Отпуск бухгалтера по расчёту заработной платы (далее по тексту - “Расчётчик”) требует подготовки даже тогда, когда в компании работает опытный заместитель. Знать программу недостаточно: нужно понимать, какие начисления уже проверены, какие выплаты исполнены банком, от кого ещё ожидаются документы и какие сроки выполнения задач наступят в ближайшие дни.

Если передать только доступ к базе и папку с ведомостями, замещающему придётся восстанавливать состояние участка самостоятельно. Это создаёт риск повторных выплат, пропущенных начислений и несвоевременной отправки сведений.

Качественная передача дел Расчётчика зарплаты позволяет продолжить работу с конкретного этапа и понять основания каждого незавершённого расчета. Разберём, как её организовать.