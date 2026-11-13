Аутстаффинг и аутсорсинг персонала простыми словами

Что такое аутстаффинг

В деловой речи аутстаффингом называют модель, при которой человек оформлен у внешнего работодателя, а трудится под управлением и контролем принимающей стороны. Например, руководитель смены заказчика распределяет задачи между привлечёнными работниками и контролирует их выполнение.

В наших материалах о правильном названии и оформлении услуги мы используем правовую конструкцию «предоставление труда работников (персонала)». Для неё предусмотрено специальное регулирование главы 53.1 ТК РФ. При работе через частное агентство занятости необходимо проверять его аккредитацию и допустимость направления работников в конкретной ситуации.

Привлечение внешних сотрудников нельзя обосновать только тем, что стороны назвали договор аутстаффингом. До запуска проекта нужно проверить условия и ограничения применимой модели.

Что такое аутсорсинг процесса

При аутсорсинге заказчик передаёт исполнителю определённую функцию или участок работ. Исполнитель сам организует выполнение, управляет своей командой и передаёт согласованный результат.

В нашем терминологическом стандарте это различие связано прежде всего с предметом договора и управлением работниками. Место выполнения работ само по себе ответа не даёт: подрядчик может выполнять процесс на территории заказчика.

Что сравниваем Аутстаффинг персонала Аутсорсинг процесса Основная задача Вывести работников за штат* и предоставить на объект заказчика Привлечь работников в процессы заказчика Ежедневное руководство людьми Принимающая сторона Исполнитель Организация выполнения процесса Заказчик в рамках своей модели управления Исполнитель в пределах согласованного задания Основа приёмки Выполнение условий предоставления труда работников Выполнение условий предоставления труда работников

*Вывести работников за штат - работники найденные исполнителем или рекомендованые заказчиком.

Почему аутсорсинг персонала требует уточнения

Выражение «аутсорсинг персонала» может обозначать комплексное обеспечение объекта людьми: поиск, организацию выхода, доставку и замены. Если их ежедневной работой руководит заказчик, расширенный сервис со стороны исполнителя не превращает услугу в аутсорсинг процесса. Следовательно для провайдера требуется аккредитация ЧАЗ.

Зачем мы создали терминологический стандарт

Практическая проблема описана в нашем терминологическом стандарте: клиенты приходят с одинаковым названием услуги, но разными задачами. Одним требуется оформить сформированную команду у внешнего работодателя . Другим — найти работников и обеспечить выход на объект. Третьим — передать исполнителю участок работ. При этом все эти задачи разные заказчики могут формулировать одним и тем же запросом: “необходим аутсорсинг”; “необходим аутстаффинг” и прочее.

Мы разработали стандарт, чтобы связывать запрос клиента с содержанием услуги, договорной конструкцией и распределением обязанностей. Это стандарт нашей компании основанный на анализе: законодательства, ответственности сторон и рисков, а не государственный нормативный документ.