Отпуск бухгалтера по расчёту заработной платы (далее по тексту - “Расчётчик”) требует подготовки даже тогда, когда в компании работает опытный заместитель. Знать программу недостаточно: нужно понимать, какие начисления уже проверены, какие выплаты исполнены банком, от кого ещё ожидаются документы и какие сроки выполнения задач наступят в ближайшие дни.
Если передать только доступ к базе и папку с ведомостями, замещающему придётся восстанавливать состояние участка самостоятельно. Это создаёт риск повторных выплат, пропущенных начислений и несвоевременной отправки сведений.
Качественная передача дел Расчётчика зарплаты позволяет продолжить работу с конкретного этапа и понять основания каждого незавершённого расчета. Разберём, как её организовать.
Частное агентство занятости "Капитал Кадры"
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Сначала определите, кто и какую работу принимает
До передачи документов руководителю следует определить, кто будет рассчитывать зарплату, кто проверять начисления, кто подписывать платежные документы и кто отправлять отчётность. В небольшой компании несколько функций может выполнять один человек, но полномочия всё равно необходимо проверить отдельно.
Если другому сотруднику поручают дополнительную работу наряду с его основной работой в течение рабочего дня, применяются статьи 60.2 и 151 ТК РФ. Требуются письменное согласие и дополнительная оплата. Срок, содержание и объём работы нужно согласовать. Роструд разъясняет эти условия в памятке о совмещении.
Практически удобно оформить письменное соглашение, а затем распорядительный документ работодателя. При этом выбранный порядок зависит от способа замещения: дополнительная работа и временный перевод — разные кадровые процедуры. Статья 72.2 ТК РФ регулирует временный перевод на другую работу у того же работодателя. При таком переводе сотрудник освобождается от своей прежней функции и на время исполняет обязанности по замещаемой должности.
Отдельно стоит зафиксировать границы поручения. Формулировка «замещает бухгалтера» оставляет вопросы: входит ли в обязанности подготовка отчётности, взаимодействие с СФР, исправление прошлых периодов, выдача справок сотрудникам?
Начните с календаря обязательств
Передавать участок удобнее от ближайших сроков. Составьте календарь на весь период отсутствия и первые рабочие дни после возвращения Расчётчика.
Включите в него:
установленные в компании даты выплаты зарплаты;
сроки выплаты отпускных и окончательных расчётов при увольнении;
даты получения табелей, приказов и документов на премирование;
сроки подачи уведомлений, отчётности и перечисления обязательных платежей;
сроки ответов на поступившие требования и запросы.
По статье 136 ТК РФ зарплату выплачивают не реже чем каждые полмесяца. Даты выплаты заработной платы должны быть зафиксированы в ЛНА организации и трудовых договорах с сотрудниками. Отпуск Расчётчика не меняет установленный срок выплаты.
Для отпускных действует самостоятельный срок — не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Поэтому ориентироваться только на ближайшую зарплатную ведомость нельзя.
В календаре полезно разделить крайний срок по закону и внутренний срок подготовки. Между ними должно оставаться время на проверку, подпись и устранение ошибок.
Условный пример. Зарплата выплачивается 10-го числа, а Расчётчик уходит в отпуск 8-го. До его ухода ведомость подготовлена, но деньги ещё не перечислены. Замещающему нужно передать не только ведомость, но и сведения о её согласовании, готовности банковского реестра и сотруднике, который подпишет платёж. Иначе задача может остаться между бухгалтерией и руководителем.
Какие задачи необходимо передать
Для обычной передачи зарплатного участка на время отпуска компания может разработать собственную опись с учётом внутренних правил. Не следует выдавать такой рабочий перечень за универсальную обязательную форму.
