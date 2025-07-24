5 сервисов для безбумажного документооборота: обзор

Сервис F.Doc

Сервис F.Doc предназначен для работы с физлицами и самозанятыми. Документы можно подписывать простой электронной подписью (ПЭП) в соответствии с законом 63-ФЗ. Сервис подходит для бизнеса из различных сфер, включая медицинские организации: для них F.Doc предлагает специальное решение, соответствующее приказу Минздрава от 12.11.2021 № 1051н.

Что доступно пользователям:

заполнение документов;

оплата услуг по СБП;

кросс-продажи;

многосторонняя подпись.

Процесс подписания выглядит стандартно: сервис отправляет клиенту сообщение со ссылкой, пользователь открывает документ и вводит проверочный код. Вся документация подписывается нажатием одной кнопки.

Преимущества:

множество дополнительных функций для бизнеса;

возможность интеграции с другими системами.

Недостатки: