRM-системы можно бесплатно.
Также сервис позволяет сгенерировать готовый шаблон Соглашения об ЭДО и отправить его клиенту: поскольку доступ к Битрикс24.Подпись бесплатный, его можно выставить на подпись без ущерба для тарифа.
Преимущества:
подписание документов с любыми клиентами;
весь путь подписания отображается в CRM.
Недостатки:
предназначен для тех, кто уже является пользователем Битрикс.24.
Оптимальный вариант для документооборота с клиентами — сервис, который не привязан к другим системам и при этом позволяет подписывать документы с помощью простой электронной подписи в соответствии с законодательными требованиями.
Например, с сервисом ОкиДоки вы сможете подписывать практически любые документы и быть уверенным в их юридической силе. И это не только удобно, но и экономично: не надо тратить деньги на бумагу и доставку документации. А благодаря наличию нескольких тарифов, включая безлимитные подписки, можно подобрать самый выгодный для своего бизнеса вариант с учетом его реальных потребностей.
Читайте также:
Пошаговая инструкция по переходу на электронный документооборот.
Как ускорить подписание договоров с физическими лицами в два раза.
Подписание цифровых документов без бумаги и ЭЦП
Удобное удаленное подписание договоров для вашего бизнеса
Реклама: ООО «ОкиДоки», ИНН 6330100935, erid: 2W5zFJdKQTr
Начать дискуссию