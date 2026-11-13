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ООО «КАПИТАЛ КАДРЫ»
Управление персоналом
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Аутстаффинг и аутсорсинг персонала простыми словами

Аутстаффинг и аутсорсинг персонала простыми словами

Чем отличается аутстаффинг от аутсорсинга и как выбрать модель для своего объекта? Начните с того, кто будет руководить ежедневной работой людей. При предоставлении персонала это делает принимающая сторона. При аутсорсинге процесса исполнитель организует работу своей команды и отвечает перед заказчиком за согласованный результат.

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Что такое аутстаффинг

В деловой речи аутстаффингом называют модель, при которой человек оформлен у внешнего работодателя, а трудится под управлением и контролем принимающей стороны. Например, руководитель смены заказчика распределяет задачи между привлечёнными работниками и контролирует их выполнение.

В наших материалах о правильном названии и оформлении услуги мы используем правовую конструкцию «предоставление труда работников (персонала)». Для неё предусмотрено специальное регулирование главы 53.1 ТК РФ. При работе через частное агентство занятости необходимо проверять его аккредитацию и допустимость направления работников в конкретной ситуации.

Привлечение внешних сотрудников нельзя обосновать только тем, что стороны назвали договор аутстаффингом. До запуска проекта нужно проверить условия и ограничения применимой модели.

Что такое аутсорсинг процесса

При аутсорсинге заказчик передаёт исполнителю определённую функцию или участок работ. Исполнитель сам организует выполнение, управляет своей командой и передаёт согласованный результат.

В нашем терминологическом стандарте это различие связано прежде всего с предметом договора и управлением работниками. Место выполнения работ само по себе ответа не даёт: подрядчик может выполнять процесс на территории заказчика.

Что сравниваем

Аутстаффинг персонала

Аутсорсинг процесса

Основная задача

Вывести работников за штат* и предоставить на объект заказчика

Привлечь работников в процессы заказчика

Ежедневное руководство людьми

Принимающая сторона

Исполнитель

Организация выполнения процесса

Заказчик в рамках своей модели управления

Исполнитель в пределах согласованного задания

Основа приёмки

Выполнение условий предоставления труда работников

Выполнение условий предоставления труда работников

 

*Вывести работников за штат - работники найденные исполнителем или рекомендованые заказчиком.

Почему аутсорсинг персонала требует уточнения

Выражение «аутсорсинг персонала» может обозначать комплексное обеспечение объекта людьми: поиск, организацию выхода, доставку и замены. Если их ежедневной работой руководит заказчик, расширенный сервис со стороны исполнителя не превращает услугу в аутсорсинг процесса. Следовательно для провайдера требуется аккредитация ЧАЗ. 

Зачем мы создали терминологический стандарт

Практическая проблема описана в нашем терминологическом стандарте: клиенты приходят с одинаковым названием услуги, но разными задачами. Одним требуется оформить сформированную команду у внешнего работодателя . Другим — найти работников и обеспечить выход на объект. Третьим — передать исполнителю участок работ. При этом все эти задачи разные заказчики могут формулировать одним и тем же запросом: “необходим аутсорсинг”; “необходим аутстаффинг” и прочее.

Мы разработали стандарт, чтобы связывать запрос клиента с содержанием услуги, договорной конструкцией и распределением обязанностей. Это стандарт нашей компании основанный на анализе: законодательства, ответственности сторон и рисков, а не государственный нормативный документ.

Как обсудить свою задачу с «Капитал Кадры»

Если хотите сохранить ежедневное управление привлечёнными сотрудниками, обсудим предоставление персонала. Если готовы передать организацию участка и согласовать измеримый результат — аутсорсинг бизнес-процесса. Когда сотрудники остаются у вас, отдельно рассмотрим кадровое и миграционное сопровождение.

Частное агентство занятости «Капитал Кадры»

Расскажите, как устроена работа сейчас и какой результат вам нужен. Команда «Капитал Кадры» поможет сопоставить задачу с подходящей услугой и обсудить распределение обязанностей до запуска.

Экспертный разбор «Капитал Кадры». Рассказываем, как мы разграничиваем услуги и зачем разработали собственный терминологический стандарт.

Информации об авторе

ООО «КАПИТАЛ КАДРЫ»

ООО «КАПИТАЛ КАДРЫ»

Аутстаффинг, аутсорсинг, миграционное сопровождение персонала

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