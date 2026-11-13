Аутстаффинг и аутсорсинг персонала простыми словами

Что такое аутстаффинг
В деловой речи аутстаффингом называют модель, при которой человек оформлен у внешнего работодателя, а трудится под управлением и контролем принимающей стороны. Например, руководитель смены заказчика распределяет задачи между привлечёнными работниками и контролирует их выполнение.
В наших материалах о правильном названии и оформлении услуги мы используем правовую конструкцию «предоставление труда работников (персонала)». Для неё предусмотрено специальное регулирование главы 53.1 ТК РФ. При работе через частное агентство занятости необходимо проверять его аккредитацию и допустимость направления работников в конкретной ситуации.
Привлечение внешних сотрудников нельзя обосновать только тем, что стороны назвали договор аутстаффингом. До запуска проекта нужно проверить условия и ограничения применимой модели.
Что такое аутсорсинг процесса
При аутсорсинге заказчик передаёт исполнителю определённую функцию или участок работ. Исполнитель сам организует выполнение, управляет своей командой и передаёт согласованный результат.
В нашем терминологическом стандарте это различие связано прежде всего с предметом договора и управлением работниками. Место выполнения работ само по себе ответа не даёт: подрядчик может выполнять процесс на территории заказчика.
Что сравниваем
Аутстаффинг персонала
Аутсорсинг процесса
Основная задача
Вывести работников за штат* и предоставить на объект заказчика
Привлечь работников в процессы заказчика
Ежедневное руководство людьми
Принимающая сторона
Исполнитель
Организация выполнения процесса
Заказчик в рамках своей модели управления
Исполнитель в пределах согласованного задания
Основа приёмки
Выполнение условий предоставления труда работников
Выполнение условий предоставления труда работников
*Вывести работников за штат - работники найденные исполнителем или рекомендованые заказчиком.
Почему аутсорсинг персонала требует уточнения
Выражение «аутсорсинг персонала» может обозначать комплексное обеспечение объекта людьми: поиск, организацию выхода, доставку и замены. Если их ежедневной работой руководит заказчик, расширенный сервис со стороны исполнителя не превращает услугу в аутсорсинг процесса. Следовательно для провайдера требуется аккредитация ЧАЗ.
Зачем мы создали терминологический стандарт
Практическая проблема описана в нашем терминологическом стандарте: клиенты приходят с одинаковым названием услуги, но разными задачами. Одним требуется оформить сформированную команду у внешнего работодателя . Другим — найти работников и обеспечить выход на объект. Третьим — передать исполнителю участок работ. При этом все эти задачи разные заказчики могут формулировать одним и тем же запросом: “необходим аутсорсинг”; “необходим аутстаффинг” и прочее.
Мы разработали стандарт, чтобы связывать запрос клиента с содержанием услуги, договорной конструкцией и распределением обязанностей. Это стандарт нашей компании основанный на анализе: законодательства, ответственности сторон и рисков, а не государственный нормативный документ.
Как обсудить свою задачу с «Капитал Кадры»
Если хотите сохранить ежедневное управление привлечёнными сотрудниками, обсудим предоставление персонала. Если готовы передать организацию участка и согласовать измеримый результат — аутсорсинг бизнес-процесса. Когда сотрудники остаются у вас, отдельно рассмотрим кадровое и миграционное сопровождение.
Частное агентство занятости «Капитал Кадры»
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Экспертный разбор «Капитал Кадры». Рассказываем, как мы разграничиваем услуги и зачем разработали собственный терминологический стандарт.