Практический состав передаваемых материалов может выглядеть так:
Блок
Что передать
Что пояснить замещающему
Правила расчёта
Действующие положения об оплате труда и премировании, применимые условия трудовых договоров
Какие правила используются и где находятся актуальные редакции
Исходные документы
Табели, приказы об отпусках, переводах, изменении оплаты, премировании и увольнении
Какие документы получены, проверены и отражены в программе
Начисления и выплаты
Расчётные ведомости, отчёты по начислениям, выплатам и взаиморасчётам
Что начислено, что выплачено, какие суммы остаются к выплате
НДФЛ
Регистры налогового учёта, документы на вычеты, сведения о корректировках
Какие данные проверены и какие вопросы остаются открытыми
Страховые взносы
Данные индивидуального учёта выплат и взносов, расчёты и обоснования применяемых тарифов
Есть ли особенности по отдельным сотрудникам и незавершённые перерасчёты
Удержания
Исполнительные документы и другие законные основания удержаний, сведения об их исполнении
Остатки обязательств, получатели, реквизиты и очередные действия
Пособия и СФР
Перечень открытых случаев, входящих запросов и отправленных ответов
По каким случаям ещё нужны сведения или исправления
Отчётность
Последние представленные формы, подтверждения приёма, проекты и корректировки
Что принято, что требует действий, где заканчивается работа Расчётчика
Незавершённые обращения
Заявления на справки, вопросы сотрудников, требования контролирующих органов
Срок, текущее состояние и следующий шаг
При передаче электронных материалов укажите базу, организацию, период и место хранения документов. Для контрольных выгрузок зафиксируйте дату формирования. Это позволит отличить состояние участка на момент передачи от последующих изменений.
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Зафиксируйте состояние расчётов
Наличие документа ещё не означает, что работа с ним завершена. Подготовленная ведомость может ожидать проверки, а отправленный банковский реестр — содержать отклонённые выплаты.
Перед отпуском полезно составить краткую справку о состоянии участка:
по какой период выполнены и проверены начисления;
какие выплаты подтверждены банковскими документами;
есть ли задолженность перед сотрудниками или суммы, требующие проверки;
какие перерасчёты запланированы и на каком основании;
какие расхождения обнаружены и кто ими занимается.
Для каждой проблемы желательно указать сотрудника или подразделение, период, документ-основание и следующее действие.
Условный пример. В программе сформирована ведомость на выплату премии. Банк исполнил реестр частично: одному сотруднику деньги не поступили из-за ошибки в реквизитах. Если передать задачу со статусом «премия выплачена», невыплаченную сумму могут пропустить. Если указать только «премию выплатить», возникает риск повторного перечисления остальным.
Корректная запись: «Реестр исполнен частично. По одному сотруднику (ФИО) получен отказ. Необходимо получить актуальные реквизиты и провести отдельную выплату после проверки банковских документов».
Незавершённые задачи передавайте отдельным списком
Для открытых вопросов удобен реестр: одна строка — одна задача.
Задача
Состояние на дату передачи
Следующее действие
Кто участвует
Срок
Начисление премии подразделению
Проект расчёта готов, приказ не получен
Получить утверждённый документ и проверить начисление
Руководитель подразделения, кадровая служба
Внутренняя дата до расчёта
Исправление табеля
Есть расхождение по ночным часам
Получить уточнённый табель
Табельщик, руководитель смены
До завершения расчёта
Ответ на запрос СФР
Запрос получен, ответ не отправлен
Проверить сведения и направить ответ
Замещающий Расчётчик
Конкретная дата по запросу
Справка сотруднику
Заявление зарегистрировано
Подготовить и выдать документ
Бухгалтерия
Дата с учётом применимого срока
Увольнение сотрудника
Получено заявление на увольнение на определенную дату, издан приказ об увольнении.
Запросить табель, проверить начисление.
Табельщик, замещающий Расчётчик
Дата увольнения
Запись «разобраться с больничными» не позволяет оценить объём работы. Нужны конкретный случай, дата поступления запроса и срок ответа.
СФР разъясняет: сведения, необходимые для назначения пособия по запросу, направленному одновременно с данными о закрытии электронного больничного, работодатель размещает в установленный трёхдневный рабочий срок. Это не означает, что у всех сообщений СФР одинаковый срок ответа: вид запроса необходимо проверять отдельно.
Условный пример. Перед отпуском Расчётчик получил табель без расшифровки ночных часов. Замещающий видит общее количество отработанного времени, но не знает, что документ требует уточнения. В результате доплата может остаться вне расчёта. Реестр открытых задач должен содержать указание на недостающие сведения и контакт сотрудника, который их предоставит.
Отдельно передайте налоговый календарь и состояние отчётности
Для налоговых обязательств недостаточно отметки «всё отправлено». Передайте суммы, периоды, подтверждения приёма и сведения о том, кто контролирует перечисление денег.
