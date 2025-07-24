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5 сервисов для безбумажного документооборота: обзор

5 сервисов для безбумажного документооборота: обзор

Малый и крупный бизнес от бумаги переходит к цифре: подписывать документы в электронном виде гораздо удобнее и выгоднее. Изменения затрагивают не только внутренний документооборот компаний и взаимодействие с контрагентами и госструктурами, но и подписание документов с клиентами. О сервисах, которые помогут организовать безбумажный документооборот — в нашем материале.

Сервис ОкиДоки

Чтобы подписать документ, достаточно ПЭП, поэтому сервис идеально подходит для работы с любыми клиентами, включая физлиц. Им не нужно оформлять КЭП, скачивать приложение или проходить регистрацию. Документ подписывается прямо со смартфона, и это позволяет не только ускорить сам процесс, но и повысить лояльность клиентов. 

Что доступно пользователям:

  • шаблоны документов, которые можно настроить под свои задачи;

  • уведомления о статусе документов;

  • возможность поделиться шаблоном;

  • интеграция с Битрикс24, amoCRM, RealtyCalendar и другими системами через публичный API;

  • многоразовые ссылки.

ОкиДоки обеспечивает соблюдение требований законодательства. В каждый договор добавляется Соглашение об ЭДО. Его не нужно выставлять клиентам на подпись отдельно, и это не только удобно, но и выгодно.

Преимущества:

  • подписание различных типов документов;

  • «подшивка» фото паспорта к договору;

  • подписание клиентами без регистрации и скачивания приложения;

  • быстрая техподдержка.

Недостатки:

  • нет возможности многостороннего подписания.

С сервисом ОкиДоки вы ускорите подписание документов с клиентами в несколько раз: выставить договор на подпись можно буквально за 45 секунд. У клиента весь процесс также занимает максимум несколько минут, причем все, что нужно — смартфон с доступом в сеть. Это позволяет подписать документ в любое время и находясь в любой точке мира.

Сервис F.Doc

Сервис F.Doc предназначен для работы с физлицами и самозанятыми. Документы можно подписывать простой электронной подписью (ПЭП) в соответствии с законом 63-ФЗ. Сервис подходит для бизнеса из различных сфер, включая медицинские организации: для них F.Doc предлагает специальное решение, соответствующее приказу Минздрава от 12.11.2021 № 1051н.

Что доступно пользователям:

  • заполнение документов;

  • оплата услуг по СБП;

  • кросс-продажи;

  • многосторонняя подпись.

Процесс подписания выглядит стандартно: сервис отправляет клиенту сообщение со ссылкой, пользователь открывает документ и вводит проверочный код. Вся документация подписывается нажатием одной кнопки. 

Преимущества:

  • множество дополнительных функций для бизнеса;

  • возможность интеграции с другими системами.

Недостатки:

  • соглашение об ЭДО формируется как отдельный документ (и, соответственно, по каждому клиенту происходит дополнительное списание с баланса).

Сервис DOC4B

DOC4B также предназначен для удаленного подписания документов с физлицами, но у него есть особенность — на подпись документация отправляется из 1С. Во всем остальном DOC4B работает так же, как и большинство аналогичных решений: подписание документов происходит по СМС.

Что доступно пользователям:

  • отправка на подпись из 1С;

  • проставление отметки о подписании;

  • получить доступ к документу можно из 1С. А клиенту он доступен по ссылке из сообщения.

Преимущества:

  • подходит для различных сценариев;

  • процесс подписания занимает 1 минуту.

Недостатки:

  • предназначен только для тех, кто работает с 1С.

Подписание Соглашения об ЭДО возможно через DOC4B, но сервис рекомендует подписывать его на бумаге.

Подписание цифровых документов без бумаги и ЭЦП

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Сервис Legium.io

Ключевое отличие сервиса Legium.io от других решений — использование неквалифицированной электронной подписи (НЭП). По сравнению с ПЭП, НЭП считается более защищенным вариантом, благодаря чему она подходит для документов, требующих более высокого уровня защиты данных. 

Что доступно пользователям:

  • редактирование документов;

  • уведомление о статусе;

  • шаблоны документов;

  • полностью бесплатные идентификация и выпуск облачной электронной подписи.

Подписывать документы можно не только с клиентами-физлицами, но и с юридическими лицами. Процесс подписания стандартный, но есть один нюанс: сначала клиенту нужно пройти регистрацию. И хотя сам процесс достаточно быстрый, для некоторых клиентов это может быть неудобно.

Преимущества:

  • подписание документов НЭП, которая считается более защищенной;

  • дистанционная идентификация (для физлиц — по паспорту, для компаний — через банк).

Недостатки:

  • для подписания документов клиент должен пройти регистрацию;

  • интеграции по API только при покупке индивидуального тарифа;

  • соглашение об ЭДО пользователи разрабатывают самостоятельно, и при подписании оно спишется с баланса.

Битрикс24.Подпись

Битрикс24.Подпись подойдет тем, кто уже использует эту CRM-систему в своей работе — это встроенная функция. Для подписания документов используют ПЭП (соответствует 63-ФЗ). 

Что доступно пользователям:

  • редактирование документов;

  • автоматическое заполнение полей из CRM;

  • шаблоны документов;

  • проверка на целостность по QR-коду.

Сам процесс подписания выглядит стандартно, причем второй стороне не нужно регистрироваться, чтобы подписать документ. Работать с Битрикс24.Подпись пользователям CRM-системы можно бесплатно.

Также сервис позволяет сгенерировать готовый шаблон Соглашения об ЭДО и отправить его клиенту: поскольку доступ к Битрикс24.Подпись бесплатный, его можно выставить на подпись без ущерба для тарифа. 

Преимущества:

  • подписание документов с любыми клиентами;

  • весь путь подписания отображается в CRM.

Недостатки:

  • предназначен для тех, кто уже является пользователем Битрикс.24.

Оптимальный вариант для документооборота с клиентами — сервис, который не привязан к другим системам и при этом позволяет подписывать документы с помощью простой электронной подписи в соответствии с законодательными требованиями. 

Например, с сервисом ОкиДоки вы сможете подписывать практически любые документы и быть уверенным в их юридической силе. И это не только удобно, но и экономично: не надо тратить деньги на бумагу и доставку документации. А благодаря наличию нескольких тарифов, включая безлимитные подписки, можно подобрать самый выгодный для своего бизнеса вариант с учетом его реальных потребностей.

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