По общему порядку уведомления об удержанном НДФЛ подают:
за период с 1-го по 22-е число — не позднее 25-го числа текущего месяца;
за период с 23-го по последнее число месяца — не позднее 3-го числа следующего месяца.
Общие сроки перечисления соответствующих сумм — 28-е число текущего месяца и 5-е число следующего месяца. Для периода с 23 по 31 декабря действует особый срок — последний рабочий день года. При составлении календаря нужно учитывать переносы сроков по НК РФ. ФНС публикует эти правила на странице о едином налоговом счёте.
Если Расчётчик только готовит данные, а уведомление отправляет главный бухгалтер, это следует прямо указать. Также назначьте ответственного за проверку результата приёма: отправка документа и завершение работы с ним могут происходить в разное время.
Доступы и право подписи проверьте до отпуска
Замещающему могут понадобиться права в зарплатной программе, системе электронного документооборота, сервисе отчётности и СЭДО. Если он участвует в платежах — соответствующие банковские полномочия.
Проверять их лучше заранее: сотрудник должен войти под собственной учётной записью, открыть необходимые документы и убедиться, что доступ соответствует порученным задачам.
По статье 88 ТК РФ доступ к персональным данным работников предоставляют специально уполномоченным лицам в пределах сведений, необходимых для конкретных функций. Передача внутри организации должна соответствовать локальному нормативному акту.
Для подписания электронных документов организуйте использование собственной электронной подписи уполномоченного лица и оформите необходимые полномочия, включая машиночитаемую доверенность там, где она требуется. ФНС рекомендует обеспечивать сотрудников персональными ключами и сертификатами и отдельно предостерегает от передачи ключевого носителя другим лицам.
Если замещающий только готовит расчёты, ему может быть достаточно ограниченного доступа. Подписание и отправку документов в таком случае выполняет другой назначенный сотрудник.
Завершите передачу совместной проверкой
После подготовки описи пройдите с замещающим ближайшую задачу целиком: от исходных документов до проверки результата. Например, найдите основание начисления, проверьте его отражение в программе, откройте ведомость и подтверждение выплаты.
Так обнаруживаются практические пробелы: документ хранится в личной папке, нужный отчёт доступен только другому пользователю, а порядок согласования известен одному Расчётчику.
Результат передачи удобно закрепить актом или внутренней служебной записью. Укажите дату, участников, переданные материалы, состояние расчётов, открытые вопросы и приложения. Это рабочая рекомендация; обязательность конкретного документа нужно оценивать с учётом внутренних и применимых правил.
После возвращения основной Расчётчик должен получить обратную информацию: проведённые выплаты, новые документы, исправления, отправленную отчётность и оставшиеся задачи.
Участок готов к передаче, когда замещающий понимает, что уже завершено, что предстоит сделать, на основании каких документов и к какому сроку. Именно это позволяет сохранить непрерывность расчётов и дать сотруднику спокойно использовать отпуск.
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Список источников, использованных при подготовке статьи:
Роструд. Памятка о совмещении профессий и должностей — письменное согласие, дополнительная оплата и условия поручения работы по статьям 60.2 и 151 ТК РФ.
Минтруд России. Типовые вопросы в части оплаты труда и ответы к ним — периодичность и сроки выплаты заработной платы.
Портал Роструда «Онлайнинспекция.рф». Действия работодателя при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска — сроки выплаты отпускных.
ФНС России. НДФЛ: информация для юридических лиц — ведение регистров налогового учёта по НДФЛ.
Налоговый кодекс РФ, пункт 4 статьи 431. Текст в правовом сервисе ФНС / ГАРАНТ — индивидуальный учёт выплат и страховых взносов.
Социальный фонд России. Временная нетрудоспособность и материнство — передача сведений для назначения пособий и сроки ответа на запросы СФР.
ФНС России. Единый налоговый счёт — сроки подачи уведомлений и перечисления НДФЛ.
Портал Роструда «Онлайнинспекция.рф». Требования к обработке и передаче персональных данных работников — ограничение доступа и требования статьи 88 ТК РФ.
ФНС России. Применение электронной подписи — персональные ключи, полномочия подписанта и машиночитаемые доверенности.
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